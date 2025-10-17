Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¡ª¾´ý³¦¤ÎÇ®Àï¤òºÌ¤ë¡ª Îµ²¦Àï ÂçÈ×²òÀâ´ý»Î¤ÎÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¡¦Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤¬¡Ö¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡ª¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡Û
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡ÖÈþ¾¾¡×¤Ç¡ÖÂè38´üÎµ²¦Àï ¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè2¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ¶É¤Ï¡¢£¶8¼ê¤ÇÆ£°æÎµ²¦¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿ÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¤ÈÆ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ¤¬¡¢²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¢¤ê¡ª ÅÁÅý·ÝÇ½´Û¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿§Íá°áÂÎ¸³
¤Þ¤º¤ªÆó¿Í¤¬Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½´Û¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤Îµ¤Ê¬¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¿§Íá°á¤Ø¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÂÎ¸³¡£ÆÃ¤ËÍá°á¤äÂÓ¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¤ÖÃÊ³¬¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
º¸¡§ÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¡¡Ãæ¡§¤¢¤ï¤é»Ô¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅò½ä¸¢»°¡¡±¦¡§Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ
ÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¡¦Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¯¤ÆÃå¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢ÃëÌë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
¸½ºß¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î³¹Êâ¤´ë²è¡Ö¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢²¹Àô³¹¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¤Ï£¹·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£±£±·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë
Åò～¤ï¤¯£Ó£ô£á£î£ä¡¢»°Ìô»Õ¡¢°ìÉôÆ»Ï©¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
ÄóÅô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î»¶ºö¤ä¡¢¥·ー¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
ÀèÆü¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Îtomosaki¤µ¤ó¤È¡¢¹Êó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤â¤ê¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¡¢ÃëÌë¤Ë¤ï¤¿¤ë²¹Àô³¹¤Î»£±Æ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Î´¶À¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¾ð·Ê¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãë´Ö¤Î¿§Íá°á»¶ºö¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000055664.html
»£±Æ¡§tomosaki ¥â¥Ç¥ë¡§¤â¤ê¤æ¤«
º£²ó¡¢ÉÚÅÄ¸ÞÃÊ¡¦Æ£°æ½÷Î®½éÃÊ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ë¤â¤¦¤Ç¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃë½ä¤ê¡£
Ãë´Ö¤ÎÎò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤âËþµÊ¡£Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãë¤â¾ð½ïË¤«¤Ê¤¢¤ï¤é¤Î¤Þ¤Á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤é¤Î³¹¤È¡¢¿§Íá°á¡£Î¹¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
ÉÚÅÄÀ¿Ìé¸ÞÃÊ¤ÈÆ£°æÆà¡¹½÷Î®½éÃÊ¤Ï17Æü¤ËÂçÈ×²òÀâ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Á¤é¤ÎÌÏÍÍ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤é»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÌÎ¦¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉí¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤ï¤é²¹Àô½ÉÇñ·ô¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë
- ±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¦¤Î¤É¤°¤í´³Êª¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬
- Ê¡°æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤äÃÏ¼ò
- ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥¤¥«¡¦³Á¡Ë¤ä²¡¤·¼÷»Ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÆé¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÎ¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¡É¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ï¤é»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)¤«¤é
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô
Á´¹ñ¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤é6²óÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ï¤é»Ô¡£ËÌÎ¦Í¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³«Åò140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¤¬»Ä¤ë¡Ö¶âÄÅÃÏ¶è¡×¡¢Ã¸¿åÄà¤ê¤ä¥«¥Ìー¤¬À¹¤ó¤Ê¡ÖËÌ³ã¸Ð¡×¡¢ËÌÎ¦³¹Æ»¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖµÈºê¡¦ºÙÏ¤ÌÚÃÏ¶è¡×¡¢Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤äÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎµÖÎÍÃÏ¡¢ÅÄ±à¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
