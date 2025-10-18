10月22日発売「GOLF BROS.vol.2」表紙解禁！「ハマちゃんとコージのお上手です」の濱田崇裕（WEST.）と向井康二（Snow Man）がゴルフをエンジョイする姿に大注目！

株式会社東京ニュース通信社雑誌「TVガイド」「SAUNA BROS.」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「GOLF BROS. vol.2」を10月22日（水）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「GOLF BROS. vol.2」（東京ニュース通信社刊）

ゴルフをエンジョイしている、これからエンジョイしたいと思うすべての人にお届けすべく2025年春に誕生したゴルフ雑誌、「GOLF BROS.」。そのvol.2の表紙と巻頭グラビアには、ゴルフをテーマにしたYouTubeチャンネル、「ハマちゃんとコージのお上手です」より、濱田崇裕（WEST.）と向井康二（Snow Man）が登場！ ゴルフをする2人に密着した美麗グラビアに加え、2人のマイクラブ＆セッティング＋これまでのゴルフの歩みをまとめた“ゴルフ履歴書”を紹介いたします。さらに巻末には、小誌だから実現できた、「ハマちゃんとコージのお上手です」の完全保存版企画を展開！ ゲストにプロゴルファーの石川遼や佐伯三貴などが登場し、2人にとって忘れられない“神回”の数々を振り返ります。

つづく第1特集は、【ヒント満載「ゴルフ番組、舞台裏超密着」】とし、「孝太郎の爽快ゴルフバトル！」（小泉孝太郎）、「鈴木福ゴルフはじめました」（鈴木福）、「武井壮のゴルフバッグ担いでください」（武井壮）、「鈴蘭ゴルフチャンネル」「藤森慎吾のどっちのレッスン」（山内鈴蘭）に注目。各番組の収録現場でラウンドを共にし、ゴルフと向き合う様子を完全リポートします。収録の裏側に込められた各出演者のゴルフ愛をお伝えするとともに、番組に込めた思いやゴルフとの付き合いを掘り下げたインタビューも必読です。

そして、【人気ゴルフ番組出演者、ゴルフ愛を語る！】と題した第2特集では、「アップグレードゴルフ」（内藤雄士）、「松坂大輔・里崎智也ONOFFゴルフバトル」（松坂大輔、里崎智也）、「タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！」（タカアンドトシ、大西ライオン）、「真弓＆勝成のExpert GOLF」（真弓明信、高橋勝成）、「牧野裕のEnjoy Golf」（牧野裕）、「LABO TV！ LOOK ／GO」（ジャック高橋）、「真・ゴルフの王様！」（じんのすけ）、そして「ゴルフ☆パラダイス SEASON2」（夏凪志歩）ほか、全国各地で放送中のゴルフ番組から、タレントに元プロ野球選手、プロゴルファーまで計15人が登場。それぞれのスタイルでゴルフをエンジョイする面々が番組愛、そしてゴルフ愛を語ってくれました。

第3特集は、【上達必須！潜入！クラブ・フィッティング】と題し、ゴルフ業界で初めてクラブのフィッティングに取り組んだブランドPINGの全面協力のもと、その技術を徹底解剖します。体験するのはタレントの森脇梨々夏（「ダイアン津田のバーディーチャンす～」レギュラー）。埼玉県にあるPINGフィッティングスタジオ武蔵浦和を訪問し、初のフィッティング体験を誌面で実況中継いたします。

また、巻末特集では、【伝えなきゃ！ゴルフってほんと最高！「セント・フォース ゴルフクラブ座談会＆パター大会」後藤楽々、山本里菜、武藤彩芽、田崎さくら登場】と題した企画グラビアを展開。フリーアナウンサーが多く在籍する芸能事務所「セント・フォース」にあるゴルフ部、セント・フォース ゴルフクラブのメンバーが登場し、白熱のパッティング対決！ 果たしてその行方は？ また、プライベートでゴルフをどう楽しんでいるか、ゴルフにまつわる座談会で大いに語ってもらっています。

そのほか、ONOFFの新作クラブである「ONOFF KURO」や、スパイクレスシューズ、キャップ、バケットハット、サングラスなどの最旬アイテム情報に、いま買い足したい最新ゴルフクラブ情報、そしてゴルフで使える最新スマートウォッチとしてApple Watch Ultra3とGarmin Venu X1を徹底比較など、クラブやギア、ガジェット情報も満載。さらにさらに、東京・代官山や骨董通り、大阪・本町というゴルフアイテムのホットスポットを網羅したマップに、軽井沢で楽しむ極上の旅ゴルフ情報、ゴルフ好きタレントの丸りおなによる新しいWEBサービスなど、ゴルフにまつわるさまざまな情報をハードとソフトの両面から掲載しています。

加えて、注目のゴルフ関連イベントリポートを通じ、プロサーファーの五十嵐カノアやプロゴルファーの有村智恵、原江里菜、そして池田勇太らへのインタビューも実施しました。こういったゴルフを取り巻くコト、モノに加え、タレントから著名人、プロゴルファーまで、真剣にゴルフと向き合い、心底ゴルフを楽しんでいる“超エンジョイ”派のゴルファーがズラリ勢揃いすることで、よりエンタメ性を高めたゴルフ雑誌としての本誌の特徴を際立たせました。そのうえで、GOLF BROS.の強みである「TVガイド」譲りのゴルフ番組情報をvol.2ではさらに拡充。11月7日からオンエアされる「ACNチャンピオンシップ ゴルフトーナメント2025」で総合MCを務める稲村亜美インタビューに加え、地上波はもちろんBS、CS、YouTubeのゴルフ番組紹介など、本誌でしか読めないコンテンツが目白押しです。

ゴルフのハイシーズンをより一層楽しむためのお供にぜひ、「GOLF BROS.vol.2」をお手に取ってご覧ください！

【商品情報】

「GOLF BROS. vol.2」

●発売日：2025年10月22日（水） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,256円

●発行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281706228/b/2768150/＞ほか）にてご予約いただけます。



