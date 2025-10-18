6区間38kmの大学女子駅伝日本一決定戦！「第43回全日本大学女子駅伝」を11/2 (日)19時からCS放送 日テレジータスで放送！

バルセロナ五輪・アトランタ五輪2大会連続マラソンメダルの有森裕子、シドニー五輪金メダル高橋尚子、パリ五輪マラソン6位入賞の鈴木優花など、「世界」に羽ばたく女性ランナーたちを輩出してきたこの大会。女子大学生ランナーたちが青春の全てをかけて目指す夢の舞台、「大学女子駅伝日本一決定戦」です。



連覇を狙う女王・立命館大、前回連覇がストップしリベンジを誓う名城大、スーパー留学生を擁して悲願の日本一を目指す大東文化大・・・それぞれの思いを抱き、未来の五輪ランナーたちが風光明媚な仙台の街を舞台に襷をつなぐ、6区間38kmの日本一決定戦をお届けします。



＜放送日程＞


第43回全日本大学女子駅伝


11月2日(日)　19：00～22：30　初回放送


11月28日(金)　15：30～19：00　再放送



解説：高橋尚子（センター解説）、小林祐梨子（1号車解説）


実況：日本テレビアナウンサー・ミヤギテレビアナウンサーほか


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



