¡Ô¿·Ï¢ºÜ »î¤·ÆÉ¤ß¡ÕÌµÍýÆñÂê¤âÌô³ØÃÎ¼±¤ÇÆÍÇË¡ª¸åµÜ¤Î±¢ËÅ¤ËÄ©¤àÃËÁõÌô»Õ¡Ø¸åµÜÅò²°¤Î»ö·ïÄ¡～»àºá²óÈò¤·¤¿¤¤³³¤Ã¤×¤ÁÌô»Õ¤Ë¤ÏÆæ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à～¡Ù¤¬¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ

¸åµÜ¤Ç¡ÈÕá´±¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìô»Õ¤¬¡¢ÃÎ¼±¤Èµ¡Å¾¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¯――¡ª
¸¶ºî¡¦Í¥·î¥¢¥«¥ÍÀèÀ¸¡¢Ì¡²è¡¦ÆàÄÅ¤à¤®¤Á¤ãÀèÀ¸¤¬Palcy½éÅÐ¾ì¤ÇÂ£¤ë¡¢Ìô³Ø¡ß¸åµÜ¡ß±¢ËÅ¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¸åµÜÅò²°¤Î»ö·ïÄ¡～»àºá²óÈò¤·¤¿¤¤³³¤Ã¤×¤ÁÌô»Õ¤Ë¤ÏÆæ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à～¡Ù¤Ï¾¯½÷¡¦½÷À¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¡Ê¥Ñ¥ë¥·¥£¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î18Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË¹¹¿·¤ÇÏ¢ºÜÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÏÂè£±ÏÃ¤Î£µ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬°ìµó´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¾¤´¤µ¤ì¤¿ÃËÁõÌô»Õ¡¢¸åµÜ¤Î¤è¤í¤ºº¤¤ê»ö¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢Ãæ²ÚÉ÷¤Î°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÌôºÞ»Õ¤Î³¤Î¤¡£
¤½¤³¤Ç¿ÍÚ¼¤¤¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢µîÀªºÑ¤ß¤ÎÃËÀ¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿µó¤²¶ç¡¢
¡É¶åÔ¶¹ñ¡É¤Î¸åµÜ¤ØÕá´±¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤âÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Åò²°½è¤ò1Ç¯¤Ç¹õ»úÅ¾´¹¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»àºá¡Ä!?
ÌµÍýÆñÂê¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ëÃæ¡¢Ìô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤È¾¦Çä¿Íº²¤Ç¼¡¡¹¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯³¤Î¤¡£
¤¹¤ë¤ÈËÅÎ¬¤ò¤á¤°¤é¤¹¹ÄÂ²¤äÈÞÕÍ¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç――¡©
¢£¤ß¤É¤³¤í
º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌôºÞ¥ª¥¿¥¯¡¦³¤Î¤¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢Îò»Ë½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½èÊý¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¤Ï¤·¤´¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿Çï»Ò¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ²ÚÉ÷°ÛÀ¤³¦¤ØÅ¾À¸ーー¡ª¡©
¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«¡¢¡ÈµîÀªºÑ¤ß¤ÎÕá´±¡É¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¸åµÜ¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤·¤«¤âÇÛÂ°Àè¤Ï¡Ö°ìÇ¯¤Ç¹õ»ú²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»àºá¡×¤È¤¤¤¦ÌµÍý¥²ー¤ÊÅò²°½è¡ª¡©
±³¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤Ë°¢Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ÇÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯³¤Î¤¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉÈÜÎô¤ÊÈÞÕÍ¤«¤é¡¢Áá¤¯¤â¸åµÜ¤Î¸·¤·¤¤ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡ª¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤Î¤¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤ëÆó¿Í¤ÎÈþ·ÁÃËÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
Å¨¤«Ì£Êý¤«¡¢¼¡Âè¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÀÂè£±ÏÃ¤Î£µ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬°ìµó´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª¡¿
ÃÎ¼±¤ÈÃÎ·Ã¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸åµÜ¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë³¤Î¤¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¡ª
原作:優月アカネ先生
漫画:夏茶むぎちゃ先生
『後宮薬屋の事件帖～死罪回避したい薬っぽち薬師には罠が降り込む～』は少女・女性マンガアプリPalcy(パルシィ)にて毎週土曜更新予定。
¢§ºîÉÊ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#¸åµÜÅò²°¡×¤ÇÅê¹Æ¡¦¸¡º÷¡ª
¢£Âè1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß
▶¥Þ¥ó¥¬¤ÎÂ³¤¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êPalcy¤Ç¡ªhttps://palcy.jp/comics/2453
