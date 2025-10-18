ERPC、Solana用途向けのプレミアムベアメタルサーバーの価格改定を実施

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバー「Metal Premium APP++」の価格改定を発表しました。

これまで月額 ユーロ320 で提供していた同ラインナップは、メモリおよびストレージ部材の価格上昇を受け、ユーロ390/月に変更となります。既存のサブスクリプション契約は、継続更新中に限り従来価格のままご利用いただけます。

背景とプレミアムベアメタルの位置づけ

Metal Premium APP++ は、AMD Ryzen 9950X（5.7GHz, 16 Cores）、128GB ECC DDR5 メモリ、NVMe ストレージ、50Gbps ネットワークを備えたハイパフォーマンス構成です。

Shredstream データソースや主要バリデータと同一ネットワークで動作するゼロ距離設計により、往復 0.1ms 未満の極低レイテンシを実現しています。

仮想化を行わないベアメタル構成により、CPU の処理能力をアプリケーションへ直接割り当てることができ、Solana RPC / Geyser gRPC / Shredstream といったレイテンシが結果を左右する処理で明確な優位性を発揮します。

近年の ECC DDR5 および高性能 NVMe の価格高騰を踏まえ、同等の品質と安定供給を維持するため今回の価格改定を実施しました。

フランクフルト在庫状況

フランクフルト（FRA）では Ryzen 9950X ベアメタル（Metal Premium APP++）は、現在は約2ヶ月待ちとなっています。Ryzen 7950X 構成（Metal Premium APP+）は入荷未定です。その他リージョンも在庫は品薄となっておりますので、ぜひお早めにお問い合わせください。

いずれも Shredstream ソースと同一ネットワーク上に設置され、0.1ms 未満のゼロ距離レイテンシを実現します。

同一データセンター内の Premium VPS

同じデータセンター内には、同等のネットワーク環境で稼働する Premium Ryzen VPS も展開しています。

ベアメタルと同様に Shredstream ソースとゼロ距離で接続され、ping 値は 約 0.1ms。軽量なアプリケーションや、スループットよりもロケーション最適化を重視する用途に適しています。

専有ベアメタルサーバー for Solana Apps

プレミアムベアメタルとは別に、通常の専有ベアメタルサーバー（180ユーロ/240ユーロ） も利用可能です。

これらはプライベートネットワークインターコネクト（PNI）を介して Solana バリデータネットワークに接続しており、往復 ~0.1-0.2ms を下回る低遅延を実測しています。 コストを抑えながら高性能を確保したいユーザーに最適な構成で、現在は在庫があり即時提供が可能です。

Stream Bundle Pro の受付再開

先日行われた Ryzen 9950X 専有ベアメタルサーバーの再入荷により、専有 Shredstream を中核とした「Stream Bundle Pro」の申し込み受付も再開しました。このプランは、Geyser gRPC、Solana RPC、SWQoS エンドポイントを同一構成に統合し、最速経路でのデータ取得と確実な検証、さらにトランザクション送信までを一体で実現します。既存の gRPC 環境を維持しながら、より高速な Shreds を同じ基盤で受信できるため、段階的な高性能化が可能です。

専有 Shredstream は UDP による超低遅延通信を採用しており、共有環境と比較しても 87%以上の高速化が確認されています。このデータセンターは DoubleZero にも接続されており、フランクフルトの主要データソース群と Jito Block Engine の近傍で動作します。その結果、遅延を最小限に抑えながら安定したスループットを実現します。

プロフェッショナルユースでは、専有ストリームを複数同時に購読し、最速で届いたデータを優先的に処理する構成が標準となっています。Stream Bundle Pro ではこれらを一括契約でき、Solana RPC と SWQoS 環境を組み合わせることで、速度・確実性・拡張性を同時に確保できます。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援するSolana NFTカードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速なSolana開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR