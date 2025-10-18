株式会社Marshmallow、新工場を開設 ― ODM型洋菓子メーカーとして生産・開発体制を強化 ―
株式会社Marshmallow 新工場移転のお知らせ
2025年10月吉日
株式会社Marshmallow
■ODM型洋菓子メーカーとして、新たなステージへ
洋菓子のOEM／ODM事業を展開する株式会社Marshmallow（本社：大阪府堺市、代表取締役：松岡広至）は、事業拡大および開発・生産体制強化を目的として、大阪府堺市南区に新工場を開設いたしました。
旧工場の約3倍規模となる新施設は2025年10月より本格稼働を開始し、より多様な製品開発と安定した生産体制を実現いたします。
■新工場概要
所在地：大阪府堺市南区鴨谷台2-2-1
稼働開始：2025年10月
敷地面積：旧工場比 約3倍
主な製造品目：焼き菓子・オリジナルクッキー缶・ギフト菓子 ほか
■ODM体制を強化し、商品からパッケージまで一貫対応
株式会社Marshmallowは、洋菓子の製造受託にとどまらず、
「味づくり」「パッケージ設計」「ブランドコンセプト提案」など、
商品開発の上流工程から関わるODM型メーカーとして多くのブランド立ち上げを支援しています。
また、新工場の開設により、包装資材の提案・手配までを含めたトータルサポート体制を構築。
試作から量産、包装・納品までワンストップで対応できるため、
新商品開発やオリジナルクッキー缶などの多様なニーズにも、よりスピーディーかつ柔軟にお応えします。
■代表コメント
「“お客様の想いをかたちにする洋菓子づくり”をテーマに、創造的な開発と安定した生産を両立してまいります。
新工場では包装資材を含めたトータル提案が可能となり、ODM型メーカーとしてさらに価値あるものづくりを進めていきます。」
― 株式会社Marshmallow 代表取締役 松岡広至
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Marshmallow
所在地：大阪府堺市南区鴨谷台
TEL：072-284-8335
E-mail：info@marshmallo.co.jp
担当：広報部