株式会社Marshmallow 新工場移転のお知らせ

2025年10月吉日

株式会社Marshmallow

■ODM型洋菓子メーカーとして、新たなステージへ

洋菓子のOEM／ODM事業を展開する株式会社Marshmallow（本社：大阪府堺市、代表取締役：松岡広至）は、事業拡大および開発・生産体制強化を目的として、大阪府堺市南区に新工場を開設いたしました。

旧工場の約3倍規模となる新施設は2025年10月より本格稼働を開始し、より多様な製品開発と安定した生産体制を実現いたします。

■新工場概要

所在地：大阪府堺市南区鴨谷台2-2-1

稼働開始：2025年10月

敷地面積：旧工場比 約3倍

主な製造品目：焼き菓子・オリジナルクッキー缶・ギフト菓子 ほか

■ODM体制を強化し、商品からパッケージまで一貫対応

株式会社Marshmallowは、洋菓子の製造受託にとどまらず、

「味づくり」「パッケージ設計」「ブランドコンセプト提案」など、

商品開発の上流工程から関わるODM型メーカーとして多くのブランド立ち上げを支援しています。

また、新工場の開設により、包装資材の提案・手配までを含めたトータルサポート体制を構築。

試作から量産、包装・納品までワンストップで対応できるため、

新商品開発やオリジナルクッキー缶などの多様なニーズにも、よりスピーディーかつ柔軟にお応えします。

■代表コメント

「“お客様の想いをかたちにする洋菓子づくり”をテーマに、創造的な開発と安定した生産を両立してまいります。

新工場では包装資材を含めたトータル提案が可能となり、ODM型メーカーとしてさらに価値あるものづくりを進めていきます。」

― 株式会社Marshmallow 代表取締役 松岡広至

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Marshmallow

所在地：大阪府堺市南区鴨谷台

TEL：072-284-8335

E-mail：info@marshmallo.co.jp

担当：広報部