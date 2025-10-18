E判定からでも合格は設計できる！じゅけラボ予備校、受験生の“勉強の迷い”を断ち切る情報チャンネル「受験対策ラボ情報局 Podcast」をスタート

株式会社エンライク

学習管理型予備校「じゅけラボ予備校」（運営：株式会社エンライク）は、受験生のあらゆる疑問や悩みに寄り添い、合格への最短ルートを提示する情報チャンネル「受験対策ラボ情報局 Podcast」を新たに開始したことをお知らせします。

情報過多の時代に、本当に必要な情報だけを厳選し、”耳から学習管理”という新しい形で受験勉強の質を向上させます。

番組URL： https://jyuke-labo.com/podcast/

【なぜ今、音声での受験対策なのか？】情報洪水の中で道を見失う受験生たちへ

背景にある3つの課題

現代の受験生は、かつてないほどの情報に囲まれています。しかし、その多くが断片的であり、自分に合った情報を見極めるのは困難を極めます。

1．氾濫する情報と勉強の迷い：

「何から手をつければいいか分からない」多くの受験生が、膨大な選択肢の前で立ち止まってしまっています。

2．複雑化する入試トレンドへの対応：

出題傾向、科目比重、選抜方式など、目まぐるしく変わる入試制度に、一人ひとりが最適に対応する必要性が高まっています。

3．継続できる学習ノウハウの不足：

“正しい勉強法 × 学習習慣 × 志望校別対策”という合格への方程式を一貫して、かつ気軽に実践できる場が不足していました。

私たちは、これまで学習管理型予備校として数多くの逆転合格を生み出してきた設計ノウハウを、もっと手軽に、すべての受験生に届けたい。そんな想いから、このPodcastチャンネルの開設に至りました。

【何を届けるのか？】新番組「受験対策ラボ情報局 Podcast」の全貌

合格を設計する、“耳から学習管理”

「受験対策ラボ情報局 Podcast」は、受験の疑問をその場でほぐし、志望校別の最短ルートを5～20分で持ち帰れる音声番組です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/162_1_401f99f6b56d5e681f909bc03ac6e27d.jpg?v=202510181126 ]



主な配信テーマ

- 最新入試トレンドの要点整理：

変化の激しい入試の「今」と「これから」を分かりやすく解説。

- 科目別学習戦略：

具体的な参考書ルートや、知識を定着させるための勉強の回し方を提示。

- 志望校別“最短合格カリキュラム”：

E判定からでも逆転を狙える計画の立て方と実例を紹介。

- 自宅学習の最適化：

学習の習慣化、計画管理、つまずきの解消法まで具体的にアドバイス。

【どう活用するのか？】聴くだけで“今日の勉強に直結”する提供価値

あなたの勉強が、今決まる。

この番組は、ただ情報を流すだけではありません。聴いたその日から、あなたの勉強が具体的に変わる体験を提供します。

1．情報の取捨選択を代行し、迷いをゼロに

入試トレンドの要点と、あえて“やらないこと”まで明確化。勉強の迷いや先延ばしをなくし、貴重な時間を本当に必要な対策だけに集中させます。



2．逆転合格のノウハウを音声で再現

これまで「じゅけラボ」が現場で培ってきた「学力チェック→弱点補強→志望校対策→定着テスト→計画修正」という逆転合格を生むプロセスを、誰でも実践できるよう音声で分かりやすく伝えます。

3．自宅学習の質を劇的に向上

正しい勉強法や習慣化のコツはもちろん、オンラインでの質問活用法（24時間オンライン指導オプション等）まで具体的に提示し、自宅での学習効果を最大化します。

【どう変わるのか？】すべての受験生に、計画という武器を

迷いを、確信へ。

もしあなたが今、志望校への道筋が見えずに不安を感じているなら、まずは一度、耳を傾けてみてください。「受験対策ラボ情報局 Podcast」は、あなたの勉強の疑問を解決し、「明日の勉強」を「今」決めるためのパートナーです。

「計画・定着・調整まで--合格のプロセスを音声で。」

私たちはこの番組を通して、一人でも多くの受験生が自らの手で合格を設計し、最短ルートを突き進むためのサポートを続けてまいります。

じゅけラボ予備校について

私たち「じゅけラボ予備校」は、「生徒一人ひとりに最適化された学習カリキュラムの提供」をミッションに掲げる、完全オーダーメイドの学習管理型予備校です。偏差値や現状の学力に関わらず、生徒一人ひとりの志望校合格という目標から逆算し、ゴールにたどり着くまでの最短ルートとなる学習計画を設計・提供しています。

市販の参考書・問題集を使い、生徒が自学自習で効率的に学習を進められるカリキュラムと、それを徹底管理・サポートする指導で、多くの生徒を逆転合格へと導いてきました。

今回のPodcastは、私たちが長年培ってきた「合格を設計する力」を、より広く、多くの受験生に届けるための新しい挑戦です。教育の機会を最大化し、すべての生徒が持つ可能性を引き出すことを目指してまいります。

会社概要

じゅけラボ予備校では、既存の教育サービスにおける無駄を一切省いて、生徒が志望校合格に必要な勉強のみ行えるカリキュラムを提供したいという思いから、生徒一人一人に合わせたオーダーメイドの受験対策プログラムを提供しています。受験に必要な科目をすべて学べて、高校受験は14,080円～、大学受験は16,280円～の圧倒的な低価格で、経済的な事情により塾や予備校に通えない生徒さんも、志望校合格に向けて効率良く学習することができます。

社名 ：じゅけラボ予備校（株式会社エンライク）

所在地 ：

運営本部：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-500 大阪駅前第3ビル5階10号

教務部：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目2－1東梅田八千代ビル7F-C

代表者 ：代表取締役社長 後藤 智則

電話番号：0120-445-259

事業内容：教育事業（予備校・オンライン学習塾・インターナショナルスクール・教育教材のオンライン通販）、マーケティング事業

URL ：https://jyuke-labo.com/