2025年10月20日、「ぶぶるby祇園辻利」が2周年を迎えます！

株式会社祇園辻利

2025年10月20日（月）、1860年創業、京都・祇園からお茶の豊かな味わいと愉しみをお届けする

株式会社祇園辻利（本社：京都府京都市、代表取締役：三好 正晃）が展開するブランド「ぶぶるby

祇園辻利」が2周年を迎えることを記念して、同月18日（土）から31日（金）まで、限定プレゼント

キャンペーンを実施いたします。

ぶぶるのPOPなデザインをあしらった非売品「限定オリジナル巾着」に人気の「ちょこくらんち」が2個入ったスペシャルなプレゼント！

「ぶぶる」では、あえてファンの多い「抹茶（碾茶）」ではなく、茶葉の素材に応じた使い分けを可能とする老舗ならではの知見と技術でしか成し得ない「揉み茶（煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶など）」を軸とした商品ラインナップで、これまでにない市場を開拓しています。

京都駅の新幹線中央口すぐ（JR東海京都駅構内アスティ京都2階）という立地から、京都に訪れる方々や京都から出発される方のお買い物の場としての機能性は抜群。

そんな「ぶぶる」が、この度、開店2周年を記念したキャンペーンを行います。

10月18日（土）から31日（金）までの期間、2,160円ご購入のお客様にもれなく、「ちょこくらんち（2個）入りオリジナル巾着」を数量限定でプレゼント。

2周年を迎えるぶぶるから、お客様への感謝の気持ちと、「暮らしのそばに、いつもぶぶるがありますように」という願いを込めて、お菓子のみならずコスメやワイヤレスイヤホンなど、日常のちょっとした小物を収納するのに便利な巾着型ポーチをお届けします。

先着順でなくなり次第終了となりますので、ご来店はお早目に。

ぶぶるについてあえて「抹茶（碾茶）」ではなく、「揉み茶」の新しいカタチに挑戦

世界でも類をみない、お茶の多様な味わいと香りの最前線を提供するため、2023年10月京都駅に誕生した「祇園辻利」3つ目の新ブランド「ぶぶる」。

京言葉でお茶を意味する「ぶぶ」を採用し、体験、すなわち「ぶぶ“る”（動詞）」とすることで、飲む・食べるに加え、“自分らしい暮らしに合った、お茶の愉しみ方”というスタイルを切り拓き、いつもそばにある「お茶」から人々の心と体を整えることを 目指しています。

祇園辻利について京都・祇園よりほんまもんのお茶の味わいをお届けします。

祇園辻利の歴史は、1860年（萬延元年）。

屋号を初代・辻利右衛門の名より「辻利」とし、

山城国宇治村（現・京都府宇治市）にて宇治茶の製造と販売を開業したことに始まります。

また、時代に合わせお茶の旨みを追求する祇園辻利は、1978年に「茶寮都路里」をオープン。

抹茶を贅沢に使った良質な抹茶スイーツを開発・提供しています。

2023年10月には、玉露・煎茶・ほうじ茶など

「揉み茶（もみちゃ）」専門の新ブランドとして京都駅に「ぶぶる」が誕生。

お茶がもたらしてくれる「歓び」のひとときを、多くの方々へお届けしてまいります。