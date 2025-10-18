【専門学校 新潟国際自動車大学校】レース業界のレジェンドがモータースポーツ科の特別顧問に就任。今回の授業は「レーシングドライバーとして世界で活躍するために必要なこと」

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 専門学校 新潟国際自動車大学校（以下「本学」、新潟県新潟市）は、2025年10月10日（金）にモータースポーツ科に新しく就任した土沼廣芳氏による特別授業が行われました。

土沼廣芳氏は1980年代ル・マン商会のレース部門、「チーム ル・マン」のレースメカニックとしてレース現場に携わり、その後、エンジニアの経験を経て1999年「チーム ル・マン」のチーム監督となりました。全日本F3000、SL（スーパーフォーミュラ）、スーパーGTなど日本のトップカテゴリーにて、元F1ドライバーのラルフ・シューマッハ選手や脇坂寿一選手など、多くのトップドライバーをチャンピオンに導きました。2019年にスーパーGTでチャンピオンを獲得した後、現在はレース業界のアドバイザーとして本学の特別顧問に就任されました。

今回の授業では「レーシングドライバーとして世界で活躍するために必要なこと」を題材に、走行データ分析の観点から授業が行われました。特別ゲストとして大手自動車メーカーの車両開発エンジニアとしてご活躍されている馬石幸端氏にもご登壇いただき、「速く走る方法とは」「各走行データを正しく読み解く方法とは」など学生の率直な質問に機械工学の知識も交えて論理的に応えられていました。レーシングドライバーやメカニックを目指す本学の学生は新たな観点を得ることができ、今後の走行実習で「今日の学びを活かしていきたい」「早く実践してみたい」という気持ちが強く芽生える有意義な授業でした。

■専門学校 新潟国際自動車大学校「モータースポーツ科」とは？

レーシングドライバー＆メカニック育成カリキュラムを実践する全国でも稀有な学科。1年次からホームサーキットでのカート走行実習を重ね、フォーミュラカーやツーリングカーなど、様々なカテゴリのレースに学生だけのチームで参戦。今後も学生チームでのレース参戦やプロチームへの帯同など、実践を通して様々なチャンスを積極的に活用しながら、更なるスキルアップを図る。また整備士資格の取得を目指すため将来の活躍の場を更に広げる。

■学生コメント モータースポーツ2級整備士学科 菅原さん（茨城県/勝田工業高校出身）

「将来、レーシングドライバーを目指して入学した僕にとって、今回の授業で得たデータ分析の方法や機械工学的知識はとてもためになるものでした。データ上だと自分ができていなかったことが目に見えるので、やみくもに走行実習に臨むのではなく、一つ一つの走行を大切にし、走行後の「振り返り」をもっと大事にしていこうと思いました。今回の授業では、まだまだ自分の知識不足で理解できなかったところがありました。この授業をきっかけに、もっと勉強して夢に近づけるよう頑張りたいです。」

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

