18匹の超大型犬に会える！世界最大級の犬カフェ「犬席屋」予約受付開始！
- 予約受付：申し込みはこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)
- - 1階 カフェ：12月オープン予定
- - 2階 犬カフェ：完全予約制→ 予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)
- 営業時間
- - 1階：12月オープン予定
- - 2階：
- - - 平日：11:00～20:00
- - - 休日：10:00～20:00
- 住所：東京都渋谷区神宮前４丁目１９－３ カーサ表参道(https://maps.app.goo.gl/LDdtiJCxatQWZ9pJ9)
- ホームページ(https://inusekiya.com/)
- Instagram(https://www.instagram.com/inusekiya/)
2階のワンちゃん相席空間
1階は“おもてなしワンちゃん” × 本格コーヒー
世界的にも珍しい“超大型犬専門”カフェ
アイリッシュウルフハウンド、グレートデン、レオンベルガー、バーニーズマウンテンドッグ、サモエド、ボルゾイ、ニューファンドランドなど、18匹の大型～超大型犬が在籍。普段なかなか会えない犬たちと出会えます。
東京・表参道に誕生する、世界的にも珍しい“超大型犬専門”の犬カフェ『犬席屋』は、2025年11月1日（土）に正式オープンします。 それに合わせて、10月14日（火）より予約受付(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)を開始します。犬席屋の2階は、個室で超大型犬と“相席”できるプライベート体験。1階はバリスタ競技世界3位のバリスタ監修によるオリジナルブレンドとワンちゃんによる"おもてなし"を楽しめるカフェ。獣医師・トレーナー提携の安心体制で、従来の犬カフェとは一線を画す時間をご提供します。
2階のワンちゃん相席空間
2階は個室＋オープンラウンジのハイブリッド設計。はじめに個室でじっくり相席、その後はラウンジで交流という流れで、撮影もしやすく没入感の高い体験です。
1階は“おもてなしワンちゃん” × 本格コーヒー
ワールドバリスタチャンピオンシップ第3位のバリスタが監修したオリジナルブレンドを提供。看板犬たちが“店員”としてお出迎えします。
2025年12月頃のオープンを予定しております。
犬席屋のメンバーは総勢18匹
