18匹の超大型犬に会える！世界最大級の犬カフェ「犬席屋」予約受付開始！

世界的にも珍しい“超大型犬専門”カフェ

株式会社WAKUMIND

アイリッシュウルフハウンド、グレートデン、レオンベルガー、バーニーズマウンテンドッグ、サモエド、ボルゾイ、ニューファンドランドなど、18匹の大型～超大型犬が在籍。普段なかなか会えない犬たちと出会えます。

東京・表参道に誕生する、世界的にも珍しい“超大型犬専門”の犬カフェ『犬席屋』は、2025年11月1日（土）に正式オープンします。 それに合わせて、10月14日（火）より予約受付(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)を開始します。犬席屋の2階は、個室で超大型犬と“相席”できるプライベート体験。1階はバリスタ競技世界3位のバリスタ監修によるオリジナルブレンドとワンちゃんによる"おもてなし"を楽しめるカフェ。獣医師・トレーナー提携の安心体制で、従来の犬カフェとは一線を画す時間をご提供します。

予約情報

店舗情報

- オープン日：11月1日（土）犬の日- 予約受付：申し込みはこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)- - 1階 カフェ：12月オープン予定- - 2階 犬カフェ：完全予約制→ 予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/inusekiya/reserve?utm_source=pr)- 営業時間- - 1階：12月オープン予定- - 2階：- - - 平日：11:00～20:00- - - 休日：10:00～20:00- 住所：東京都渋谷区神宮前４丁目１９－３ カーサ表参道(https://maps.app.goo.gl/LDdtiJCxatQWZ9pJ9)- ホームページ(https://inusekiya.com/)- Instagram(https://www.instagram.com/inusekiya/)2階のワンちゃん相席空間

2階は個室＋オープンラウンジのハイブリッド設計。はじめに個室でじっくり相席、その後はラウンジで交流という流れで、撮影もしやすく没入感の高い体験です。

1階は“おもてなしワンちゃん” × 本格コーヒー

ワールドバリスタチャンピオンシップ第3位のバリスタが監修したオリジナルブレンドを提供。看板犬たちが“店員”としてお出迎えします。

2025年12月頃のオープンを予定しております。

犬席屋のメンバーは総勢18匹

広報へのお問い合わせ

Mail：inusekiya@gmail.com