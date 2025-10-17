メトラン、10月18日（土）～19日（日）まで「動物臨床医学会年次大会」（グランキューブ大阪）に出展！～新製品 動物用生体モニターや動物用人工呼吸器などを展示～

株式会社セントラルメディエンス

医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンスのグループ会社、人工呼吸器などの医療機器の開発製造・販売および輸出入業務をおこなう株式会社メトラン（本社：埼玉県川口市、代表取締役：中根 伸一、以下「当社」）は、10月18日（土）～19日（日）にグランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）で開催されます「第46回 動物臨床医学会年次大会」に出展することをお知らせいたします。

動物臨床医学会年次大会は、公益財団法人動物臨床医学研究所と動物臨床医学会が主催する、獣医師向けの年次学術集会です。最新の獣医療に関する知見の共有を目的としており、市民公開シンポジウム、分科会セミナー、症例検討会、ポスター発表などが行われます。

今回の出展では、3Fイベントホール （小間番号 14）にて、当社の製品である動物用生体モニター「MV12」、動物用人工呼吸器「Compos X」、動物用麻酔器「Compos EA」、動物用自動血圧計「Vetモニターシリーズ」などを展示いたします。ブースでは、実際に製品をご覧いただけるほか、担当者による詳細な説明やデモンストレーションも行いますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■ 主な展示製品

MV12

動物用生体モニター

動物用マルチモニターで、コンパクトなボディーに動物の生体情報のすべてを表示します。ECG（心電図）、RESP（呼吸）、SpO2（動脈血酸素飽和度）、NIBP（血圧）、TEMP（体温）だけでなく、オプションでEtCO2（カプノグラム）＋Agent（麻酔ガス濃度）モジュールを追加することで手術麻酔時のモニタリングが可能です。術前・術中から術後の生体情報はこれ1台にお任せください。

MV12

Compos X

動物用人工呼吸器

多彩な機能で動物の安全を守る人工呼吸器は、かわいい動物たちを守るロングセラーシリーズ。

コンポースXが更に進化を遂げて登場！

モニタ機能を追加、バックアップ換気モードの追加で更に安全に。

最新機能で動物の安全を守ります。

Compos X

ご来場者さまの困りごとに合わせて様々なサービスの紹介やご提案をさせていただきますので、ぜひブース（3Fイベントホール 小間番号 14）にお立ち寄りください！皆様のご来場をスタッフ一同お待ちしています。

＜動物臨床医学会年次大会 概要＞

会 期：2025年10月18日（土）10:00～18:00

2025年10月19日（日） 9:00～16:30

会 場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

所在地：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51



主 催：（公財）動物臨床医学研究所 ・ 動物臨床医学会

ブース：3Fイベントホール（小間番号 14）

公式サイト：https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/dourinken2025







〈株式会社メトラン 会社概要〉

社 名：株式会社メトラン

所在地：埼玉県川口市川口2-12-18

代表取締役社長：中根 伸一

設 立：1984年7月14日

URL：https://www.metran.co.jp/