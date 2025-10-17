EO North Japan 11月オープンイベント 「丹下ブラザーズが仕掛ける、人口8000人の町の再生への取り組み」を開催

Entrepreneurs’ Organization

世界60カ国以上で活動する起業家ネットワーク「Entrepreneurs’ Organization（EO）」のEO North Japanチャプターは、2025年11月21日（金）にオープンイベントを東京で開催します。

11月は、もの凄いスピード感で株式会社SHIFTを成長させた手腕を地元に生かす弟 丹下 大 氏（EO Setouchi所属/株式会社SHIFT代表取締役社長/株式会社MSERRNT 代表取締役）と、地元で現場を統括する兄 丹下 工 氏（株式会社MSERRNT 共同代表）をお招きし、広島県神石高原町の取り組みと、丹下兄弟の巻き込み力によって多くの移住者や投資が生まれている現状、事業成長の先に見据える日本の未来、地方の未来についてお話しいただきます。

また、モデレーターには日本初の全寮制の文科省認定小学校「神石インターナショナルスクール」を開校した末松 弥奈子 氏(EO Beyond Japan・EO North Japan所属/株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役会長兼社長)を迎え、より有意義なお話しを引き出していただきます。



本来はEOメンバーのみが参加できる例会・講演会ですが、今回は特別にオープンイベントとして開催し、現在起業されている方、または今後起業をお考えの方、加えて、今回はxIB関係者、行政関係者や学生の方も参加いただけます。

■ EO North Japanチャプターとは

EO（Entrepreneurs’ Organization）は、世界60カ国以上・18,000人を超える起業家が所属する国際ネットワークです。EO North Japan （公式サイト：）設立のきっかけは、2011 年の東日本大震災です。震災をきっかけに、被災地・東北を何とかしたいと立ち上がった東北の起業家を中心として、当時の EO 東京、EO 大阪のメンバーの協力を得ながら設立しました。

チャプタービジョンとして「真善美」を掲げ、地域から世界へ挑戦する起業家たちが、定期的に例会・フォーラム・各種イベント・グローバル交流により、日々学びを通じて成長しています。



