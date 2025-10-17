【クリエイター向け】絵文字・アイコン・文字で見る日米カルチャーの違いとは？10/29（水）無料セミナー「“視覚コミュニケーション”とは？ 文化を超えて伝えるデザインのしくみ」開催
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月29日（水）、ゲーム業界に携わるクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「アイコンと絵文字で読み解く“視覚コミュニケーション”とは？ 文化を超えて伝えるデザインのしくみ」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166734/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166734/?rls)
※締切：2025年10月29日（水）21：00
Creek & River Co., Ltd. invites you to a special webinar on Wednesday, October 29, 2025, focusing on the role of icons and emoji as tools of visual communication.
*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166737/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166737/?rls)
Application deadline:2025/10/29（WED）21：00（JST）
私たちが日常的に使っている「絵文字」「アイコン」「文字」。これらは、ただの飾りではなく、文化や感情、体験を伝える“視覚的なコミュニケーションツール”です。本セミナーでは、こうした視覚表現がどのようにどのように進化し、文化によってどのように解釈が異なるのかを学びながら、グローバルに通用するデザインのヒントを探ります。
講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、マシュー・モス氏。アイコンや絵文字の歴史的背景から、文化的な意味の違い、そして実際のデザインを学べる機会です。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
＜セミナーの内容＞
・起源：アイコンと絵文字は、漢字や初期OSの記号からどう進化した？
・視覚の力：複雑な情報を一瞬で伝える“かたち”の工夫
・文化と文脈：同じ記号でも、国によって意味が変わる？
・実践的なデザイン：グローバル市場で通用するアイコンの使い方
＜こんな方におすすめ＞
・UI/UX・グラフィック・ゲームなどのデザイナー
・海外ユーザー向けのゲーム・アプリ開発者
・視覚言語に関心のある教育関係者・ESL学習者
・アイコンや絵文字の文化的背景を知りたいすべての方
From smartphones and games to social media, our daily lives are filled with icons and emoji.
But these symbols are more than decoration - they are visual tools that convey information and emotion without words.In this session, we’ll explore how these visual elements have evolved, how their meanings shift across cultures, and how they can be used effectively in global design.Our speaker, Matthew Moss, a creative director with over 18 years of experience in both Tokyo and the U.S., will guide us through the history, cultural interpretations, and practical applications of icons and emoji in design.
■What You’ll Learn
Origins: How icons and emoji evolved from kanji and early OS symbols
Visual Power: How complex ideas can be expressed through simple shapes
Culture & Context: How shared symbols are interpreted differently across cultures
Practical Design: How to apply iconography for intuitive global design
■Who Should Attend:
UI/UX, graphic, and game designers
Developers creating apps and games for international audiences
Educators and ESL learners interested in visual language
Anyone curious about the cultural background of icons and emoji
アイコンと絵文字で読み解く“視覚コミュニケーション”とは？ 文化を超えて伝えるデザインのしくみ
■日時
2025年10月29日（水）20：00～21：00
■場所
オンライン開催
■登壇者
クリエイティブディレクター
マシュー・モス氏
マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。
■参加費
無料
■定員
60名
■主催
株式会社クリーク・アンド・リバー社
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166734/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166734/?rls)
※締切：2025年10月29日（水）21：00
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「文化を超えて伝えるデザインのしくみ」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
Icons & Emoji: What Is Visual Communication? How Design Language Transcends Cultural Boundaries
■Date and time
2025/10/29（WED）20：00～21：00（JST）
■Place
Zoom
■Speaker
Creative Director
Matthew Moss
Matthew Moss is a seasoned Creative Director with over 18 years of experience in game visual development. He has led teams in both Tokyo and New York, collaborating with renowned companies such as Disney, National Geographic, TV Tokyo, and LEGO. Matthew is deeply passionate about enhancing the visual appeal of games, believing that the key to success lies in harmonizing a project’s core concepts, technology, and mission with its visual development. This approach aims to deliver moments of inspiration, emotion, and imagination to the audience.
Matthew excels in conceptualizing and executing innovative game designs, leveraging cutting-edge technologies and creative strategies to provide exceptional player experiences. He is committed to building strong client relationships and fostering highly collaborative teams, driven by a desire to create games that both inspire and entertain.
■Participants
・Game developer
・Game designer
・Game planner
・Graphic designer
・UX designer
・UI designer
・User / Player researcher
・Programmer / Developer
■Entry fee
free
■Capacity
60 people
■Organizer
CREEK and RIVER Co., Ltd.
https://www.cri.co.jp/
▼Please sign up from below.
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166737/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166737/?rls)
Application deadline:2025/10/29（WED）21：00（JST）
【Contact】
CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC
In charge of the webinar "Icons & Emoji: What Is Visual Communication? How Design Language Transcends Cultural Boundaries “
Email：inquiry.prolang@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞
▼10/25（土）UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ AI×UXデザイン最前線 ～創造性と分析力を高める“相棒”としてのAI活用術～
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165476/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165476/?rls)
▼10/25（土）株式会社スクウェア・エニックス コミック編集職 中途採用オンライン会社説明会
https://career.famitsu.com/lp/7597
▼10/25（土）セガ札幌スタジオ 開発トークセッション＆カジュアル面談会
https://career.famitsu.com/lp/7521
▼10/27（月）マンガ作成手順をデモンストレーションを見ながら学ぶ 初心者向けマンガ制作講座 Vol.５仕上げ
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165637/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165637/?rls)
▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)
▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！
▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちら
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／
1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。
▼詳細はこちらから
https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)