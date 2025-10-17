児童虐待ゼロを目指し21団体が連携。「ORANGE WALK 2025」11月1日スタート！

認定NPO法人D×P

孤立するユース世代の支援を行なう認定NPO法人D×P(ディーピー)(大阪市中央区、理事長：今井紀明 以下D×P)は、児童虐待防止推進月間の2025年11月1日（土）～11月30日（日）に歩いて児童虐待防止に取り組む団体に寄付を届けるイベント【ORANGE WALK 2025（以下ORANGE WALK）】の支援先団体の一つとして選ばれました。D×Pを応援してくださる参加者を募集します。

ORANGE WALKは、参加者の歩数に応じて児童支援団体への寄付を実現する、児童虐待防止推進月間の啓発イベントです。「#児童虐待ゼロ」をコンセプトに、日常の歩行が社会貢献につながる仕組みを提供しています。

2022年に始まり、これまでに累計87,000人以上が参加。昨年は16団体が参加し、参加者は40,000人を超え、国内最大級の児童福祉イベントとなりました。

4年目を迎える今年は、全国から21の団体が参画し、さらなる拡大を目指していきます。参加者数は50,000人の参加を目標としています。

なぜ、ORANGE WALK なのか？

児童虐待防止のシンボルカラー「オレンジ」を掲げ、11月1日（土）～11月30日（日）に「ORANGE WALK」を開催します。通勤や散歩など日常の歩行で誰でも参加でき、児童虐待の現状と子どもたちへの生涯的影響を広く社会に伝える啓発イベントです。

主催の岩朝代表は「児童虐待は尊い命と人生を奪います。同じ目的の団体と連携し、大きなインパクトで社会にメッセージを伝えます」と述べており、参加しやすさと社会的意義を両立させた新しい啓発手法として注目されています。

ORANGE WALK 2025概要

ORANGE WALKは、スマートフォンから手軽に参加でき、児童虐待のない社会を目指す21の支援団体とともに、全国規模で実施されます。

ORANGE WALK 特設サイト：https://npojcsa.com/orangewalk/2025/index.html

・ウォーク期間：11月1日（土）0:00～11月30日（日）24:00

・参加エントリー期間：10月17日（金）10:00～11月30日（日）24:00

・参加方法：スマートフォンアプリ「minpo」もしくは 「Green Ponta Action」から参加

※エントリー・参加方法の詳細は、特設サイトからご確認ください。

株式会社Yogibo協賛 特別キャンペーン実施

ORANGE WALK期間中に、冠スポンサーの株式会社Yogiboの協賛により、特別コラボキャンペーンを実施します。

キャンペーン１.：Yogiboと歩こう！10万歩チャレンジ

特典内容：Yogiboギフトカード 5,000円分

応募方法：ORANGE WALK期間中に累計10万歩を達成した方の中から抽選

キャンペーン２.：Yogibo×ORANGE WALK X連携キャンペーン

特典内容：ORANGE WALKオリジナルYogiboグッズ

応募方法：以下の2つの条件を満たした方の中から抽選

1．ORANGE WALKの公式Xアカウント(https://x.com/orange_walk2025)をフォロー

2．指定の投稿をハッシュタグ「#ORANGEWALK」、「#児童虐待ゼロ」をつけてリポスト

その他にもコラボキャンペーンの実施も予定しています。各キャンペーンの詳細は、ORANGE WALK公式Xアカウント(https://x.com/orange_walk2025)にて随時告知いたしますので、ご覧ください。

支援先団体 ※50音順

協賛スポンサー・パートナー

- 認定NPO法人D×P（大阪府）- 一般社団法人明日へのチカラ（大阪府）- NPO法人M-STEP（千葉県）- 認定NPO法人かものはしプロジェクト（東京都）- 認定NPO法人CAPセンター・JAPAN（大阪府）- 九州若者サポートネットワーク事業（大分県）- 子育て応援プレイスそのまま（長崎県）- 一般社団法人コンパスナビ（埼玉県）- 認定NPO法人児童虐待防止協会（大阪府）- 認定NPO法人3keys（東京都）- NPO法人タイガーマスク基金（東京都）- NPO法人チャイボラ（東京都）- 一般社団法人Try Angle（石川県）- 認定NPO法人日本こども支援協会（大阪府）- 認定NPO法人ノーベル（大阪府）- 認定NPO法人バディチーム（東京都）- NPO法人フェアスタートサポート（神奈川県）- 認定NPO法人ブリッジフォースマイル（東京都）- 認定NPO法人フローレンス（東京都）- 認定NPO法人ホームスタート・ジャパン（東京都）- 一般社団法人未熟児家族支援・がんばりっこ（東京都）

冠スポンサー

冠スポンサー

株式会社Yogibo



協賛

協賛

株式会社バックステージ

株式会社レベラ



株式会社ポステック

主催

主催

認定特定非営利活動法人 日本こども支援協会

URL：https://npojcsa.com/index.html

特別協力

特別協力

ブライトウェイ

アーティスト/上田バロン

フラレモンガー

BREAKING DOWN

協力

協力

桃山学院大学

運営パートナー

運営パートナー

株式会社ロイヤリティ マーケティング

URL：https://www.loyalty.co.jp/

コングラント株式会社

URL：https://congrant.com/jp/

認定NPO法人D×P

経済的困難、中退、虐待など、さまざまな困難な境遇にあるユース世代（13歳～25歳の若者）の孤立を解決するために活動しています。LINE相談事業「ユキサキチャット」は全国から相談を受け付け、困窮するユース世代へは食糧支援・現金給付を実施しています。また、大阪府ミナミの「グリ下（道頓堀のグリコ看板下）」から徒歩5分の場所に「ユースセンター」を開所し若者が安全に過ごせる空間をつくっています。



公的機関だけでは補いづらい部分をカバーするため、民間からセーフティネットをつくり、多様な機会(人・企業・地域)を活かしつなぎ、世の中にまだない機会をつくります。



・公式サイト：https://www.dreampossibility.com/