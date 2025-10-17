NEWoMan TAKANAWAのコーヒー・バー＆ラウンジ「LOOPS」が、世界で活躍するトップバーテンダーとともに新しいリキッドカルチャーを発信するイベント「INTERLOOP」を始動

株式会社イートクリエーター

「TAKANAWA GATEWAY CITY」の商業施設「NEWoMan TAKANAWA」内のLUFTBAUM（ルフトバウム）エリアにオープンしたコーヒー・バー＆ラウンジ「LOOPS（ループス）」では、世界で活躍するトップバーテンダーを迎え、新しいリキッドカルチャーを発信するイベント「INTERLOOP（インターループ）」を始動します。

高輪ゲートウェイという新しい都市の玄関口に、世界で活躍するトップバーテンダーたちが次々と集う「INTERLOOP」では、ゲストバーテンダーがこのイベントのために考案したオリジナルカクテルや、フードとカクテルのペアリングを、ホテルロビーのようなLOOPSの空間で音楽と共にお楽しみいただけます。

2025年10月24日(金)からスタートするVol.1では、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」をフィーチャー。2025年、九州で初めてAsias 50 Best Bars（25位）に選出された、熊本の「夜香木」のバーテンダー木場進哉氏をゲストに迎え、「ROKU〈六〉」を使ったオリジナルカクテルを提供するイベントを、初日の10月24日(金)に開催します。



※木場氏によるオリジナルカクテルは、11月5日(水)までの会期中、引き続き提供いたします。

さらに、11月21日(金)＜予定＞からは、ゲストバーテンダーに「Quarter Room」の野村空人氏を迎えるVol.2の開催も予定しています。

「INTERLOOP」は、カクテルを愛する人も、まだその世界を知らない人も、誰もが気軽に「バー」という文化に触れ、自分らしい愉しみ方を見つけるためのひらかれた場所です。カクテルを通じて、人がつながり、“これからのリキッドカルチャー”が高輪からゆるやかに息づいていく。そんな循環が生まれることを願っています。

カクテル、音楽、そしてクリエイティビティが溶け合う、ここでしか味わえない感性が交わる時間をお楽しみください。



■Vol.1 イベント概要

INTERLOOP Vol.1 Supported by「SUNTORY ROKU GIN」

会期：2025年10月24日(金) ～11月5日(水)

会場：LOOPS（東京都港区高輪2丁目21番1号 高輪ゲートウェイシティ LUFTBAUM 28階）

ゲストバーテンダー：「夜香木」木場進哉氏

Instagram：https://www.instagram.com/bar_yakoboku_kumamoto/

Asias 50 Best Bars：https://www.theworlds50best.com/bars/asia/the-list/yakoboku.html



ゲストバーテンダーイベント：2025年10月24日(金) 19:00～23:00／チケット制（当日販売のみ） 2,000円（税別）



協賛：SUNTORY ROKU GIN(https://www.suntory.co.jp/wnb/rokugin/)

主催：株式会社イートクリエーター



特設サイト：

https://loops-tgw.com

■プロフィール

木場進哉（夜香木）

1985年生まれ、熊本県長洲町出身。高校卒業後に酒屋でアルバイトを始め、その後、19歳から熊本市内でバーテンダーとしてのキャリアをスタート。22歳で上京し、その後29歳でシンガポールに渡り、スピークイージーの「CACHE」(現在は閉店)にて約5年間活躍。2019年に帰国し、2020年1月に熊本に「夜香木」をオープン。夜香木は築約150年の旅館を改装し主に熊本の豊かな自然から生まれた素材を使用し、『ここでしか飲めないカクテル』をコンセプトにカクテルを提供している。2021年に世界最大級のカクテルコンペティション Diageo World Class で日本チャンピオンになり日本代表として世界大会に出場。2023年 Buffalo Trace Distillery のブランドアンバサダーに就任。同年、夜香木がAsias 50 Best Bars のアワードで84位にランクインし、2024年には64位にランクインした。そしてついに2025年には25位にランクインし九州で初めてAsias 50 Best Barsに選出された。

■Vol.2 イベント概要

INTERLOOP Vol.2

会期：2025年11月21日(金) ～12月3日(水)

会場：LOOPS（東京都港区高輪2丁目21番1号 高輪ゲートウェイシティ LUFTBAUM 28階）

ゲストバーテンダー：「Quarter Room」野村空人氏

Instagram：https://www.instagram.com/soran_nomura/



ゲストバーテンダーイベント：2025年11月21日(金) 開催



主催：株式会社イートクリエーター

■株式会社イートクリエーターについて

これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーター。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしている。

平和不動産との店舗開発事業「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」をはじめ、東急不動産とともに設立した次世代に向けた新しい食文化づくりに挑戦するプラットフォーム「日本食品総合研究所」、シェフを主体としたコミュニティと企業や団体をシームレスに繋ぎ、社会に新しい価値や創造物を生み出す「Social Kitchen TORANOMON」など、幅広い事例と実績がある。

＜会社概要＞

社名：株式会社イートクリエーター

設立：2019年1月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：1億円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営、研究開発・インキュベーション、食のリテラシー向上に関わる業務

公式HP ：https://www.ec-corp.jp/