グリパチで『ギャンブルコンボ2』アプリ10月23日配信決定

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、ソーシャルゲーム「グリパチ」において、株式会社ユニバーサルエンターテインメントのパチスロ4号機『ギャンブルコンボ2』のAndroid版およびiOS版アプリを2025年10月23日(木)より一般配信することを決定し、本日、各アプリストアで事前登録を開始いたしました。

※前日10月22日(水)より一部エリアで先行公開

アプリの事前登録（無料）はこちらから

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6745768492

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.commseed.gp.az137001

※グリパチ連携プレイをするには別途、『グリパチ』ホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

＜事前登録期間＞

2025年10月17日(金)～配信開始まで

＜事前登録方法＞

各アプリストアページで事前登録が可能です。

自動インストールの対象に設定すると、配信開始前に、自動的にアプリを取得できます。

2001年6月に登場した4号機『ギャンブルコンボ2』がグリパチに登場

シミュレータアプリがプレイできるのはもちろん、

- 遊技中に使用するとボーナス当選となる『専用アイテム』- 装着してアプリをプレイすることで、特別な効果が発動する『専用ハイパーアバター』機能- 遊技中に演出を出現させることで専用アイテム報酬を獲得することができる『マイレコ！』機能

など、アプリならではのオプションもご利用いただけます。

配信決定記念『ギャンブルコンボ2』の専用アイテムプレゼントキャンペーン

毎日ログインで期間限定ログインボーナスとして「ギャンブルコンボ2」アプリで使用可能なアイテムやパチドルをプレゼント。最大5日間ログインで「BIG BONUS直撃券」を含む全ての報酬を獲得できます。

期間: 2025年10月18日(土)5:00～10月27日(月)4:59

Xリポストキャンペーン

グリパチ公式Xのキャンペーン対象ポストのリポスト数に応じて、全ユーザーへアイテムをプレゼント。

プレゼントアイテムは「マイレコ！」達成やランキングイベントに活用できます。

- 111リポスト突破: 専用「最高設定券[∞]」追加- 222リポスト突破: 専用「BIG BONUS成立券」追加- 333リポスト突破: 専用「ノンストップオート[∞]」追加- 444リポスト突破: 「BIG BONUS直撃券」追加- 555リポスト突破: 「BIG BONUS直撃券(5連Ver.)」を含む5種のアイテム期間: 2025年10月17日(木)～10月23日(木)12:00ソーシャルゲーム「グリパチ」について

ソーシャルゲーム「グリパチ」は、パチンコ・パチスロメーカー各社協力のもと、実際のパチンコホールで稼動しているパチンコ・パチスロ機や、歴代の名機の実機シミュレーターをモバイルで遊ぶことができるバーチャルホールです。2012年1月よりサービスを開始し、現在、累計利用者数700万人を突破しています。

「グリパチ」ホールアプリダウンロード

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id847314872

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gree.android.pf.greeapp3358

公式X：https://X.com/GreePachi777

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/GreePachi

グリパチ対応機種（本アプリ配信日時点）

※グリパチ本体とは別に、機種アプリ個別に対応端末があります。

▼ Android版 現在パチンコ・パチスロアプリ 103機種 を配信

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

▼ iOS版 現在パチンコ・パチスロアプリ112機種 を配信

iOS ver. 13.0以上を搭載したiOS端末

・プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

・公式サイト：https://greepachi.com/

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。