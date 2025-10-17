サロン施術に革命。塗るボツリヌス美容液が新登場Bonyx Professional LC Aura日本初上陸

BioPlus JAPAN株式会社

美容大国 韓国に本社を構えるBioPlus JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、代表：金 在重）が、

「塗るボツリヌス美容液」Bonyx Professional LC Aura（ボニックス プロフェッショナル エルシー オーラ）をエステ専売品として日本展開が決定

Bonyx Professionalとは？

韓国のヒアルロン酸の製造メーカー「BioPlus社」が特許を取得した唯一無二の技術を用いて、【塗るボツリヌストキシン美容液】をエステ専売品として開発。「エステ版ダーマペン」ミシレルトソフトダーマと一緒に施術する事で、より肌に深く長く留まる事が出来ます。

開発背景

ボツリヌス毒素を加工した成分を使用し、医療用の製剤にしたのが、ボツリヌストキシンです。効果は筋肉を緩める作用があることから、顔面痙攣や眉間・目尻のしわ、食いしばりや歯ぎしりの改善など、さまざまな治療に使われており、美容クリニックの人気施術のひとつになっています。「医療研究所」BioPlus社は、ボツリヌストキシンに着目し、独自の特許技術を用いて、そのボツリヌストキシンからお肌にハリのある状態にする美容成分（LC:ライトチェーン）だけを抽出して作られた美容液の開発に成功しました。

商品の特徴

◆独自の美容成分「ヒューグロペプチド」

BMTS-AUT-LCBTX/ BMTS-AUT-EGF/ BMTS-AUT-KGF2などの20種以上を開発

◆【AUT技術】Anti-Ubiquitination Technology

ユビキチンがヒューグロペプチドに対して分解目印（タグ）を付けるのを抑制する事でヒューグロペプチドを分解されにくくし、長時間成分の効果を留める技術です。

◆【BMTS技術】Bio-Material Transdermal System

美容成分の浸透力を高めて、細胞の活性化を助けて、効果をより高まる特許技術です。うるおいや美容成分の浸透力が高まる事で、肌の調子を整える仕組みです

BMTS技術/AUT技術/Hugro Peptideの3つを用いる事で美容成分が角層まで浸透し、長時間留めておく事を可能に。BioPlus社の長年の研究の成果は、新しい美容概念を構築させていく。

◆MTS（Microneedle Therapy system）※店販用商品に同梱

MTSを使用することで、美容液が角層まで行きわたり、美容成分の浸透力を高め、長時間留めておくことが可能となります。

より効果的な肌の弾力・ハリ・ツヤアップなどをサポートするエイジングケアをご自宅でおこなうことができます。

商品動画URL：https://youtu.be/_S6VItJ1Ny0

サロン向けセミナー

発売に先駆けてBonyx Professionalの取り扱い及び取扱検討サロン向けのオンライン商品講習を開催致します。

当セミナーでは美容医療分野からの視点で、ボツリヌストキシンについてもセンススキンクリニック于あかね医師に解説頂きます。

開催日時：2025年10月30日（木）１.14：00～ ２.21：00～※2部制

開催形式：オンライン（zoom）

講師：センススキンクリニック于あかね医師

バイオプラスジャパン

ビーウェイブインストラクター峯

参加費：無料

詳細・申込：https://www.be-wavestyle.jp/seminar/post-3897/(https://www.be-wavestyle.jp/seminar/post-3897/)

アーカイブ：3日間

株式会社ビーウェイブ（BE-WAVE）と本製品の総販売代理店契約を締結

株式会社ビーウェイブ（BE-WAVE）は業務用美容商材・エステ商材の美容商社で、大人気の美容機器から家庭用美容機器まで多彩に取り揃えているほか、様々な国内外人気ブランドやサロン専売品を特価で販売しており、BioPlus JAPANは株式会社ビーウェイブ（BE-WAVE）と日本エステ業界を盛り上げるべくタッグを組み、本製品の総販売代理店として契約を締結。

【会社概要】

社名：株式会社ビーウェイブ

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町15番2 BE-WAVE BLDG.4F

代表取締役： 奥山 雅子

設立：1990年12月11日

HP：https://www.be-wave.co.jp/

2025/10/20～10/22の「第20回ビューティーワールドジャパン大阪」で先行販売決定

2025/10/20～10/22で行われる「第20回ビューティーワールドジャパン大阪（https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html）」のBE-WAVEブース（美容機器ゾーン 4号館M020）で本製品の先行販売と体験コーナーが決定。

商品概要

Bonyx Professional ブランドはサロン専売品となり業務用と店販用の2商品で展開します。

商品名：Bonyx Professional LC Aura（業務用）

発売日：2025年10月30日

価格：卸価格は株式会社ビーウェイブ様へお問い合わせ下さい

内容：7ml×5本

成分名：水、ジプロピレングリコール、ニコチンアミド、グリセリン、ペンチレングリコール、 1,2-ヘキサンジオール、ヒドロキシアセトフェノン、ベタイン、ヒアルロン酸ナトリウム、オクチルドデセス-16、レシチン、エタノール、アデノシン、 EDTA二ナトリウム、クエン酸、加水分解ヒアルロン酸ナトリウム、ポリグリセリル-10オレイン酸、香料、リゾレシチン、ブチレングリコール、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-11)、アセチルヘキサペプチド-8 オリゴペプチド-249アミド、リン酸二ナトリウム、合成遺伝子組替(メチオニルsh-オリゴペプチド1オリゴペプチド-248 オリゴペプチド-249)、塩化カリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-60)、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249-r-ボツリヌス菌ポリペプチド-1)、リン酸カリウム、酢酸ナトリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-10)、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-59)ダイマー、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 オリゴペプチド-250 合成ヒト遺伝子組替オリゴペプチド-2)、デカペプチド-40

販売場所：日本全国のエステティック等サロンにて

※取り扱いをご希望のサロン様は株式会社ビーウェイブ様までご相談ください。

URL：https://www.be-wavestyle.jp/

商品名：Bonyx Professional LC Aura Kit（店販用）

発売日：2025年10月30日

価格：19,800円（税別）

内容：7ml×1本、MTS×1個

MTS効果：MTSを使用することで、美容液が角層まで行きわたり、美容成分の浸透力を高め、長時間留めておくことが可能となります。より効果的な肌の弾力・ハリ・ツヤアップなどをサポートするエイジングケアをご自宅でおこなうことができます。

成分名：水、ジプロピレングリコール、ニコチンアミド、グリセリン、ペンチレングリコール、 1,2-ヘキサンジオール、ヒドロキシアセトフェノン、ベタイン、ヒアルロン酸ナトリウム、オクチルドデセス-16、レシチン、エタノール、アデノシン、 EDTA二ナトリウム、クエン酸、加水分解ヒアルロン酸ナトリウム、ポリグリセリル-10オレイン酸、香料、リゾレシチン、ブチレングリコール、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-11)、アセチルヘキサペプチド-8 オリゴペプチド-249アミド、リン酸二ナトリウム、合成遺伝子組替(メチオニルsh-オリゴペプチド1オリゴペプチド-248 オリゴペプチド-249)、塩化カリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-60)、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249-r-ボツリヌス菌ポリペプチド-1)、リン酸カリウム、酢酸ナトリウム、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-10)、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 合成ヒト遺伝子組替ポリペプチド-59)ダイマー、合成遺伝子組替(オリゴペプチド-249 オリゴペプチド-250 合成ヒト遺伝子組替オリゴペプチド-2)、デカペプチド-40

販売場所：日本全国のエステティック等サロンにて

※取り扱いをご希望のサロン様は株式会社ビーウェイブ様までご相談ください。

URL：https://www.be-wavestyle.jp/

商品動画URL：https://youtu.be/_S6VItJ1Ny0

本製品発売日記念パーティー開催

本製品の発売を記念してパーティーを開催する予定です。※詳細は後日関係者様に追って連絡致します。

開催日時：2025年11月12日（水）※2部制で予定

会場：株式会社ビーウェイブ本社 神奈川県横浜市神奈川区栄町15番2 BE-WAVE BLDG.4F

対象：代理店様/サロン様/メディア様/Bonyx専属アンバサダー様

参加費：無料

会社概要

社名：BioPlus JAPAN株式会社 （英文）BioPlus JAPAN Co.,Ltd.

本社所在地：東京都台東区浅草橋1-13-6浅草橋STビル５階

代表取締役：金 在重

設立： 2024年6月３日

HP：https://bioplusjp.com/