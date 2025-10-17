『Identity V 第五人格』AGF2025で販売するイベント商品の全キャラクター描き起こしイラスト＆商品詳細公開！会場購入特典配布＆SNS連動キャンペーンも実施決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2025年11月8日（土）～11月9日（日） に池袋・サンシャインシティで開催される、アニメ・コミック・声優・グッズ・乙女ゲーム・コスプレなど“乙女のためのすべて”が集まる大型イベント「アニメイトガールズフェスティバル2025」（以下：「AGF2025」）に出展、同社ブースにて、非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V 第五人格』の新商品を販売いたします！

また、イベント商品に使用されるzero氏描き起こし等身イラストと、百山百氏描き起こしのミニキャライラストを全キャラクター公開＆商品詳細公開！

さらに、会場購入特典とSNS連動キャンペーン特典の配布も決定いたしました！

ブースにて商品を1,100円（税込）ご購入ごとに会場購入特典として「チェキ風カード（全8種/ランダム）」、SNS連動キャンペーンでは「集合絵柄ポストカード（全1種）」を配布いたしますので、是非チェックしてくださいね♪

【担当イラストレーター情報】

等身イラスト：zero（公式SNS: https://x.com/ZRe00）

ミニキャライラスト：百山百（公式SNS: https://x.com/mmyamamm）

詳細はこちらをチェック！

フロンティアワークス グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc

■「アニメイトガールズフェスティバル2025」出展概要

イベント名：「アニメイトガールズフェスティバル2025」

日時：2025年11月8日（土）～11月9日（日）

会場：池袋・サンシャインシティ 他

フロンティアワークスブース G-13

イベント公式サイト： https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/

■イベント商品詳細

【～The Noble Welcome～】

・トレーディング缶バッジ（全8種）

価格：660円（税込）

・トレーディングカード（全16種）

価格：330円（税込）

・トレーディングチケット風アクリルキーホルダー（全8種）

価格：990円（税込）

・アクリルスタンド（全8種）

価格：1,650円（税込）

・タペストリー（全8種）

価格：2,750円（税込）

・ミニキャラトレーディング缶バッジ（全10種）

価格：550円（税込）

・ミニキャラトレーディングカード（全10種）

価格：330円（税込）

・ミニキャラトレーディングステッカー（全10種）

価格：330円（税込）

・ミニキャラアクリルスタンド（全10種）

価格：1,320円（税込）

※イベント後に事後通販も予定しております。詳細は「フロンティアワークス グッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）」よりお知らせいたします。

※事後通販でご購入の場合、AGF会場購入特典の付与はございませんので、予めご了承ください。

【会場購入特典】

1 会計中、購入金額1,100円（税込）ごとに「チェキ風カード（全8種/ランダム）」をプレゼントいたします！

※特典は先着順での配布となります。

※各日の在庫が無くなり次第、配布終了となります。

■【SNS連動キャンペーン】

配布物：

集合絵柄ポストカード（全1種）

配布条件：

１.FW公式グッズXアカウント（https://x.com/goods_fwinc）をフォロー

２.フォロー画面をブーススタッフに提示

※特典は先着順での配布となります。

※各日の在庫が無くなり次第、配布終了となります。

■権利表記

(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/