「MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学」10月17日（金）21:00より3週にわたってMAJ公式YouTubeチャンネルにて公開！
国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）開催ウィークの5月21日（水）に、世代・国境を超えたアーティストが参加し、京都を代表するライブハウス“京都磔磔”と“KYOTO MUSE”で同時開催されたオムニバスライブ「MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学」。京都出身のくるりをはじめとした邦楽アーティストや、韓国・台湾・タイといったアジアのアーティストが参加し、日本とアジアの音楽を相互に発信しました。“学生の街”と言われる京都で、京都芸術大学の学生を含め、多くの学生に運営サポートいただきながら創り上げたライブの模様を、10月17日（金）・10月24日（金）・10月31日（金）の3週にわたってMAJ公式YouTubeチャンネルにて公開いたします。
【公開スケジュール】
■2025年10月17日（金）21:00～
Fire EX.「残像モーション」「一百夜」「繼續向前行」（KYOTO MUSE）
https://www.youtube.com/watch?v=NEPxS75KB3U
YONLAPA「Sweetest cure」「Is that true?」「I'm just like that」（磔磔）
https://www.youtube.com/watch?v=wK99-uUr8SY
■2025年10月24日（金）21:00～
打首獄門同好会「筋肉マイフレンド」「島国DNA」「日本の米は世界一」（KYOTO MUSE）
イ・ラン「私はなぜ知っているのですか?～笑え、ユーモアに」「オオカミが現れた」「イムジン河」（磔磔）
■2025年10月31日（金）21:00～
ストレイテナー「COME and GO」「Skeletonize!」「REMINDER」（KYOTO MUSE）
くるり「三日月」「東京」（磔磔）
【開催概要】
MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学
日時：2025年5月21日（水）17:00開場／17:30開演（京都磔磔）
18:15開場／19:00開演（KYOTO MUSE）
場所：京都磔磔・KYOTO MUSE
出演者：【京都磔磔】くるり／イ・ラン（韓国）／YONLAPA（タイ）、土井コマキ(MC)
【KYOTO MUSE】ストレイテナー／打首獄門同好会／Fire EX.（台湾）、大抜卓人（MC）
公式サイト：https://www.ceipa.net/feature/majweek_soundscramble
【京都芸術大学について】
京都芸術大学は、芸術と社会をつなぐ「社会実装プロジェクト」をはじめ、実践型の学びを重視しています。
来年度には通信教育課程に「音楽コース」を新設予定で、音楽・デザイン・映像など多様なクリエイティブ分野を通じ、次世代の表現者や企画者を育成しています。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年の第一回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業されるTOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式を開催することとなりました。様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースの開催も予定しています。各部門や投票方法の詳細は、順次発表してまいります。来年も「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」、MAJにご期待ください。
