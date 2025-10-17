「SING SHOW DOWN」～年代別ベストヒットカラオケバトル～ アーカイブ配信チケット発売中!!
上段左から:加藤大悟、阪本奨悟、spi、橋本真一、坂田隆一郎 (C)SING SHOW DOWN 下段左から:海蔵亮太、木山裕策、平松賢人、川合結人、伊吹とよへ
2025年10月13日(月・祝)にCOMTEC PORTBASE(愛知県名古屋市港区金川町3番5号)にて「SING SHOW DOWN」～年代別ベストヒットカラオケバトル～を開催いたしました。
アーカイブ配信視聴券を2025年10月19(日)21:00まで発売中です。
<俳優チーム>
左から：spi、橋本真一、加藤大悟、阪本奨悟、坂田隆一郎
<歌うまチーム>
左から: 伊吹とよへ、木山裕策、川合結人、海蔵亮太、平松賢人
■SING SHOW DOWNの注目ポイント
・LIVE DAM WAO!最新機種のAI採点による点数バトル!
・出演者がセレクトした年代別ベストヒットソングを歌唱!
・出演者によるコラボ歌唱は必聴!チームの垣根を越えたコラボも実現!?
【公演概要】
タイトル： SING SHOW DOWN ～年代別ベストヒットカラオケバトル～
開催日時： 2025年10月13日(月・祝)
[一部]12:00開場 13:00開演 [二部]16:30開場 17:30開演
会場： COMTEC PORTBASE(愛知県名古屋市港区金川町3番5号)
主催： SING SHOW DOWN 実行委員会
特別協力：LIVE DAM WAO!
【出演者】
<俳優チーム>
・加藤大悟、坂田隆一郎、阪本奨悟、spi、橋本真一
<歌うまチーム>
・海蔵亮太、伊吹とよへ、川合結人、木山裕策、平松賢人
※順不同
【アーカイブ視聴券詳細】
視聴券料金：4,400円
視聴券受付期間：2025年10月19日(日)21:00
視聴可能期間： ～ 2025年10月19日(日) 23:59
配信公演：2025年10月13日(月・祝) [一部]13:00開演 [二部]17:30開演
WEB：https://eplus.jp/sf/detail/4415090002
【視聴・配信に関するお問合せ】
イープラス
WEB：https://eplus.jp/streamingplus-userguide/
【公演に関するお問い合わせ】
TOKAI RADIO 事業部
TEL：052-962-6151 (平日/10:00~17:00 ※12:00~13:00は除く)
◆TOKAI RADIO ウェブサイト：https://www.tokairadio.co.jp/
◆SING SHOW DOWN公式X：@SSD_KARAOKE
大好評につき、オリジナルグッズの事後物販が決定・開始いたしました。
当日完売となったグッズに関しても販売中です。
販売期間：～2025/10/26(日)まで
詳細は下記販売サイトをご確認ください。
販売サイト：https://store.bestsky.jp/pages/sing-show-down