【京王百貨店 新宿店】オープンから60＋1周年にちなんだ「プラス1」の特別企画が盛りだくさん！～61周年の感謝に、あなたのプラス1を～「京王大誕生祭」を開催











https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-event.html





■アニバーサリーグルメフェスタの展開商品一例









※各種イベントの詳細は、下記「新宿店開店61周年記念 京王大誕生祭」ページをご確認ください。https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-event.html■アニバーサリーグルメフェスタの展開商品一例











〈京王百貨店限定販売・新宿地区限定販売〉









●泉屋東京店 京王百貨店限定販売

しあわせを運ぶ お使い便（6種・12袋入）1,188円

＜MB階 京王のれん街＞

京王の包装紙の「ハト」をモチーフにしたデザイン缶にリングダーツやハト型プリントクッキーなど詰合せた京王限定販売商品です。











●船橋屋 京王百貨店限定販売

京王限定カップくず餅（1カップ・くず餅8切入）571円〈各日20点販売予定〉

＜MB階 京王のれん街＞

京王の王冠をモチーフにしたくず餅をトッピング。デザインもオリジナルの限定くず餅です。











●仙太郎 新宿地区限定販売

ぼた餅〈小豆、きなこ〉（1個）各324円

＜MB階 菓子売場＞

八分づきのもち米を使った青じそ入りのぼた餅。粒あんときなこの中はこしあんです。

〈京王百貨店限定販売・新宿地区限定販売〉●泉屋東京店 京王百貨店限定販売しあわせを運ぶ お使い便（6種・12袋入）1,188円＜MB階 京王のれん街＞京王の包装紙の「ハト」をモチーフにしたデザイン缶にリングダーツやハト型プリントクッキーなど詰合せた京王限定販売商品です。●船橋屋 京王百貨店限定販売京王限定カップくず餅（1カップ・くず餅8切入）571円〈各日20点販売予定〉＜MB階 京王のれん街＞京王の王冠をモチーフにしたくず餅をトッピング。デザインもオリジナルの限定くず餅です。●仙太郎 新宿地区限定販売ぼた餅〈小豆、きなこ〉（1個）各324円＜MB階 菓子売場＞八分づきのもち米を使った青じそ入りのぼた餅。粒あんときなこの中はこしあんです。

































［昭和西川］

羽毛掛けふとん（150×210㎝、側地：綿100％、詰めもの：チェコ産シルバーマザーグースダウン95％・フェザー5%、1,2㎏）

110,000円〈限定3点〉

＜6階 快眠サロン＞













［ナルエー］ルームウエア2点セット 6,600円〈70点販売予定〉 ※画像は一例です。

＜6階 快眠サロン＞







［ローマイヤ］

おすすめ4点セット 1,188円〈各日10点販売予定〉



＜B1階 生鮮・グロサリー売場＞











10/30（木）から販売［ナルエー］ルームウエア2点セット 6,600円〈70点販売予定〉 ※画像は一例です。＜6階 快眠サロン＞



11月1日（土）～3日（月・祝）●カラー診断でわかる！運命のリップ選び ※事前ご予約優先＜1階 正面入口特設会場＞京王百貨店社員の有資格者がカラー診断を行います。さらに、診断結果に応じて、メイクアップアーティストがお客様にお似合いのメイクを提案。時間：午前11時～午後5時30分〈各日14回／各回約50分〉定員：各回1名様（ご本人様限り）参加費：2,200円プラス1特典京王ネットショッピングで事前にご予約いただいたお客様限定で、新宿店1～5階でお使いいただける500円分のお買物券を差し上げます。●文明堂東京 期間限定特別販売「釡出しカステラ」（1個） 648円〈各日230点販売予定〉「3時のおやつあんぱん」（1個） 292円〈各日100点販売予定〉日時：10月26日（日）・27日（月）各日午後2時30分から販売予定＜B1階 食品街入口特設会場＞当日の朝に焼き上げたふわふわのカステラなど、人気商品を2日間限定で特別販売します。〈プラス１企画の一例〉・［築地定松］〈各日先着10名様〉1レシート税込6,000円以上お買い上げ→特製みかんジュース（1本）プレゼント・［ポール］〈各日先着20名様〉ミニ・クロワッサン5個入（648円）お買い上げ→1個プレゼント・［新宿高野］〈各日先着20名様〉 洋なしといちじく（100g 627円）を200g以上お買い上げ→30gプレゼント・［博多 肉の壱丁田］〈各日先着10名様〉お弁当2折お買い上げ→和牛コロッケ（1個）プレゼント・［ヨックモック］〈先着160名様〉1精算税込2,160円以上お買い上げ→シガール・シガール オゥ ショコラを1個プレゼント・［資生堂パーラー］〈先着50名様〉1精算税込3,240円以上お買い上げ→カスタードプリン（1個）プレゼント・［ロイスダール］〈先着50名様〉1精算税込4,320円以上お買い上げ→ル・ショコラ・クラシック（1本）プレゼント・［両口屋是清］〈先着30名様〉1精算税込3,240円以上お買い上げ→ささらがた（1本）プレゼント など※詳しくは、下記「京王大誕生祭アニバーサリーグルメフェスタ2025」ページをご確認ください。https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-gourmet.html■ご愛顧感謝のスペシャルセール一例10/29（水）まで販売インポートシューズ各種（35～39サイズ〈日本サイズ：約22.5～24.5cm〉）5,500円から〈限定500点〉＜1階 婦人靴売場＞［イザック］［ラ バガジェリー］ハンドバッグ 各7,700円〈各限定5点〉＜4階 ハンドバッグ売場＞10/29（水）まで販売カシミヤセーター各種8,800円〈限定30点〉＜4階 パーツセレクション＞［シビラ］綿毛布（140×200㎝、パイル（毛羽部分）：綿100％、地糸：ポリエステル100％）各7,700円〈各色限定14点〉＜6階 快眠サロン＞10/30（木）から販売［モロゾフ］お楽しみ袋 1,080円〈100点販売予定〉＜MB階 菓子売場＞詳細、そのほかのセール情報は、下記「大誕生祭セール」ページをご確認ください。https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-sale.html※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。