【京王百貨店 新宿店】オープンから60＋1周年にちなんだ「プラス1」の特別企画が盛りだくさん！～61周年の感謝に、あなたのプラス1を～「京王大誕生祭」を開催
京王百貨店 新宿店では、11月1日（土）に新宿店が61回目の開店記念日を迎えるにあたり、10月23日(木)～11月5日(水)の期間「京王大誕生祭」を実施します。開店から60＋1周年にちなんで、ご愛顧感謝キャンペーンや「プラス1」のさまざまな特別企画をご用意しました。推し活、美活、趣味活にちなんだイベントや、京王百貨店限定スイーツやお買い上げプレゼントなどのグルメ企画のほか、各階でのお得なスペシャルセールを展開します。
■ご愛顧感謝キャンペーン
■人生を豊かに彩る「プラス1」のすてきな体験ができるイベントが充実
〈人気キャラクターなど「推し」への想いにプラス1〉
10月23日（木）～11月5日（水）
●ムーミンマーケット
＜B1階 on the Corner ※最終日は午後５時閉場、
1階 正面入口 イベントスペース＞
2025年はムーミン小説の出版80周年。会場にはムーミンマーケット限定商品や 80周年を記念したグッズのほか、フォトスポットも登場します。
プラス1企画 ※要ご予約
ムーミンがやってくる！ムーミン80スペシャルグリーティング
開催日：10月26日（日）
時間：①11時～、②13時～、③15時～
（各回約20分/30組様限定）
場所：1階 正面入口特設会場
10月30日（木）まで
●Pingu™ 45th anniversary POP UP STORE
＜7階 パイレーツファクトリーギフツ＞
ピングー×タキシードサム新作コラボレーションアイテムを発売中。
プラス1企画
ピングーグリーティング
開催日：10月28日（火）
時間：①17時～、②18時30分～（各回約30分）
場所：7階 パイレーツファクトリーギフツ
定員：各回30名様
参加条件:当日、税込2,000円以上お買い上げの方に参加券を配布
〈運動やアクティブな趣味にプラス1〉
11月5日（水）まで
●［ミズノ］秋のスイムフェア
＜5階 スポーツウエア・用品売場＞
プラス1特典 ※応募制
元水泳選手 岩崎 恭子氏・寺川 綾氏 スイムイベント
11月5日（水）まで、［ミズノ］スイム商品を1精算税込11,000円以上お買い上げの方に応募用紙を進呈。ご当選された10名様は2026年1月25日（日）開催の元水泳選手2名によるプール（館外）でのパーソナルレッスンにご参加いただけます。
11月5日（水）まで
●オータムアウトドアフェア
＜5階 アウトドアウエア・用品売場＞
プラス1特典 ※応募制
高尾山 秋紅葉ハイキングイベント
実施日：11月19日（水）
11/5（水）まで、対象のアウトドアブランドにて商品をお買い上げの方に応募用紙を進呈。ご当選された10名様は日本山岳ガイド協会認定登山ガイド・伊藤伴氏同行のハイキングイベントにご参加いただけます。
〈子育てに遊び心をプラス1〉
11月1日（土）～3日（月・祝）
●アスレチックアドベンチャー
時間：午前10時～午後4時
※最終受付時間：午後3時30分
対象：3歳～小学生
参加費：無料
さまざまなアスレチックに挑戦いただけます。
プラス1特典
チャレンジしてくれた各日先着150名様に素敵な景品をプレゼント。
※雨天・荒天時は中止とさせていただきます。
11月1日（土）～3日（月・祝）
●小さなパン屋さん撮影会
※事前ご予約制
※数に限りがございますので、完売の際はご了承ください
＜7階 ベビー休憩室前＞
時間：午前10時～午後4時30分 〈各日12回／各回約30分〉
定員：各回1組様（対象：0～2歳のお子さまと保護者）
参加費：9,900円
（衣装レンタル含むイベント参加費、3ポーズ撮影料金、データダウンロード料金込）
コックコート衣装とこだわりの小物でパン屋さんに大変身。お子様のかわいい瞬間を残せる、とっておきの撮影会です。
〈4階カフェ＆コワーキングスペース Lounge Kでのイベント〉
10月26日（日）
●［ユザワヤ］編み物レクチャー会 ※事前ご予約優先
ユザワヤで販売している毛糸を使用して、レクチャー会を実施。スタッフが丁寧に教えるので、初めての方も安心してご参加いただけます。
※使用する毛糸は、ユザワヤにて別途お買い上げいただきます。
時間：①午前10時30分～、 ②午後2時～
〈各回約60～90分〉
定員：各回8名様
参加費：無料〈材料費別途有料〉
プラス1特典
京王パスポートカードをお持ちの方は、「ユザワヤ友の会」に無料で入会いただけます。
11月1日（土）
11月2日（日）
●親子向け 出張図工室 チョキペタス ※事前ご予約制
創業240年の紙屋・中庄が取りそろえた豊富な種類の紙、企業から提供されたの珍しい形の端材・廃材を、カラフルで楽しい道具を使って、図工・創作を楽しむことができます。
時間：①午前10時15分～ 、②午前11時30分～、③午後1時45分～、④午後3時～ 、⑤午後4時15分～
〈各回約60分〉
定員：各回8組様 （1組最大3名様まで）
参加費：1組2名様：2,700円、1組3名様：3,850円（材料費込）
プラス1特典 京王百貨店新宿店の対象売場で使える500円分の喫茶券をプレゼント。
〈きれいに磨きをかけるプラス1〉
10月30日（木）～11月5日（水）
●運命のリップ選び
＜1階 正面入口特設会場＞
新宿店の各ブランドから集めたこの時期おすすめのリップアイテムをパーソナルカラーごとに展示します。
プラス1特典
1階 正面入口特設会場／化粧品売場（シャネルを除く）にて、 展示商品を含む1精算税込3,300円以上お買い上げで使える「500円クーポン」プレゼント。※お一人様1回限り
11月1日（土）～3日（月・祝）
●カラー診断でわかる！運命のリップ選び ※事前ご予約優先
＜1階 正面入口特設会場＞
京王百貨店社員の有資格者がカラー診断を行います。さらに、診断結果に応じて、メイクアップアーティストがお客様にお似合いのメイクを提案。
時間：午前11時～午後5時30分〈各日14回／各回約50分〉
定員：各回1名様（ご本人様限り）
参加費：2,200円
プラス1特典
京王ネットショッピングで事前にご予約いただいたお客様限定で、新宿店1～5階でお使いいただける500円分のお買物券を差し上げます。
●文明堂東京 期間限定特別販売
「釡出しカステラ」（1個） 648円〈各日230点販売予定〉
「3時のおやつあんぱん」（1個） 292円〈各日100点販売予定〉
日時：10月26日（日）・27日（月）
各日午後2時30分から販売予定
＜B1階 食品街入口特設会場＞
当日の朝に焼き上げたふわふわのカステラなど、人気商品を2日間限定で特別販売します。
〈京王百貨店限定販売・新宿地区限定販売〉
●泉屋東京店 京王百貨店限定販売
しあわせを運ぶ お使い便（6種・12袋入）1,188円
＜MB階 京王のれん街＞
京王の包装紙の「ハト」をモチーフにしたデザイン缶にリングダーツやハト型プリントクッキーなど詰合せた京王限定販売商品です。
●船橋屋 京王百貨店限定販売
京王限定カップくず餅（1カップ・くず餅8切入）571円〈各日20点販売予定〉
＜MB階 京王のれん街＞
京王の王冠をモチーフにしたくず餅をトッピング。デザインもオリジナルの限定くず餅です。
●仙太郎 新宿地区限定販売
ぼた餅〈小豆、きなこ〉（1個）各324円
＜MB階 菓子売場＞
八分づきのもち米を使った青じそ入りのぼた餅。粒あんときなこの中はこしあんです。
〈プラス１企画の一例〉
・［築地定松］〈各日先着10名様〉1レシート税込6,000円以上お買い上げ
→特製みかんジュース（1本）プレゼント
・［ポール］〈各日先着20名様〉ミニ・クロワッサン5個入（648円）お買い上げ
→1個プレゼント
・［新宿高野］〈各日先着20名様〉 洋なしといちじく（100g 627円）を200g以上お買い上げ
→30gプレゼント
・［博多 肉の壱丁田］〈各日先着10名様〉お弁当2折お買い上げ
→和牛コロッケ（1個）プレゼント
・［ヨックモック］〈先着160名様〉1精算税込2,160円以上お買い上げ
→シガール・シガール オゥ ショコラを1個プレゼント
・［資生堂パーラー］〈先着50名様〉1精算税込3,240円以上お買い上げ
→カスタードプリン（1個）プレゼント
・［ロイスダール］〈先着50名様〉1精算税込4,320円以上お買い上げ
→ル・ショコラ・クラシック（1本）プレゼント
・［両口屋是清］〈先着30名様〉1精算税込3,240円以上お買い上げ
→ささらがた（1本）プレゼント など
※詳しくは、下記「京王大誕生祭アニバーサリーグルメフェスタ2025」ページをご確認ください。
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-gourmet.html
■ご愛顧感謝のスペシャルセール一例
10/29（水）まで販売
インポートシューズ各種（35～39サイズ〈日本サイズ：約22.5～24.5cm〉）
5,500円から〈限定500点〉
＜1階 婦人靴売場＞
［イザック］［ラ バガジェリー］ハンドバッグ 各7,700円〈各限定5点〉
＜4階 ハンドバッグ売場＞
10/29（水）まで販売
カシミヤセーター各種8,800円〈限定30点〉
＜4階 パーツセレクション＞
［シビラ］
綿毛布（140×200㎝、パイル（毛羽部分）：綿100％、地糸：ポリエステル100％）
各7,700円〈各色限定14点〉
＜6階 快眠サロン＞
10/30（木）から販売
［モロゾフ］お楽しみ袋 1,080円〈100点販売予定〉
＜MB階 菓子売場＞
詳細、そのほかのセール情報は、下記「大誕生祭セール」ページをご確認ください。
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-sale.html
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
※各種イベントの詳細は、下記「新宿店開店61周年記念 京王大誕生祭」ページをご確認ください。
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-event.html
京王大誕生祭ホームページ
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/anniv-event.html