「Spookiz（スプーキッズ）」、5年ぶりの新シーズン到来！物語が動き出すプロローグが公開に！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズンの開幕を告げる、プロローグ動画を公開した。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数621万人（10月16日現在）、総再生回数32億回超え（10月16日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんなSpookizは本日10/17（金）に、約5年ぶりに始動する新シーズンのプロローグを公開した。新シーズンではすでに、Spookizの登場人物であるモンスターたちが今まで過ごしてきた学校を飛び出し日本を舞台にするストーリーだと予告されていた。なぜ彼らは旅にでることになったのか、その理由がプロローグによって明らかになるだろう。

さらに、この動画にて新シーズンのサブタイトルが明かされた。新シーズンのタイトルは「Spookiz -Monsters Awakening-」。モンスターたちの目覚めとは?!新シーズンの第一話は、彼らにふさわしいハロウィン当日の10/31（金）21:00公開。ぜひ期待して待とう。

＜「Spookiz -Monsters Awakening-」 Prologue＞

https://youtu.be/lcGnL1DTUu0

＜Spookiz オフィシャルYouTube＞

https://youtu.be/n02AmgXoXPY

＜Spookiz公式サイト＞

https://spookizworld.com/

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜その他公式アカウント＞

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz＞

あらすじ

誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は621万人（10月16日現在）、総再生回数は32億回超え（10月16日現在）を誇っている。