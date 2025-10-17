台北ファッションウィーク2026春夏「Fashion, Action!」開幕！

康泰納仕綜合媒體事業有限公司

台湾文化部主催の「台北ファッションウィーク2026春夏 (Taipei Fashion Week SS26)」が10月16日から20日まで開催されます。今季のテーマは「Fashion, Action!」。台湾ドラマブームに焦点を当て、映像の物語性と服飾デザインを融合させ、クロスカルチャーな対話と文化的共鳴を生み出すファッションの祭典を創り上げます。10月16日には松山文創園区でオープニングショーを実施し、17日から20日までの期間に11ブランドのショーを開催。また《台湾色感》展、国際バイヤー商談会、セレクトショップなど、多彩な企画を通して台湾ファッション産業の多様な姿と深い文化的背景を紹介します。

テーマ：Fashion, Action!

メインビジュアルは「ファッションショー＝ドラマ撮影現場」というコンセプトで、監督、カメラマン、スタイリスト、美術監督など裏方のキャラクターが全員“役に入り”、ファッションスタイルとして登場します。

10月に開催される台湾のテレビ業界最大のイベント「金鐘奨」授賞式に合わせ、台湾ドラマを台湾ファッションと掛け合わせることで、ドラマの表現が人々の美意識やポップカルチャーの想像に与える深い影響を体現します。さらにデザイナーの視点から再解釈することで、「ファッション」が文化の媒体となり、台北ファッションウィークが文化コンテンツ産業とファッション産業をつなぐ架け橋となることを目指しています。

今季のテーマは「Fashion, Action!」。「服装が人生を定義し、人生が服装を変える」という考えの下、ファッションウィーク全体が“動く撮影スタジオ”に変わります。観客は見るだけではなく、撮影中のファッション映画の中に入り込むような体験をすることができます。照明、カメラ、ランウェイが物語の要素となり、衣装が登場するごとに新しいシーンの幕開けとなります。

※金鐘奨（Golden Bell Awards）は、台湾の放送・映像業界で毎年開催される、ドラマ・ラジオ番組の祭典です。1965年に創設され、金馬奨（映画）、金曲奨（音楽）と並ぶ「台湾三大アワード」の一つとされています。60周年を迎える2025年の授賞式は10月17日・18日に開催予定。

オープニングショー：6人のデザイナー × 6つの台湾ドラマ

今季のオープニングショーでは、6人のデザイナーが6つの人気台湾ドラマとタッグを組み、映像の物語とファッションデザインを呼応させます。ランウェイが文化の鏡となり、現代台湾のファッション風景を映し出します。

DYCTEAM（ディワイシーチーム）はドラマ《The Outlaw Doctor 化外之医（The Outlaw Doctor）》とコラボレーションし、「縫合（ほうごう）」を創作のシンボルとして掲げました。修復と、人間の誠実さが持つ裂け目を象徴しています。

WEAVISM（ウェアヴィズム）は《人生清理員（The Cleaner）》を通して、ワークウェアの構造と再生素材を用い、生命の連なりを表現。

Dleet（ディリート）は《今夜一起為愛鼓掌（US WITHOUT SEX）》と組み、黒と白のミニマルなトーンで「情欲と自由」の関係を再構築し、女性の覚醒する力を描き出します。

NIKI YEH（ニキイェ）は《死了一個娯楽女記者之後（Tabloid）》をテーマに、透明なレイヤーとメタリックな光沢素材で、女性が「暴くこと」と「隠すこと」のあいだに持つ力を表現。

RAY CHU（レイ チュウ）は《拜六禮拜（Holiday）》を題材に、軽やかなカッティングとジェンダーフルイドな美学で、日常と自由を表現します。

oqLiq（オクリク）は《我們與悪的距離 II（悪との距離 II、The World Between Us II）》とのコラボで、機能性素材を使い、秩序と混沌が交錯する灰色の世界を再現し、人間の葛藤を探ります。

オープニングショー当日は一般向けの特別公演も行われ、ファッションを愛する人々を招き、ともにこの舞台を楽しみます。

オープニングショーには台湾ドラマに出演する俳優陣が登場しました。楊一展さん、鳳小岳さん、王可元さん、孫淑媚さん、連晨翔さん、柯淑勤さん、白潤音さんらが、ランウェイでファッションを用いて劇中キャラクターを再解釈し、役柄からインスピレーションを得て、ファッションを通じて無形の文化的影響力を発信しました。

王可元さんがDleet（ディリート）李倍）×《今夜一起為愛鼓掌（US WITHOUT SEX）》のショーにゲスト出演。

鳳小岳さんがWEAVISM（ウェアヴィズム）×《人生清理員（The Cleaner）》のショーにゲスト出演。

連晨翔さんがRAY CHU（レイ チュウ）×《拜六禮拜（Holiday）》のショーにゲスト出演。

楊一展さんがDYCTEAM（ディワイシーチーム）×《The Outlaw Doctor 化外之医（The Outlaw Doctor）》のショーにゲスト出演。

柯淑勤さんがNIKI YEH（ニキイェ）×《死了一個娯楽女記者之後（Tabloid）》のショーにゲスト出演。

孫淑媚さんがRAY CHU（レイ チュウ）×《拜六禮拜（Holiday）》のショーにゲスト出演

白潤音さんがoqLiq（オクリク）×《我們與悪的距離 II（悪との距離 II、The World Between Us II）》のショーにゲスト出演。

▋DYCTEAM（ディワイシーチーム）×《The Outlaw Doctor 化外之医（The Outlaw Doctor）》

「縫い目」は修復の言語であり、生地をつなぐだけでなく、切断と縫合の痕跡を残します。医療現場での縫合は理性と感情のせめぎ合いを、服飾では構築と解体の対話を記録します。デザイナーはスーツ生地を基調にジャカードデニムへと展開し、ツートーンのパッチワーク、アシンメトリーな構造、ウォッシュ加工で体制と自由の衝突を表現します。

DYCTEAM（ディワイシーチーム）×《The Outlaw Doctor 化外之医（The Outlaw Doctor）》 Desiger：趙之逸 McFly

▋WEAVISM（ウェアヴィズム）×《人生清理員（The Cleaner）》：最後の航程

ドラマ出演俳優がDYCTEAM（ディワイシーチーム）を着用 - 楊一展さん（左）、蔡亘晏さん（右）

ワークウェアのカッティングをベースに、ドラマの「清掃」、「整理」という核心を表現します。多数のポケットは記憶の収納と保存を象徴し、露出した縫い目は修復と痕跡の力を示します。風化したようなプリントと新素材の対比は、再生と継続を意味しています。

WEAVISM（ウェアヴィズム）×《人生清理員（The Cleaner）》：最後の航程 Designer: 陳璽年 Tony Chen



▋Dleet（ディリート）×《今夜一起為愛鼓掌（US WITHOUT SEX）》：相互作用

ドラマ出演俳優がWEAVISM（ウェアヴィズム）を着用 - 黃冠智さん（左）、鳳小岳さん（右）

作品は、二人の女性主人公のあいだに芽生える友情と、彼女たちの自己と関係性の探求に焦点を当てています。互いに支え合いながら、彼女たちは「性」と「愛」に潜む痛みや感情と向き合い、癒しと成長の物語を一歩一歩歩んでいきます。

▋NIKI YEH（ニキイェ）×《死了一個娯楽女記者之後（Tabloid）》：幻想の中の真実

Dleet（ディリート）×《今夜一起為愛鼓掌（US WITHOUT SEX）》 Desiger: 李倍 Baron Lee

勇気ある暴露と犠牲をテーマに、ピンク、レッド、ラベンダー、グレー、ブラック、ホワイトを配色。剛と柔の共存を表し、ストーリーの精神を「女性の力」として具現化します。デザインにはカマキリの触角や三角形の頭部、関節の階層構造などの要素を取り入れています。

NIKI YEH（ニキイェ）×《死了一個娯楽女記者之後（Tabloid）》 Designer: 葉孟瑀 NIKI YEH

▋oqLiq（オクリク）×《我們與悪的距離 II（悪との距離 II、The World Between Us II）》：交わる場所-グレースケールへ

ドラマ出演俳優がNIKI YEH（ニキイェ）を着用 - 林予晞さん（左）、柯淑勤さん（右）

服の非対称カッティングと構造的分割は、ドラマの登場人物が「善と悪」「是と非」の間で揺れ動く価値観を象徴しています。ずれの中にも秩序とバランスがあり、モジュール構造と異素材の交差によって、現代都市における人と環境の微妙な関係を表現します。

▋RAY CHU（レイ チュウ）×《拜六禮拜（Holiday）》：Holiday

oqLiq（オクリク）×《我們與悪的距離 II（悪との距離 II、The World Between Us II）》 Designer: 洪蒞 Chi Hung、林家豪 Chia-Hao Linドラマ出演俳優がoqLiq（オクリク）を着用 - 白潤音さん（左）、于子育さん（右）

日常の感情、生命の循環、自己探求をファッションに変換。ブランドの特徴であるジェンダーレスなシルエットとドラマチックな要素を融合し、「生活＝パフォーマンス」という精神を表します。サステナブル素材と解体的なカッティングで、現実と自己の対話を描きます。

11ブランドのランウェイショー

RAY CHU（レイ チュウ）×《拜六禮拜（Holiday）》 Designer: 朱柏諺 Ray Chuドラマ出演俳優がRAY CHU（レイ チュウ）を着用 - 連晨翔さん（左）、孫淑媚さん（右）

今季の台北ファッションウィークでは、合計11ブランドがショーを実施。初参加の01WOOMIN（ゼロイチウーミン）、新鋭ブランドHANSEN ATELIER（ハンセンアトリエ）、HORSE LAI（ホースライ）、INMORIES（インモリース）、WEITZUYUAN（ウェイ ツィ ユェン）、今回も参加するDaniel Wong（ダニエル・ウォン）、INFDARK（アイエヌエフダーク）、JENN LEE（ジェン リー）、Story Wear（ストーリーウェア）、Yentity（イェンティティ）、そして40周年を迎えるCHARINYEH（チャリンイェ）が登場。 ミニマルデザイン、サステナブル理念、現代文化の融合など、台湾デザインの多様な広がりと深みを体現します

《台湾色感》展

- 詳細スケジュール：https://tpefw.com/ (https://tpefw.com/)- 全プログラムはYouTubeでライブ配信：Link(https://youtube.com/playlist?list=PLnZA2aitr1_UrcV8lf0RfQCGh3Di27AKJ&si=CNgdeOzcsRJLvPmU)（左から）INFDARK（アイエヌエフダーク）、INMORIES（インモリース）、HORSE LAI（ホースライ）、Story Wear（ストーリーウェア）、CHARINYEH（チャリンイェ）、Daniel Wong（ダニエル・ウォン）、HANSEN ATELIER（ハンセンアトリエ）、WEITZUYUAN（ウェイ ツィ ユェン）、JENN LEE（ジェン リー）、Yentity（イェンティティ）、01WOOMIN（ゼロイチウーミン）。

松山文創園区3号倉庫で《台湾色感》展を開催します。豪華朗機工（LuxuryLogico）共同創設者の林昆穎さんがキュレーターを務め、今年8月に大阪で開催された「We TAIWAN」展の出展作品《光織自然》を台北に再展示。天染工坊の染織アーティスト陳景林さんと馬毓秀さんが天然染料で抽出した「台湾色譜（台湾スペクトル）」を通して、台湾の色彩文化を再現します。

- 日時：10月17日（金）～19日（日）12:00～21:00- 会場：松山文創園区3号倉庫

《台湾色感》展

同会場では、6人のデザイナーが6つの人気台湾ドラマから着想を得たファッション作品を展示。感情、イメージ、精神の糸をファッションとして可視化します。さらに、インタラクティブな「カラー診断体験」や、雄獅文具（シンバライオン）による特製DIY調色機を設置し、来場者は自分を表す“台湾の色”を見つけられます。

国際バイヤー商談会

松山文創園区5号倉庫では「ファッション国際バイヤー商談会」を開催します。30ブランドが出展し、台湾ブランドと国際市場の交流と協業を促進します。

台北ファッションウィーク セレクトショップ

- 日時：10月16日（木）16:00～20:00／10月17日（金）～19日（日）12:00～20:00- 会場：松山文創園区5号倉庫

微風信義（Breeze Xinyi）とのコラボによる「台北ファッションウィーク セレクトショップ」では、9月26日（金）から2026年1月4日（日）まで、台湾デザイナーブランドのアイテムを展示販売。創造性と商業性が融合する新たなファッションプラットフォームを展開します。

- 日時：9月26日（金）～2026年1月4日（日） 平日11:00～21:30／休日11:00～22:00- 会場：微風信義3F（台北市信義区忠孝東路五段68号）台北ファッションウィーク セレクトショップ

メインビジュアルでは「ファッションショー＝ドラマ撮影現場」というコンセプトのもと、監督、カメラマン、スタイリスト、美術監督といった、いわゆる裏方の登場人物が全員ファッションモデルとして“演じ”、俳優のシャオ・ユーウェイ（邵雨薇）さんを中心に、台湾ドラマのポスターのようなビジュアルモンタージュを作り上げました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ey6OG4wx8ho ]



台北ファッションウィーク2026春夏 Taipei Fashion Week SS26 開催概要

- 会期：2025年10月16日（木）ー10月20日（月）- 公式会場：松山文創園区（Songshan Cultural and Creative Park）- 主催：台湾文化部- プロデュース：台湾コンデ・ナストグループ CNX Taiwan- 公式サイト：https://tpefw.com/- Facebook: @tpefashionweek ｜ Instagram：@tpe.fashionweek｜ Threads：@tpe.fashionweek- YouTube：https://www.youtube.com/@taipeifashionweek4596