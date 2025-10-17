この一冊で運気アップ！人生で一度は行きたい関東の神社と神さまがすぐわかる『今すぐ、開運！ 幸せを呼ぶ 関東の神社』10月16日発売！

ぴあ株式会社

10月16日、ぴあ株式会社より、ぴあMOOK『今すぐ、開運！ 幸せを呼ぶ 関東の神社』が発売となりました。

参道を歩けば、木々のざわめきに迎えられ 鳥居をくぐれば、澄み渡る空気が心を満たす。

神社は、神さまと出会うことのできる聖なる地ー。



悠久なる時代を経て人々を明るく照らしてきた数多ある神社より、本誌では人生で一度は行くべき関東の神社135社を紹介。神宮・大神宮・一宮と古くから存在する格式高い名社はもちろん、さまざまなご利益を授かることのできる開運神社にいたるまで、お参りしたい神社を網羅することができます。

また、知れば知るほどおもしろい神さまと神社の基礎知識や、集めるのも嬉しい御朱印の特集も。神社や神さまの背景を知ることで、より参拝が興味深くなれる一冊です。神社や神さまの背景を知ることで、より一層参拝に行きたくなるはずです。



さあ、日常を離れて、人生で一度は行くべき関東の神社へ。



『今すぐ、開運！幸せを呼ぶ 関東の神社』ご紹介

＼歴史を紡ぐ関東のすごい神社／

１万社を有に超える数の神社が集まる関東地方。その中でも、格式が高い神宮や大神宮、新旧の一宮は神々との縁も深い名社です。それぞれの土地に根付き、歴史を辿る上でも知っておきたい神社を厳選してご紹介。

＼知れば知るほどおもしろい 神さまと神社の基礎知識／

神社は日本列島の津津浦浦、至るところに祀られています。神社はあまりにも身近にあり、それだけにわからないことも多いのでは？

「そもそも神社とは何か」「神社の種類とは？」、ここでは神社の基礎的な知識をご紹介。

＼日本の神さま入門／

日本の神さまの個性やその物語をわかりやすくイラストで解説。

親子や夫婦など、『古事記』『日本書紀』に登場する主な神々たちの結びつきを知ると、

それぞれの神さまの由来や特徴も見えてきて、もっと神さまへの理解が深まります。

＼人生を変える景色に出会える 関東の絶景神社／

海に浮かぶ神社、山々に囲まれた神社など、関東には絶景を臨むことができる神社が多く鎮座しています。人生を変えるほどの美しい景色を愛でながら、神聖な神社を参拝しましょう。

＼願いを叶える 最強開運神社／

神様のパワーをいただきたい、良縁を結びたい、仕事で成功したい、健康でありたいなど、叶えたい願いは人それぞれ。全体運、恋愛運、金運、仕事・学業運、健康運の５つのご利益から、願いに合わせて訪れたい自分にぴったりの神社を探してみましょう。

＼一度はいただきたい 関東の御朱印ミュージアム／

参拝の記念にいただく御朱印は、同じものは一つとしてないのが魅力です。中でも個性的で、一生に一度はいただきたい、アートのような美しい御朱印をテーマ別にご紹介。素敵な御朱印をいただいて、福を招きましょう！

▼コンテンツ

◇◆巻頭企画 ◆◇

歴史を紡ぐ関東のすごい神社



【特集 1】

知れば知るほどおもしろい神さまと神社の基礎知識

【特集 2】

日本の神さま入門

【特集 3】

神社信仰には種類がある？

【企画】

関東の絶景神社



◇◆メイン特集 ◆◇

願いを叶える最強開運神社 全体運／恋愛運／金運／仕事・学業運／健康運



【コラム】

毎日持ち歩いてご利益アップ開運 お守りコレクション

【巻末特集】

一度はいただきたい 関東の御朱印ミュージアム



■ 本誌は2022年に発行されたぴあMOOK「人生で一度は行きたい 関東の神社」に掲載した内容を元に確認・再編集し、データなどを最新の内容に更新の上、 書名を変更して新たに発行したものです。

【出版概要】

タイトル：今すぐ、開運！幸せを呼ぶ 関東の神社

発行・発売：ぴあ株式会社

発売：2025 年 10月 16 日

定価：1100 円（本体 1000 円＋税）

判型：A4 判 100 ページ 中綴じ



【BOOKぴあ】https://book.pia.co.jp/book/b669571.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4835645693

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18402055/