江角マキコ氏と語る「MADO　more meeting」-整う時間。美とウェルビーイングを育むオンラインイベントを開催

株式会社アヴェークプラス

「MADO　more meeting 」という名前に、江角マキコ氏の想いー


ティーブレイクのようなひとときを。





「MADOを通して繋がったご縁を大切に、美容や健康だけではなく、もっともっと、生活の中で安らげたり、輝けたりする”今”を語り合いたい」という想いが込められています。



本イベントでは、MADOのブランドメッセージ「めぐる・うるおう・未来をつくる」を軸に、


江角氏が感じる”今を整えることの大切さ”や日々の中で心身を調えるためのヒントをお届けします。



背景

2025年2月には、MADO代表の堀と長年の友人でもあり、MADO愛用者でもある江角氏がご自身の娘さんとともにMADOをご紹介して頂く動画が話題となり、Yahoo！ニュース・LINEニュース・Googleニュースなどでも多数取り上げられました。


今回のイベントは、そのメッセージをさらに深め、人と人だけではないご縁も、”今”と”これから”を整えるための新たな対話として企画されています。




2025年2月の動画より





MADO代表　堀　裕絵　コメント

「美しさとは形ではなく”一歩踏み出す小さな勇気の積み重ね”と感じています。忙しい毎日の中で、心と体を整える時間を取り戻すきっかけになればと思い、このイベントを企画しました。


皆様と一緒に、静かであたたかな時間をすごせることを楽しみにしています。」



イベント概要


MADOユーザー様だけではなく、


主旨にご興味のある方はどなたでもご参加いただけます。






イベント名：　MADO　more meeting-整う時間ー


開催日時：2025年　10月25日　（土）14時から　16時（予定）



開催形式：オンライン配信（Zoom）



参加費：　無料　（要　事前申し込み）



申し込み方法：MADO公式サイト内リンク


　　　　　　　又は以下フォームよりお申しこみください。



■https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8HHiPynJJd3CiTakKVpq_KbiL6KX6dDWHmarPcB6bIGkLQ/viewform?usp=header



MADOについて

「MADO」は、内側からの機能性美容ドリンク（機能性表示食品）と外側からのスキンケアを通して、”めぐり・うるおう・未来をつくる”ライフスタイルを提案するブランドです。


美と健康を整えながら、心まで満たすナチュラルラグジュアリーをお届けしています。



MADOドリンク


MADOセラム


MADOセット





MADO公式サイト：https://www.madoavech.com　（詳しくはこちらから）


会社概要


社名：　株式会社アヴェークプラス


所在地：東京都港区南麻布5-12-16-2F


代表者：堀　裕絵


事業内容：美容・健康商品の企画販売・エステティックサロン運営


ブランドサイト：https://www.madoavech.com


Instagram：https://www.instagram.com/mado___avechplus?igsh=NmZnN2dwc3lpdnJ0&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mado___avechplus?igsh=NmZnN2dwc3lpdnJ0&utm_source=qr)


YouTube：https://youtu.be/ZojDiLCYZ-Q



本件に関するお問い合わせ

株式会社アヴェークプラス　MADO広報担当


Mail:info@madoavech.com


(※　メディア関係者さまの取材ご希望は、メールにて承ります。)



