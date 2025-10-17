江角マキコ氏と語る「MADO　more meeting」-整う時間。美とウェルビーイングを育むオンラインイベントを開催

「MADO more meeting 」という名前に、江角マキコ氏の想いー

株式会社アヴェークプラス

ティーブレイクのようなひとときを。

「MADOを通して繋がったご縁を大切に、美容や健康だけではなく、もっともっと、生活の中で安らげたり、輝けたりする”今”を語り合いたい」という想いが込められています。

本イベントでは、MADOのブランドメッセージ「めぐる・うるおう・未来をつくる」を軸に、

江角氏が感じる”今を整えることの大切さ”や日々の中で心身を調えるためのヒントをお届けします。

背景

2025年2月には、MADO代表の堀と長年の友人でもあり、MADO愛用者でもある江角氏がご自身の娘さんとともにMADOをご紹介して頂く動画が話題となり、Yahoo！ニュース・LINEニュース・Googleニュースなどでも多数取り上げられました。

今回のイベントは、そのメッセージをさらに深め、人と人だけではないご縁も、”今”と”これから”を整えるための新たな対話として企画されています。

2025年2月の動画より

MADO代表 堀 裕絵 コメント

「美しさとは形ではなく”一歩踏み出す小さな勇気の積み重ね”と感じています。忙しい毎日の中で、心と体を整える時間を取り戻すきっかけになればと思い、このイベントを企画しました。

皆様と一緒に、静かであたたかな時間をすごせることを楽しみにしています。」

イベント概要

MADOユーザー様だけではなく、

主旨にご興味のある方はどなたでもご参加いただけます。

イベント名： MADO more meeting-整う時間ー

開催日時：2025年 10月25日 （土）14時から 16時（予定）

開催形式：オンライン配信（Zoom）

参加費： 無料 （要 事前申し込み）

申し込み方法：MADO公式サイト内リンク

又は以下フォームよりお申しこみください。

■https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8HHiPynJJd3CiTakKVpq_KbiL6KX6dDWHmarPcB6bIGkLQ/viewform?usp=header

MADOについて

「MADO」は、内側からの機能性美容ドリンク（機能性表示食品）と外側からのスキンケアを通して、”めぐり・うるおう・未来をつくる”ライフスタイルを提案するブランドです。

美と健康を整えながら、心まで満たすナチュラルラグジュアリーをお届けしています。

MADOドリンク

MADOセラム

MADOセット

MADO公式サイト：https://www.madoavech.com （詳しくはこちらから）

会社概要

社名： 株式会社アヴェークプラス

所在地：東京都港区南麻布5-12-16-2F

代表者：堀 裕絵

事業内容：美容・健康商品の企画販売・エステティックサロン運営

ブランドサイト：https://www.madoavech.com

Instagram：https://www.instagram.com/mado___avechplus?igsh=NmZnN2dwc3lpdnJ0&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mado___avechplus?igsh=NmZnN2dwc3lpdnJ0&utm_source=qr)

YouTube：https://youtu.be/ZojDiLCYZ-Q

本件に関するお問い合わせ

株式会社アヴェークプラス MADO広報担当

Mail:info@madoavech.com

(※ メディア関係者さまの取材ご希望は、メールにて承ります。)

