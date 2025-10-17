【NEW OPEN】工具・電材買取販売店「リライズ」が埼玉県蓮田市に初出店！2025年11月1日(土)オープン！

株式会社ジョイントサービス

工具・電材買取販売店を運営する、株式会社ジョイントサービス (本社：千葉県市川市 代表取締役：野口 浩一、以下：弊社) は、2025年11月1日(土)に「 リライズ蓮田店 (所在地：埼玉県蓮田市関山)」を出店いたします。

工具・電材買取販売店リライズは「人と人とを豊かにつなぐ」をスローガンに、中古工具の売買を軸とした循環型社会貢献の実現に向け、千葉県内に3店舗を展開してまいりました。

この度リライズは、高い技術と知識を有する工具買取・販売のスラッガー(越谷市)を吸収し、初の埼玉県への大型店舗出店となります。

新店舗は国道16号線と122号線を跨ぐ県道3号線沿いに位置し、140坪という広大な売場面積により、圧倒的な品揃えを実現いたしました。

周辺にはすでに競合他社の店舗がございますが、新たな顧客獲得とマーケット拡大のためフラッグシップストアとしての出店を決定いたしました。

今後も地域の皆様のニーズに答えられる店舗づくりを目指し、さらなる発展を目指してまいります。

リライズ蓮田店 外観イメージ

弊社は、工具・電材に特化した買取販売のリユースショップとして2018年に千葉県野田市にリライズ第1号店をオープンし、続く2019年には市川行徳店をオープン。

昨年12月には千葉県3店舗目となる船橋馬込店を展開し、地域に根ざした店舗運営を行ってまいりました。

今回4店舗目としてオープンする蓮田店は、新たにリライズの旗艦店と位置付け、生まれ変わったリライズとして充実した商品ラインナップとサービスを提供し、地域のニーズに応えてまいります。

・工具・電材買取販売店リライズ蓮田店 概要

〒349-0121

埼玉県蓮田市関山１丁目２―２８

TEL：048-731-8075

営業時間：10:00 - 19:00

定休日：火曜日、年末年始

・株式会社ジョイントサービス 概要

代 表 者 ：代表取締役社長 野口 浩一

創 業：1992年7月

本社所在地 ：千葉県市川市欠真間2-1-25

事業内容 ：電気工事事業

家電工事事業

家電配送設置事業

産業廃棄物収集運搬事業

一般貨物自動車運送事業

家電製品、電設資材、工具の小売及び卸

ネットショップ運営事業

工具リサイクルショップ運営事業

公式サイト ：https://rerise.shop/（リライズ公式サイト）

：https://joint-service.co.jp/（企業サイト）

Instagram ：@rerise_tools_official