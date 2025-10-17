「ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム」より「ブースターパック Anniversary 2026」発売決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、2月28日(土)に「ブースターパック Anniversary 2026」を発売することを発表し、同商品の描きおろしパッケージイラストを初公開いたしました。さらに、2月21日(土)・22日(日)に開催されるラブカ感謝祭にて同商品の先行販売が決定したことをご報告いたします。

「ブースターパック Anniversary 2026」新規描きおろしパッケージイラストを初公開！

2月28日(土)に一般発売される「ブースターパック Anniversary 2026」には μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブのメンバーのカードが収録決定！

さらに、A-RISE、Saint Snow、Sunny Passionなどライバルユニットのメンバーカードも収録されます！

初公開された新規描きおろしパッケージイラストには、ラブカ発売1周年を記念して μ's 高坂穂乃果が登場！

「ブースターパック Anniversary 2026」では、収録される新規テキストカード数が過去最多の135種！ SEC・SECEとして収録される新規描きおろしイラストを使用したカードの収録数は18種類と、既存商品と比べて大幅に増加します！

さらに、ラブカ感謝祭の描きおろしイラストは49名全員分が収録されます！

また、本商品では1パック5枚すべてがLLE(ラブライブ！エネルギー)のパックが収録！

初版限定で1パック5枚すべてがLLEのパックの出現率が2倍となっています！

※再販分では出現率は通常になっております。

詳細情報は順次公開いたしますので、続報をお楽しみに！

■「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報

【発売日】

2月28日(土)

【希望小売価格】

1パック 5枚入り 500円（税込）

1ボックス 10パック入り 5,005円（税込）

3枚は必ずキラキラカードが封入！

▼「ブースターパック Anniversary 2026」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/anniversary2026

「ブースターパック Anniversary 2026」の先行販売が決定！

2月21日(土)・22日(日)にベルサール秋葉原、アキバ・スクエアにて開催される、ラブライブ！シリーズ15周年、そしてラブカ1周年をお祝いするイベント「ラブカ感謝祭」にて「ブースターパック Anniversary 2026」の先行販売を実施いたします。

一足早く最新パックをゲットできるチャンスをお見逃しなく！

■ラブカ感謝祭概要

【開催期間】

2026年2月21日(土)・22日(日)

【場所】

ベルサール秋葉原、アキバ・スクエア

入場無料

▼ラブカ感謝祭公式サイト

https://lloc-fes.llofficial-cardgame.com/anv/

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式Xにて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム、通称ラブカは好きなメンバーを集めて遊べる1対1の対戦カードゲームです。

メンバーの力をあわせてライブで3回勝利する事を目指しましょう！

ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年11月7日には映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の公開を予定。『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作3Dアニメーション映画の制作も決定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。