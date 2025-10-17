10pct.株式会社、京都・湯の花温泉の旅館「松園荘」の運営を開始

10pct.株式会社

宿泊・飲食施設の運営を手掛けるスタートアップの10pct.株式会社（本社：東京都港区）は、株式会社ファンドクラウドホールディングス（本社：東京都新宿区）が経営する京都・湯の花温泉の旅館「松園荘（しょうえんそう）」の運営を、2025年9月11日より開始いたしました。

「松園荘 保津川亭」公式サイト： https://www.syoenso.com/

■運営開始の背景

京都・亀岡の静かな山あいに佇む「湯の花温泉」は、四季折々の自然が美しく、人々の心と身体を癒してきた名湯です。その中でも「松園荘」は、創業60余年にわたり、静かな自然と心を尽くしたおもてなしで、世代を超えて愛されてきた旅館です。

この度、10pct.株式会社は、株式会社ファンドクラウドホールディングスとのパートナーシップのもと、「松園荘」の運営を開始しました。私たちは伝統を大切に守りながら、今の時代に求められる滞在価値を再構築することを目指しています。

心からくつろげる空間、美味しい食事、そして地域とのつながりと、そのすべてをアップデートし、「もう一度行きたい」と思える宿として再生してまいります。

■今後の展望

10pct.株式会社は、「松園荘」が長年守り続けてきた温かいおもてなしの心を大切に受け継ぎながらも、独自のシステムとデータドリブンホテル経営ノウハウを最大限に活用し、より多くのお客様に愛される旅館を目指してまいります。

■代表者コメント

10pct.株式会社 代表取締役CEO 中堀 友督

京都は世界に誇る我が国の観光都市ですが、四条・祇園エリアへの観光客集中によるオーバーツーリズムなどが課題となっています。京都にとって、「観光」とは資源であると同時に、解決すべき問題でもあります。この課題に応えるべく、京都中心部からJR山陰本線でわずか30分の亀岡・湯の花温泉に、新たな旅の目的地「松園荘」の運営を開始します。亀岡の豊かな自然、食、文化を活かした滞在体験を通じて、観光地「京都」の枠を広げ、観光客が一部のエリアだけでなく広範囲に足を伸ばし、点と点を繋いで京都をより「面」で楽しめる回遊性を高めていきたいです。これにより、京都全体の魅力が深まり、混雑の分散にも繋がると確信しています。私たちは、京都がさらに1000年続く観光地として輝き続ける未来を築く一翼を担う決意です。

10pct.株式会社 大橋 誠

長い歴史を紡いできた『松園荘』の新たな一歩に関わらせていただけることを、心より嬉しく思います。長年にわたり多くのお客様に愛されてきたこの旅館の魅力を大切に守りながら、私たちは「お客様のための旅館」という原点を忘れず、すべてのお客様に笑顔でお過ごしいただける宿づくりを目指してまいります。従業員一丸となって、心温まるおもてなしと新たな価値の創出に努めてまいりますので、これからの「松園荘」にぜひご期待ください



株式会社ファンドクラウドホールディングス 代表取締役 中澤 晴彦 氏

初めて『松園荘』に足を踏み入れた時、豪華絢爛なエントランスや内装に驚きました。歴史ある老舗旅館を、次の世代にも更なる進化した形で再発明できるように、10pct.社の若い力と共に協業して参ります。『松園荘』の未来を創造していける事を楽しみに思っております。

株式会社ファンドクラウドホールディングス 取締役 小柳津 林太郎 氏

「地域資産の創造と再構築」をテーマに事業を営む弊社にとって、素晴らしいビジョンと若い力を束ねることに長けた10pct.社とこの度協業できることを大変嬉しく思います。

京都・亀岡の老舗旅館である『松園荘』を、次なる100年へと繁栄させる価値を共に創造してまいります。

■施設概要

施設名：松園荘 保津川亭（しょうえんそう）

所在地：〒621-0034 京都府亀岡市薭田野町芦ノ山流田1-4

客室数：54室

付帯施設：大浴場、露天風呂、宴会場、売店

公式サイト：https://www.syoenso.com/

アクセス：JR嵯峨野線「亀岡駅」より送迎バスで約15分



【運営会社概要】

会社名：10pct.株式会社

代表者：代表取締役CEO 中堀 友督

所在地：東京都港区

設立：2023年7月

事業内容：ホテル・旅館の運営支援、経営、自社予約エンジン「Be.」の開発・提供

企業サイト：https://www.tenpct.jp/





【資本参加会社概要】

会社名：株式会社ファンドクラウドホールディングス

代表者：代表取締役 中澤 晴彦

所在地：東京都新宿区

事業内容：金融事業、不動産関連事業、ホテル・旅館開発／再生業、小規模宿泊事業

企業サイト：https://fundcloudhd.com/



【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

10pct.株式会社

広報担当：大橋 誠

Email: info@tenpct.jp