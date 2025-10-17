バーバリーチェックを纏う限定クッション、再登場

「バーバリーチェック」を纏うクッションファンデーションが再登場

コティジャパン合同会社バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション ＜ヘリテージ チェック エディション＞ 7,500円（税込 8,250円）14g 全1色 10FW

今年の7月にポップアップストアで限定発売され、即日完売となった大人気の限定デザインが、大阪高島屋店および西武池袋本店のバーバリー ビューティにて2025年10月22日(水)より数量限定で再登場します。

ブランドのクラフトマンシップと英国スタイルを象徴する「バーバリーチェック」。アクセサリーやウェアを彩ってきたこのタイムレスなパターンが、人気ベースメイク「バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション」のパッケージに登場します。

トレンチに着想を得た、軽やかロングラスティング

「バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション」は、トレンチ プロテクト テクノロジーを搭載。高いウォーターレジスタントと軽やかで快適なつけ心地を両立し、うるおいを与えながら自然なマット肌が長時間持続します。バーバリーらしい、洗練された品格のある大人の肌印象へ。

バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション

＜ヘリテージ チェック エディション＞ 7,500円（税込 8,250円）14g 全1色 10FW

ACTIVE WEAR

・バーバリーのアイコニックなトレンチコートの革新的な生地に着想を得て開発されたトレンチ プロテクト テクノロジーは、水や湿気、汗、熱への高い耐久性と、快適な付け心地の両方を叶えるウェザープロテクションを提供します。薄くて通気性のあるフィルムで、長時間マットで潤いのある肌を持続します。

ACTIVE CARE

・直ちにマット感を作り出すバンブーエキス（バンブサアルンジナセア茎エキス／整肌成分）とうるおいを与えマット感を維持するシルクコットンツリーフラワーエキス(*1)配合。さらにローザダマスケナ(*2)とダージリン茶葉エキス(*3)も配合。紫外線などの外的要因から肌をしっかり守ります。

WEATHER PROTECTION

・ビヨンド ウェア パーフェクティング マットは、水、湿気、汗、熱などの外的要因から肌を保護します。

・GO BEYOND あなたの可能性を解き放ち、自信を持って世界を探求しましょう。

1 キワタ花エキス（保湿成分） 2 ダマスクバラ花エキス（整肌成分） *3 チャ葉エキス（整肌成分）

【販売店舗】

・西武池袋本店 バーバリー ビューティ カウンター ・大阪高島屋店 バーバリー ビューティ カウンター ・

※数量限定につき、なくなり次第終了。