【宗像フェス2025】宗像フェス限定宿泊プランご紹介～開場15分前の優先プレミアム入場特典付き！～

宿泊プラン概要

【宿泊プラン利用特典】

●優先プレミアム入場

※宗像フェス会場への入場を一般ゲストの15分前より開始いたします

※詳細の優先入場順は後日サイトにて公開致します

●マルシェバック（1,800円相当）を1名様につき1個プレゼント

※当日宗像フェス会場での受取りになります。受取方法は別途メールにてご案内いたします

【ご注意事項】

※宗像フェス会場までの移動はご自身でお願いいたします。

※入湯税150円、宿泊税200円は料金に含まれておりません。ホテルチェックアウトの際にフロントでお支払い下さい。

※下記A・Bプランには宗像フェス入場チケットは含まれておりません。チケットはこちらから(https://munafes.jp/#ticket)別途ご購入ください。

※部屋数に限りがございます。お早目にご予約下さい。

A：宗像フェス素泊まりプラン（入場チケットは含まれておりません）

●1泊素泊まり 1名1室利用 28,000円(税込)

お一人様28,000円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

●1泊素泊まり 2名1室利用 41,000円(税込)

お一人様20,500円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

●1泊素泊まり 3名1室利用 54,000円(税込)

お一人様18,000円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

B：宗像フェスプレミアム駐車券付き素泊まりプラン※お車でお越しの方向け（入場チケットは含まれておりません）

●1泊素泊まり 1名1室利用 32,000円(税込)+駐車券1枚付き

お一人様32,000円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

●1泊素泊まり 2名1室利用 45,000円(税込)+駐車券1枚付き

お一人様22,500円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

●1泊素泊まり 3名1室利用 57,000円(税込)+駐車券1枚付き

お一人様19,000円（税込/入湯税150円、宿泊税200円別途）

宗像フェス2025開催

■豪華出演アーティスト

▼タイムテーブルも発表▼

11月1日（土）※出演順

#KTCHAN／Aile The Shota／7ORDER／SCANDAL／ばってん少女隊／Crystal Kay／

BALLISTIK BOYZ／氣志團／華原朋美

【MC】「宗像市観光大使」むなかったん／立山律子

１１月２日（日）※出演順

ハジ→／IS:SUE／REIKO／DOBERMAN INFINITY／Chara／MAZZEL／

MA55IVE THE RAMPAGE

【MC】「宗像市観光大使」上田理子 from ばってん少女隊／立山律子

★一般チケット好評販売中★

お得なTシャツ付や、ピクニックゾーンで使えるレジャーシート付などフェスを楽しむグッズ付きチケットも一緒に販売しています！

チケット購入はこちら▶ :https://munafes.jp/#ticket

アーティストに一番近い場所でLIVEを観覧できる【世界遺産応援協賛】も協賛募集中です！

世界遺産応援プレミアムゾーンとは

・優先入場・クロークサービス無料・ソフトドリンク飲み放題（有料メニュー：シャンパン,他）

・ステージ前方の特別観覧ゾーンにいつでも移動可能・宗像フェスオフィシャルグッズ付き・会場隣接の専用駐車場一台分

■アーティストにお花を贈ろう！「FLOWER SMILE PROJECT」残り僅か！

世界遺産応援協賛はこちら▶ :https://munafes.jp/premium-zone/※装花はイメージです。季節などによって花の種類等が変わりますのでご了承下さい。

アーティストにお花を贈ろう企画！お花には名前や30文字までのメッセージを送れます。

購入するお花は、地域のお花屋さんに発注し地域経済に貢献、ライブが終った後は地域の幼稚園の子ども達へ綺麗なままお届けし、子供たちの笑顔となる企画です！皆さま応援お願いします。

エリアが限られているため先着順で販売終了となります。残り僅かです！

売上の一部は、宗像の世界遺産の環境保全活動のため福岡県に寄付されます。

■フェス飯大集合★FOODエリア店舗・メニュー公開

お花の購入はこちら▶ :https://munafes.jp/flower-smile/

フェスを一層楽しむために欠かせない「フェス飯」のご紹介です！あったか美味しいたこ焼き、焼きそば、カレーパン★冷たいジェラードにソフトクリームと選びきれないほど充実！LIVEの合間にフェス飯グルメを堪能して満喫しましょう♪

■シャトルバス＆有料駐車場のご案内

FOODエリアはこちら▶ :https://munafes.jp/food/

シャトルバス往復チケットのご案内

・【臨時運行】JR東郷駅（会場最寄り駅）⇔宗像ユリックス

・【60席限定】博多駅⇔天神（経由）⇔宗像ユリックス

東郷駅から会場へのバス移動は必ずシャトルバス往復チケットでお越しください

※市営バスは便数が少ないためご利用はご遠慮ください

【台数限定】有料駐車場のご案内（※無くなり次第販売終了）

・会場隣接の宗像フェス特設プレミアム駐車場

※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれませんので、お車でお越しの方はこの有料駐車券が必要です

■オリジナルTシャツ 好評発売中！

購入方法・料金等の詳細はこちら▶ :https://munafes.jp/access/

オリジナルTシャツ付チケットも販売中！

通常4,800円のオフィシャルTシャツがチケットとの同時購入に限り3,800円で買えます！

【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON

福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！

【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン

宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。

■巨大パネルで描くライブペイント

Tシャツ購入はこちら▶ :https://munafes.jp/goods/

なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！

■九州が誇る花火師「Wakino Art Factory」の世界屈指の技術と豪華アーティスト楽曲との芸術音楽花火！

「宗像フェス2025」の最後を飾るのが、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、出演アーティストの楽曲で上げる音楽花火！大好評の芸術花火は、もはや宗像フェスの代名詞となっています。出演アーティストの楽曲と花火をシンクロさせた花火で、ファンとアーティストの感動を共有する夢のような瞬間をお楽しみください！