¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡Ûpillings POP-UP Store & Embroidery Event¤ò³«ºÅ¡ª¿·ºî¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¡ª

Knit Sweater (Unstable Fair Isle) \176,000
pillings¡Ê¥Ô¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î°¦¤ª¤·¤µ¡¢ÇØ·Ê¤ËÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼êÊÔ¤ß¿¦¿Í¤È¶¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢pillings¤ÎPOP-UP Store¤ò¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥óÀéÂÌ¥öÃ«Å¹¤ÈµþÅÔÅ¹¤Ë¤Æ¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£ÉáÃÊ¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÔ¤ß¼ê¿¦¿Í¤¬¼Â±é¤¹¤ë»É½«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢½éÆü¤Î2Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢pillings¤ËÊÌÃí¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´£³·¿¤¬¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó³ÆÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
pillings¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ä¼ê»Å»ö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¡¢¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¤Î´¶À¤ò½Å¤Í¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÃ£¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
»É½«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¤Î¥â¥Áー¥Õ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡Ê2Ê¸»ú¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥°¥ìー¡¦¥ì¥Ã¥É¤Î»å¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¥«¥éー¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»É½«°ÌÃÖ¤Ïº¸¿þ¤Þ¤¿¤Ïº¸Âµ¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿¦¿Í¤¬°ìÅÀ°ìÅÀÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢pillings¤Î25FW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¸ÂÄê¿§¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢½Ìå°²Ã¹©¤ÎFulling jacket¤ä¡¢¥Ô¥ê¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¦ー¥ë¤ÎDistorted cardigan¤Èvest¤Ç¤¹¡£
Fulling jacket
Fulling jacket¤Ï¡¢½Ìå°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤Î½ÌÎ¨º¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤½Ð¤·¤¿Î¢ÃÏ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬°¦¤é¤·¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÆ°¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Â¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Distorted cardigan
Distorted vest
Distorted cardigan¤Èvest¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊÔ¤ß¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä½Ìå°¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊÔ¤ß¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È½Ìå°¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ìËç¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¾¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
pillings
2020Ç¯¡¢ RYOTAMURAKAMI ¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¡Ö pillings ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¼êÊÔ¤ß¿¦¿Í¤È¶¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤ò³×¿·¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Èµ»½Ñ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOP-UP Store¡Û
²ñ´ü¡§10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
Å¹ÊÞ¡§¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥óÀéÂÌ¥öÃ«Å¹¡¢µþÅÔÅ¹
¡ÚEmbroidery Event¡Û
Æü»þ¡§10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00~15:00 ¢¨£±Æü15Ì¾ÍÍ¸Â¤ê
Å¹ÊÞ¡§¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥óÀéÂÌ¥öÃ«Å¹¡¢µþÅÔÅ¹
½êÍ×»þ´Ö¡§1Ì¾ÍÍ Ìó15Ê¬¡¡
¢¨ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½êÍ×»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÅöÆüÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤
¡Úpillings Exclusive for Ron Herman¡Û
¢£ Fulling jacket(https://ronherman.jp/item/detail/1_3700_4210400116_1/096) / black, d gray \86,900
¢£ Distorted cardigan(https://ronherman.jp/item/detail/1_3700_4210400114_1/093) / navy, gray¡¡\75,900
¢£ Distorted vest(https://ronherman.jp/item/detail/1_3700_4210400115_1/093) / navy, gray¡¡\53,900
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
Store¡§¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥óÀéÂÌ¥öÃ«Å¹¡¢Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡¢¿À¸ÍÅ¹¡¢Í³ÚÄ®Å¹¡¢ÄÔÆ²Å¹¡¢Ï»ËÜÌÚÅ¹¡¢ÂçºåÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°Å¹¡¢Ê¡²¬Å¹¡¢¿à»Ò¥Þ¥êー¥ÊÅ¹¡¢µþÅÔÅ¹¡¢²£ÉÍÅ¹¡¢ÀçÂæÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://ronherman.jp/item?freeword=pillings&search=)
¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¡0120-983-781
Ê¿Æü10:00～17:00¡ÊÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Âç·¿Ï¢µÙ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Öpillings¡×¡Ê¥Ô¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÂ¼¾åÎ¼ÂÀ»á¤È¡¢¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーº¬´ßÍ³¹áÎ¤¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯µ»ö¤¬¸ø³«¡ªµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://ronherman.jp/journal)
