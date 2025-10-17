「設計開発」「生体適合性材料」「特殊精密加工」　　　　　　　　医療機器の“つくる”を支える技術が集結！ 設計から試作・生産まで、一貫した開発力をもつ企業13社がメディカルクリエーションふくしまに初出展

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

2025年10月29日（水）、30日（木）に福島県郡山市で開催される「メディカルクリエーションふくしま」特別企画展示『“つくる”を支えるTECHてっくゾーン』では、「設計開発」「生体適合性材料」「特殊精密加工」など、医療機器の開発現場を支える13社が集結し、それぞれの強みを活かした技術や製品を披露します。

開発パートナーを探している方にとって、絶好のマッチングの場となる本展示。医療現場を支えるものづくりの最前線を、ぜひ会場でご体感ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【開催概要】

第21回医療機器設計・製造展示会

メディカルクリエーションふくしま2025

日時：2025年10月29日（水）・30日（木）

会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）

東京駅から新幹線で約90分、JR郡山駅から無料シャトルバス運行します。

事前登録受付中！詳細はこちら↓

メディカルクリエーションふくしま2025公式ＨＰ(https://fmdipa.jp/mcf/)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

“つくる”を支えるTECHてっくゾーン 出展企業のご紹介（※カテゴリ順）

１. 設計開発

旭彫刻工業株式会社

【指先にのる技術】で、内視鏡、カテーテル、人工呼吸器などの医療機器に使用される小さな精密プラスチック部品を長年にわたり生産し供給

２. 設計開発

株式会社ウミヒラ

手術器械・実験器具の製造販売。カスタム・オリジナル機器の開発が得意。設計のみの受託も可

３. 設計開発

株式会社MDS

カテーテル製造装置など、優れた技術を持ち、イノベーションを起こす機器を世界各国から集め供給することで医療機器の開発・製造を支える

４. 設計開発

金井重要工業株式会社

生体内分解性不織布（PGA・PLA等）や整形外科用インプラントの設計・製造を行っています

５. 設計開発

山陽精工株式会社

ME機器のOEM・ODMが得意。企画段階から設計・製造、国内・海外法規制対応まで一貫して伴走支援

６. 設計開発

株式会社346

"デザイン"を軸に、企画から設計、製造までをワンストップで手掛ける開発・製造メーカー

７. 設計開発

株式会社志成データム

血圧計の開発実績など、テクノロジーを追求し続ける技術集団

８. 設計開発

ワイエイシイエレックス株式会社

高度管理が必要な医療機器（透析装置）の受託開発・受託生産を行っており、コア技術であるエレクトロニクス技術で医療機器開発に貢献

９. 生体適合性材料

コアマテリアル株式会社

医療グレードの熱可塑性ポリウレタンで、医療業界の多様なニーズに対応

１０. 生体適合性材料

田中貴金属工業株式会社

カテーテルをはじめとした血管内治療デバイス向けに、高い生体適合性やX線不透過性を有する貴金属素材を提供

１１. 生体適合性材料

三菱ケミカル株式会社

医療現場で求められる安全・品質・先進機能（抗血栓、低吸着）を追求した高機能樹脂・生体適合性プラスチック・医薬品包装材等を展開

１２. 特殊精密加工

株式会社潤工社

ふっ素樹脂を中心としたハイパフォーマンスポリマーの特性を生かした、チューブ、ワイヤー＆ケーブル、フィルム、メンブレンを中心に製品を提供

１３. 特殊精密加工

株式会社山内スプリング製作所

小ロット高付加価値の薄板・線材部品加工が得意。歯科用器具や医療鉗子用部材の対応実績あり