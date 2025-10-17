冷凍食品の日に、「第6回ピカール人気商品総選挙」結果を公表

イオン株式会社

フランス発の冷凍食品専門店 Picard（ピカール）を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、「冷凍食品の日」（10月18日）に合わせて、毎年恒例の「ピカール人気商品総選挙」結果を発表いたします。10月18日は、「冷凍（レイトウ）」の“トウ＝10”と、冷凍食品の世界共通の管理温度マイナス18℃にちなむ記念日。冷凍食品の魅力を伝えるこの日に、お客さまとスタッフが選ぶピカールの人気商品ランキングをお届けします。

写真左から、「クロワッサン」、「パン・オ・ショコラ」、「ジャガイモのガレット」、「ミニバゲット」、「フレンチフライ（アリュメット）」。

「第６回ピカール人気商品総選挙」ランキング発表

◆投票実施概要

投票期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

※オンライン投票

今回の総選挙は、ピカールのお客さまに選んでいただいた「お客さま部門」と、ピカールスタッフが選ぶ「スタッフ部門」の2部門で実施しました。それぞれの視点から、お気に入りのピカール商品に投票していただきました。

人気No.1は6年連続で「クロワッサン」！

お客さま・スタッフの両部門で、今年も「クロワッサン(https://picard-frozen.jp/products/200121?_pos=1&_sid=3048620d3&_ss=r)」が堂々の1位に選ばれました。オーブンで焼き上げている時から立ちのぼるバターの香りと、外はサクッと中はしっとりとした食感が愛され、ピカールを代表する定番商品として不動の人気を誇ります。続く人気商品には「パン・オ・ショコラ(https://picard-frozen.jp/products/82206?_pos=3&_sid=ff007c2d2&_ss=r)」「ジャガイモのガレット(https://picard-frozen.jp/products/50349?_pos=3&_sid=5254eebaa&_ss=r)」「ミニバゲット(https://picard-frozen.jp/products/400003?_pos=34&_sid=d8dd33e43&_ss=r)」「フレンチフライ（アリュメット）(https://picard-frozen.jp/products/12551?_pos=1&_sid=d8b4ff496&_ss=r)」など、食卓を豊かにするパンとジャガイモのメニューが並びました。

上位に選ばれた人気商品の「クロワッサン(https://picard-frozen.jp/products/200121?_pos=1&_sid=3048620d3&_ss=r)」「パン・オ・ショコラ(https://picard-frozen.jp/products/82206?_pos=3&_sid=ff007c2d2&_ss=r)」は、10月24日（金）～26日（日）に開催される「パンマルシェ」の対象商品として特別価格で販売いたします。また、3位の「ジャガイモのガレット(https://picard-frozen.jp/products/50349?_pos=3&_sid=5254eebaa&_ss=r)」は、現在開催中の「ポテトフェスティバル(https://picard-frozen.jp/pages/potetofes2025)」（開催期間：9月22日（月）～10月26日（日））にておトクにお求めいただけます。この秋は、ピカールの人気商品を通して“フランスの味”をお楽しみください。

◆お客さまが選ぶ！ピカール人気ランキングTOP10

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5420_1_efcfcc5a6ab285fc304c7734427bad3d.jpg?v=202510180956 ]

1位 クロワッサン／ミニクロワッサン

2位 パン・オ・ショコラ／ミニパン・オ・ショコラ

3位 ジャガイモのガレット

４位 ミニバゲット

5位 フレンチフライ（アリュメット）

6位 そば粉のガレット

7位 南仏野菜の角切り

8位 ラタテュイユ

9位 ピッツァマルゲリータ

10位 ポルチーニ茸のリゾット

◆スタッフが選ぶ！ピカール人気ランキングTOP10

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5420_2_981139cf9628c85b57fdb3f8b261f0bc.jpg?v=202510180956 ]

6位 ミニパン・オ・フィグ（いちじく）

8位 芽キャベツ

スタッフ投票では、毎日商品を扱う立場だからこそ、素材の良さや使いやすさを感じる商品が支持されました。パン・生地商品の支持が高く、「クロワッサン(https://picard-frozen.jp/products/200121?_pos=1&_sid=3048620d3&_ss=r)」「パン・オ・ショコラ(https://picard-frozen.jp/products/82206?_pos=3&_sid=ff007c2d2&_ss=r)」「そば粉のガレット(https://picard-frozen.jp/products/400005?_pos=1&_sid=8b027ea29&_ss=r)」「ミニパン・オ・フィグ（いちじく(https://picard-frozen.jp/products/43257?_pos=1&_sid=1d59b238b&_ss=r)）」などが上位にランクイン。一方で、「南仏野菜の角切り(https://picard-frozen.jp/products/75184?_pos=1&_sid=2ee0fe2d4&_ss=r)」や「芽キャベツ(https://picard-frozen.jp/products/59936?_pos=1&_sid=7a05a9b53&_ss=r)」など、素材本来の味わいが楽しめる商品にも多くの票が寄せられました「ジャガイモのガレット(https://picard-frozen.jp/products/50349?_pos=3&_sid=5254eebaa&_ss=r)」は、ジャガイモの自然な甘みと、外はカリッと中はホクッとした食感が魅力です。お肉料理の付け合わせにも、朝食や軽食にも使えるアレンジのしやすさが高く評価されています。

◆アンケート結果から見えた “ピカールらしさ”

「総選挙」とあわせて実施したアンケートでは、お客さまが感じる“ピカールの魅力”についてもお聞きしました。最も多く寄せられたのは、「美味しさ」や「手軽さ」に関する声でした。忙しい日々のなかでも、簡単に本格的な味を楽しめる点が評価され、ピカールが日常の食卓にしっかりと根付いている様子が感じられます。また、「他では見かけないユニークな品揃え」や「フランスらしさ」といった、ピカールならではの世界観や提案性に共感する声も寄せられ、ブランドの個性を魅力と捉えるお客さまの存在も見受けられました。

◆10月開催「パンマルシェ」

「クロワッサン(https://picard-frozen.jp/products/200121?_pos=1&_sid=3048620d3&_ss=r)」「パン・オ・ショコラ(https://picard-frozen.jp/products/82206?_pos=3&_sid=ff007c2d2&_ss=r)」など、人気のパンカテゴリー商品を期間限定で特別価格に。ぜひこの機会にお楽しみください。

期間：2025年10月24日（金）～10月26日（日）

※公式オンラインショップでは、翌日10月27日（月）午前10時まで開催

実施店舗：ピカール全11店舗、ピカール公式オンラインショップ

※プティピカール店舗は対象外です。

※店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

クロワッサン

通常949円→849円（税込）

ミニクロワッサン

通常799円→749円（税込）

パン・オ・ショコラ

通常899円→849円（税込）

ピカールの商品を使ったレシピのご案内 :https://picard-frozen.jp/blogs/recipeカールの商品を使用したいろいろなアレンジレシピを公開中です。ピカール公式オンラインショップ :https://picard-frozen.jp/

■ピカール公式オンラインショップ https://picard-frozen.jp/

直営店舗

◆Picard（ピカール）について(https://picard-frozen.jp/pages/about)

ピカールは、フランスで50年以上の歴史を持つ冷凍食品専門店。フランス国内に約1,200店舗、世界14カ国以上に展開しています。日本ではオンラインショップ、直営店のほか、スーパーマーケット内に「プティピカール」としてコーナー展開を行い、より多くのお客さまにフランスの食文化をお届けしています。素材本来の味わいを大切に、野菜からメイン料理、パンやデザートまで幅広く揃え、日常の食卓から特別な日まで多様なシーンに応えられるのがピカールならではの魅力です。