H&M、遊び心と革新が融合する新時代のファッションを提案する、2025年秋のデザイナーコラボレーションコレクション「Glenn Martens × H&M」をついに解禁

H&MH&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」

2004年より数々の世界的デザイナーとのコラボレーションを展開してきたH&Mは、このたび待望の「Glenn Martens × H&M」コレクションを初公開いたします。

今回パートナーに迎えたのは、ベルギー出身のデザイナー、グレン・マーティンス（Glenn Martens）。現在は「DIESEL」および「Maison Margiela」のクリエイティブ・ディレクターを務め、ファッション界の最前線で注目を集める存在です。





彼の鋭い美意識と再構築的なアプローチは、これまでも多くのファッション常識を覆してきました。そんなマーティンスの唯一無二のビジョンが、H&Mの「ファッションをすべての人へ」という理念と融合し、今回のコレクションが誕生しました。



マーティンスのアーカイブからインスパイアされたシグネチャーピースに加え、今回のためにデザインされた未発表アイテムを含む、ウィメンズ、メンズ、ユニセックス、アクセサリーまで幅広く展開される本コレクションは、2025年10月30日（木）より、H&M渋谷店・新宿店および公式オンラインストア（hm.com）にて限定発売となります。

H&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」H&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」H&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」H&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」

本コレクションは定番スタイルを新たで予想外の形に変化させています。綿密なリサーチにより、H&Mのアーカイブから人気の定番アイテム（ベストセラーのTシャツ、チェックシャツ、ボンバージャケット、ジーンズなど）を選び出し、トロンプルイユ（だまし絵）やカスタマイズを駆使した新デザインに再構築。フォイルやワイヤーを用いた立体的なシルエットで、着る人が自由に変形できるアイテムも多数揃えています。

さらに、マーティンスのデザイナーとしての歩みやY/Project(※)へのオマージュも込められており、ブーツやプリントなどにアーカイブの重要なデザインがさりげなく反映されています。

※「Y/Project（ワイ・プロジェクト）」は、2013年に創業者ヨハン・セルファティの後任として就任したグレン・マーティンスのもとで、一躍注目ブランドへと成長しました。彼は11年間にわたりブランドを率い、その独自の美学で再生と進化を牽引しました。

左：デザイナー グレン・マーティンス（Glenn Martens）

「このコレクションは、多様な目的と個性を持つ大きなファミリーのような服たちです。人と同じように日々成長し、変化していきます。私は本当に日常で着る服に興味があり、アーキタイプ（原型）やワードローブの定番という考え方が、この特別で楽しいH&Mとのプロジェクトの出発点でした。」 デザイナー グレン・マーティンス（Glenn Martens）

左：デザイナー グレン・マーティンス（Glenn Martens） 右： H&M ヘッドデザイナー兼クリエイティブアドバイザー アン＝ソフィー・ヨハンソン（Ann-Sofie Johansson）

「これまでで最もクリエイティブなコラボレーションの一つだと心から思います。グレンは才能あふれるラディカルな思想家で、服の原型や日々の装いの本質を遊び心たっぷりに表現した素晴らしいデザインを生み出しました。キャンペーンも特別で、すでにアイコニックな存在となっています。」 H&M ヘッドデザイナー兼クリエイティブアドバイザー アン＝ソフィー・ヨハンソン（Ann-Sofie Johansson）

"ユーモア"はマーティンスの作品に欠かせない要素であり、今回のコレクションとキャンペーンはウィットと自己表現を存分に楽しむ内容となっています。キャンペーンでは、家族写真にひねりを加えた演出で、演技派のジョアンナ・ラムリー（Joanna Lumley）やリチャード・E・グラント（Richard E. Grant）をはじめ、多彩なキャストが登場。英国ユーモアへの愛着や、コレクションに散りばめられた英国の要素が感じられます。キャンペーンとコレクションは、近日開催予定のロンドンイベントでも祝福される予定で、詳細は追って発表いたします。

俳優 ジョアンナ・ラムリー（Joanna Lumley）

「グレン・マーティンスとH&Mの特別な家族写真の一員になれて、とても楽しかったです。私はいつも、最高のファッションはルールを破るものだと言っています。人は自分の好きな服を着るべきであり、グレンの大胆な精神と独特の視点には感服しています。」俳優 ジョアンナ・ラムリ（Joanna Lumley）

俳優 リチャード・E・グラント（Richard E. Grant）

「グレン・マーティンス、ジョアンナ・ラムリー、そしてH&Mと一緒に仕事ができるなんて、特別な機会でした。このコレクションの精神が大好きです。誰もが自分らしく着こなせて、個性を引き出せる。撮影は大盛り上がりで、このスタイリッシュで個性的なクルーの家長役を演じるのがとても楽しかったです！」俳優 リチャード・E・グラント（Richard E. Grant）

コレクションについて

「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：プリントサテンスカート\7,999 プリントトップス\5,499 シルクネックスカーフ\6,999 ショルダーバッグ\9,999 レザーヒールアンクルブーツ\34,999「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」： ツートーンストレートレッグデニム\9,999 サイハイデニムブーツ\49,999 リブタンクトップ\3,999 ショルダーバッグ\9,999 ワイヤーペンダントネックレス\6,999

本コレクションは、マーティンスらしい遊び心と革新性を感じさせる、多様なスタイルと自由な表現を提案しています。

ウィメンズラインは、トロンプルイユ（だまし絵）や遊び心あふれるデザインが特徴です。人気のロングスリーブトップにはマーティンスのアーカイブニットのプリントが施され、チェック柄やタータン柄がアクセントとして散りばめられています。マーティンスのシグネチャーである繊細な透け感のストラップトップは軽やかさを演出し、フック＆アイのディテールでデニムやドレスは着るたびに形を変えられる仕様です。アウターは洗練されたカッティングと大胆なディテールが光ります。

「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：トレンチコート\24,999 ショルダーバッグ\9,999 サイハイデニムブーツ\49,999 チャームピアス\3,999 ポラライズドサングラス\9,999 ワイヤーボーン ポプリンシャツ\9,999「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：ツートーンストレートレッグデニム\9,999 ワイヤーボーン ポプリンシャツ\9,999 ウールブレンドブレザー\24,999 ゲイターディテール レザーブーツ\29,999

ユニセックスアイテムは、フォイルやワイヤーを使ったトレンチコートやブレザーなど、形を自在に変えられるデザインが特徴です。マーテンスの代表作であるブルーストライプシャツもワイヤー入りの襟で彫刻的な変形が可能です。

「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：ポラライズドサングラス\9,999 フォイルフライトジャケット\34,999 プリントスウェットパンツ\7,999 プリントスウェットパーカ\8,999 ゲイターディテール レザーブーツ\29,999「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」： フーデッドウールマフラー\9,999 フォイルフランネルオーバーシャツ\14,999 サイドスリットワイドデニム\9,999 ボーニングディテールベルト\5,499 ソックス 5足セット\2,999

メンズラインは、フォイル入りのボンバージャケットやチェックシャツなど、着る人が形を変えられるアイテムが中心。オーバーサイズのパファジャケットはワイヤー入りで巻き方を変えられ、カスタマイズ性も高いのが特徴です。

「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：チャームピアス\3,999 ペンダントネックレス\12,999 レイヤードメッシュワンピース\29,999 ショルダーバッグ\9,999 レザーヒールアンクルブーツ\34,999「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」：チャームピアス\3,999 タイディテールミニワンピース\6,999 サイハイデニムブーツ\49,999 ショルダーバッグ\9,999

アクセサリーは、フォイルとワイヤー技術を活かしたバッグや、遊び心あるジュエリー、プリントスカーフなど個性豊かなアイテムが揃います。マーティンスのシグネチャーであるスーパーハイブーツも特別に制作されました。

「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」

コレクション詳細

発売日：2025年10月30日（木）

商品型数：ウィメンズウェア、メンズウェア、ユニセックスアイテム、アクセサリー 全57型

商品価格帯：2,999円～49,999円（税込み価格）

展開店舗： H&M渋谷店・新宿店、H&M公式オンラインストア（hm.com）

H&Mデザイナーコラボレーションについて

H&M 2025年秋 デザイナーコラボレーション 「Glenn Martens × H&M（グレン・マーティンス・エイチ・アンド・エム）」

H&Mは、2004年11月に故カール・ラガーフェルドとのパートナーシップにより、デザイナーとのコラボレーション・シリーズを開始し、ファッション業界におけるコラボレーションを先駆けて行ってきました。それ以来、ヴェルサーチェ、コム・デ・ギャルソン、バルマン、メゾン・マルジェラ、ステラ・マッカートニー、ミュグレー、ラバンヌなどのブランドとコラボレーションをし、ハイファッションをより身近なものにするべく、限定コレクションを提供しています。