ロングセラーサプリ「メロンリペア」レポート公開！佐々木かをりが南フランスを訪問、特別なメロンの畑から工場、研究所までの全工程を徹底取材、誕生の舞台裏に迫る
▼20年以上にわたって信頼を築いてきた、現地の様子をレポート！
原材料や関わっている人たちの倫理観などを重要視するイー・ウーマンは、皆の知恵を寄せ合って商品化し、20年以上にわたり、生産者、研究者と連絡をとり、現地訪問も大切にしてきました。
本レポートは、南フランス・アヴィニヨン地方で育つ特別なメロンの畑から、エキス抽出工場、研究所まで、佐々木かをりが訪問した様子を、写真とともに紹介しています。
「自然の恵み」「最高の品質管理」「揺るぎない科学」という三位一体の連携が、「メロンリペア」の品質を支えているストーリーをお伝えします。
レポートページはこちら :
https://melon.ewoman.jp/report.html
▼収穫後、12日以上たっても若々しくハリのある特別なメロンの畑を訪問！
イー・ウーマンが「ダイバーシティ視点で商品開発をする」事例として、働く女性たちとともに開発した「メロンリペア」は、選ばれ続けて20年以上、累計34万袋以上が売れている抗酸化サプリです。
原料の特別なメロンは、収穫後、酸素に触れても12日たっても若々しくハリがあります。
南フランスの４つの畑でのみ自然な農法によって育てられている特別なメロンを実際に見てきました。熟成が長続きするというから驚きです。
さらに、そのメロンの抽出物を、メロングリソディンに進化していくための特別な技術も取材しました。お読みください！
詳細を見る :
https://melon.ewoman.jp/
