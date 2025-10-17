PK shampoo、11月15日(土)東京・新宿歌舞伎町開催の『PSYCHIC FES 2025』全出演アーティストおよびタイムテーブルを発表！

日本コロムビア株式会社

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

本日、11月15日(土)に開催されるPK shampoo主催サーキットフェス「PSYCHIC FES 2025」の全出演アーティストが発表となった。今回追加発表されたのは、瑛人 / SuiseiNoboAz / でぶコーネリアスEX / 古舘佑太郎 / よさこいマンの5組。これで全40組の出演アーティストが出揃った。また、会場には新たにシネシティ広場が追加されて全6会場となり、合わせて当日のタイムテーブルが発表となった。

また、当日はシネシティ広場にて一般社団法人日本お茶割り協会の出店が決定。ヤマトパンクス共同開発の生ウーロンハイを含む4種の「いい茶こ」を販売する。飲み放題プランもあるとのこと。

「PSYCHIC FES」は、ライブシーンを盛り上げようとPK shampoo・ヤマトパンクスに縁の深いアーティストに声を掛け実現しているサーキットフェス。2023年11月「PSYCHIC FES 2023」を東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにて初開催し、総勢28組のアーティストが出演、大成功を収めた。2024年8月「PSYCHIC FES 2024」を大阪・心斎橋一帯ライブハウスにて開催、前回規模を超える総勢44組のアーティストが集結。チケットは完売、大盛況で終幕している。

チケットは只今一般発売中。チケットの入手は是非お早めに。

■「PSYCHIC FES 2025」情報

公演名：PSYCHIC FES 2025

公演日：2025年11月15日(土)

会場：Zepp Shinjuku (TOKYO) / 新宿LOFT / LOFT BAR / 新宿MARZ / 新宿Marble / シネシティ広場

各会場OPEN 11:00 / START 12:00

料金：前売チケット \7,300(税込/D別) スタンディング

主催：FWWW. / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

協力：日本お茶割り協会×いいちこ

出演アーティスト（全40組）：

ART-SCHOOL / アンジーモーテル / 171 / 瑛人 / 思い出野郎Aチーム / かずき山盛り/ KING BROTHERS / クリトリック・リス/ 小林私 / sidenerds / サニーデイ・サービス / 挫・人間 / さよならポエジー / ザ・シスターズハイ / 時速 36km / 自爆 / ジュウ / SuiseiNoboAz / SuU / STANCE PUNKS / 多次元制御機構よだか / w.o.d. / THIS IS JAPAN / でぶコーネリアスEX / TENDOUJI / トップシークレットマン / PK shampoo / Hue’s / フリージアン / PURIKURA MIND / 古舘佑太郎 / the bercedes menz / ポップしなないで / 眉村ちあき / モーモールルギャバン / 山田亮一とアフターソウル / よさこいマン / ラブリーサマーちゃん / 浪漫革命 / 忘れらんねえよ（五十音順）

＜チケット一般発売中＞

■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報

タイトル：『PK shampoo.log』

発売日：2025年6月18日(水)

品番・形態・価格：COCP-42506［CD］\3,300 (tax in)

発売・配信元：日本コロムビア / From World Wide Web.

＜収録内容＞

1. 旧世界紀行

2. 君が望む永遠

3. 天使になるかもしれない

4. S区宗教音楽公論（Album ver.）

5. 夏に思い出すことのすべて

6. 善人は眠れない

7. 断章

8. 落空（Album ver.）

9. 死がふたりを分かつまで

10. SSME

11. 東京外環道心中未遂譚

12. ひとつのバンドができるまで

■PK shampoo Profile

L→R：ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、リスナーの心を鷲掴みにしている。

