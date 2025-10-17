株式会社コンヴァノ、ビットコイン保有状況を更新

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、2025年10月に実施したビットコインの売却および追加購入の結果、同日時点での保有枚数が665.00008328ビットコインとなったことをお知らせします。

■今回の取引概要

売却（10月8日実施）



・売却枚数：603.7535 BTC

・売却金額：11,076,402,662円

・平均売却単価：18,345,902円／BTC

追加購入（10月11日～17日実施）

・購入枚数：663.00000000 BTC

・購入金額：11,445,467,512円

・平均購入単価：17,263,149円／BTC

・購入資金：第4回普通社債（680,000,000円）、自己資金（10,765,467,512円）

結果

・累計保有枚数：665.00008328 BTC

・累計購入金額：11,479,841,001円

■今後の方針

当社は、日本におけるビットコインディーリングのリーディング企業を目指し、以下の方針で運用を行います。

- 相場が相対的に高い局面では一部売却、低い局面では追加取得を機動的に実施- 売買差益の獲得および評価差額の適切な認識を通じた営業利益の積み上げ- 引き続き積極的な取得を継続し、追加取得の際には速やかに開示

なお、今回の売却益は試算で約7億円を見込んでおり、会計上の表示区分・計上方法は検討中です。また、オプション料として4,283,824円を受領し、売上収益として計上予定です。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/