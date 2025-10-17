E-COMEGROUP¤è¤ê¡¢¡ØDRAGON BALL CHARACTER TOTEBAG¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×(°Ê²¼¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡§½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° Ê¡²¬ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:·Þ Í´¼¡)¤Ï¡¢ ¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢POP¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ù
¾æÉ×¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î°Ù¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ÚSales information¡Û
¢£Retail Stores
¡¦National retail stores
¡ÚItem information¡Û
¢£CANVAS TOTEBAG
\2,750¡Êtax included¡Ë
¢£CHARACTER
¡¦Â¹¸ç¶õ¡ÊIVORY¡Ë¡¦Â¹¸çÈÓ¡ÊBLACK¡Ë¡¦¥Ù¥¸ー¥¿¡ÊIVORY¡Ë
¡¦¥Õ¥êー¥¶¡ÊBLACK¡Ë¡¦¥¯¥¦¥é¡ÊIVORY¡Ë
¡Ú¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¡Û
¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¤ÏⅮisney/UNIVERSAL/MLB¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÌó80Äø¡¢Ä¾ÀÜ¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Î´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¦²·¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁÇÁá¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤è¤í¤³¤Ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¸Ø¤ê¤È¹¬Ê¡´¶¤ò¶»¤Ë¡£
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×HP¡§http://ecome.co.jp/
