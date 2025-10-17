最強の装備で、次のレベルへ。TVアニメ『俺だけレベルアップな件』のゲーミングデバイスを10月27日(月)に発売

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、株式会社Brave group100％子会社、以下「Smarprise」）が運営する公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize」は、世界的人気を誇るTVアニメ『俺だけレベルアップな件』のゲーミングデバイスを2025年10月27日(月)に発売することをお知らせいたします。

また、同年10月18日(土)に池袋・サンシャインシティで開催される『ゲーミングバザー2025秋』の「AMICIS／VSPO! GEAR」出展ブースにて、本製品の展示を行います。

■ゲーミングデバイス 概要

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』のゲーミングキーボード、ガラスマウスパッド、布マウスパッド（2種）は、主人公が “最弱”から“最強”へと成長するように、プレイヤーのレベルアップを後押しする特別仕様のアイテムです。優れた性能と洗練されたデザインを兼ね備え、「最強の装備」としてデスク環境を強化します。

なお、本製品はコラボレーションブランド「AMICIS」が共同で企画・開発し、技術パートナーとして、創造性と品質に優れたメカニカルキーボードのプレミアムブランド「LUMINKEY」および信頼性と革新性を兼ね備えたesportsギアのリーディングブランド「Pulsar Gaming Gears」が参画しました。

受注期間：2025年10月27日(月)～11月26日(水)まで

購入ページ：https://bit.ly/3IDOU3h

【製品詳細】

特設サイト :https://bit.ly/3J0apv1俺だけレベルアップな件｜AMICIS ゲーミングキーボード 65HE 英語配列

価格：33,000円（税込）

＜特徴＞

LUMINKEYとGateronが共同開発した「Gateron Magger Magnetic Switch」を搭載しています。

0.08msの超低遅延、0.1mmから調整可能なアクチュエーションポイント、8,000Hzのポーリングレートにより、esportsシーンで求められる高速かつ正確な入力を実現しています。耐久性の高いアルミニウム合金の筐体と自動キャリブレーション機能が、激しいゲームプレイ中でも安定したパフォーマンスを維持します。作品の世界観を表現した専用デザインのPBTキーキャップと、1,680万色のRGBライティングが没入感を高める特別な一台です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/565_1_2ae5c08512364e756503b65159fcb478.jpg?v=202510180926 ]ゲーミングキーボード 購入ページ :https://bit.ly/3VYRrIk

俺だけレベルアップな件｜AMICIS Superglide 2 ガラスマウスパッド

価格：17,600円（税込）

＜特徴＞

耐久性と軽量性を両立したPulsar Gaming Gearsの「Superglide Glass Mousepad v2」をモデルに採用しました。

底面の高密度シリコーンゴムと付属のUHMW-PEドットスケートがパッドのズレを防止し、快適なマウス操作をサポートします。1.5mmの強化ガラスが、美麗なイラストを鮮やかに映し出し、デスクを彩るアートとしてもお楽しみいただけます。

※ガラス製のマウスソールとの併用はお控えください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/565_2_802e64212cde9813aaf8c0b9fdf0354a.jpg?v=202510180926 ]ガラスマウスパッド 購入ページ :https://bit.ly/46XfHPV

俺だけレベルアップな件｜AMICIS ゲーミングマウスパッド 仁 -JIN- S1・S2

俺だけレベルアップな件｜AMICIS ゲーミングマウスパッド 仁 -JIN- S1俺だけレベルアップな件｜AMICIS ゲーミングマウスパッド 仁 -JIN- S2

価格：各6,380円（税込）

＜特徴＞

プロゲーマーのフィードバックを反映し、ゲームジャンルを問わず使いやすい滑りと硬さを実現したAMICISのオリジナルマウスパッド「仁 -JIN-」をモデルに採用しました。底面は高い吸着性でプレイ中のズレを防ぎ、表面は撥水加工により湿気や汚れに強くなっています。また、国内アパレルメーカーと連携した高発色プリント技術により美しいイラストを鮮やかに表現し、グッズとしても高いクオリティを維持しています。

■「ゲーミングバザー2025秋」概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/565_3_779cc5b2af9ff1ce924770c4de81718e.jpg?v=202510180926 ]布マウスパッド 購入ページ（S1） :https://bit.ly/3W1k7jR布マウスパッド 購入ページ（S2） :https://bit.ly/42vvcNN

ゲーミングバザーは「ノリでつくったオリジナルTシャツ」や「使わなくなってしまったゲーミングマウス」など、オリジナルのグッズやデバイス、書籍、アートを展示・販売・配布・交換できるカジュアルなマーケットイベントです。

日程：2025年10月18日(土)

時間：13:00～17:00

会場：池袋 サンシャインシティ 展示ホールA［A-2］

アクセス：https://sunshinecity.jp/information/floor_map/#anc_01

料金：入場無料（14:00～17:00の時間帯のみ）

※13:00～14:00の間で入場をご希望の方は、ファストパス 1,000円（税込）をご購入ください。

＜出展ブース（No.D-1～5）について＞

AMICISとVSPO! GEAR(*1)が共同でブースを出展いたします。ブース内では、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』のゲーミングデバイスを中心に、各種コラボレーション製品やアパレル商品を展示いたします。一部商品は特別価格にて販売いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

(*1) VSPO! GEAR(https://gear.vspo.jp/)：次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」によるオリジナルゲーミングデバイスプロジェクト。第1弾から第3弾までの商品企画・開発をAMICISがサポートしました。

■TVアニメ『俺だけレベルアップな件』について

ゲーミングバザー2025秋 特設サイト :https://gbaza.com/

『俺だけレベルアップな件』は、原作・原案「Chugong」、作画「DUBU（REDICE STUDIO）」、脚色「h-goon（D＆C MEDIA発行）」による韓国発の小説・漫画作品です。全世界累計142億Viewを超えるメガヒットWEBTOON（ウェブトゥーン）作品として世界中に読者を持っています。日本でもマンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破しています。TVアニメは2024年1月にSeason 1が、2025年1月より『俺だけレベル アップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』として、Season 2の放送が開始し、「ABEMA」の週間ランキングでも毎週上位にランクインするなど盛り上がりを見せています。

＜イントロダクション＞

舞台は異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”と、“ハンター”と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界。人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンター「水篠 旬」は、ある日突然自分だけが「レベルアップ」する力を手に入れる。数多の試練を乗り越え、旬は“最弱”から“最強”へ駆けあがる。

・HP：https://sololeveling-anime.net/

・X：https://x.com/sololeveling_pr/

(C)︎Solo Leveling Animation Partners

■「colleize」について

「colleize」は、人気アニメ・キャラクターを中心に幅広い商品を取りそろえる公式グッズ・公式ライセンス商品の専門ショップです。

限定商品から大ヒット作、定番商品まで、合計30万点以上の商品を取り扱い、会員数は45万ユーザーを抱えています。（※2025年9月現在）

・HP：https://colleize.com/

・X：https://x.com/colleize/

■「AMICIS」について

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・X（AMICIS＠クリエイターの秘密工房）：https://x.com/amicis_official/

・EC：https://amicis.jp/

・お問い合わせ：https://amicis.jp/pages/contact/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊、武田 豊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company