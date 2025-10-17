CMM & SWAN、新曲「味」を10月17日(金)にデジタルリリース。日常の″うまみ″を等身大のリリックで描く、ブーンバップサウンドの新作。

株式会社STARBASE「味」アートワーク

トラックメイカーIdiot Popの別名義プロジェクト「CMM」と、兵庫県西宮出身のラッパー「SWAN」が再びタッグを組み、最新シングル「味」を2025年10月17日(金)にデジタルリリースする。

新曲「味」は、CMMによる重厚なブーンバップビートに乗せて、日々の暮らしや葛藤を「ピラフ」「昆布だし」「カップラーメン」といった身近な食文化をモチーフに描いた意欲作。

贅沢できない暮らしや節約生活を逆境として捉えながらも、そこから生まれる独自の"うまみ"こそが自分らしさの証であるというポジティブなメッセージを込めている。

印象的なフックでは「それが味」というフレーズが反復され、等身大の生き方や人生のリアリティを力強く表現。

SWANのラップは、聴く人に寄り添う温かさを持ちながらも確かな存在感で響き、ユーモアとリアルが絶妙に同居するリリック。

さらにCMMによる骨太なトラックが織りなすサウンドは、多くのリスナーの日常体験に深く共鳴する作品に仕上がっている。

日常の生活感をリリカルに昇華し、身近な食べ物をメタファーとして音楽の中に"人生のうまみ"を刻み込んだ本作は、CMM & SWANの新たな境地を示すと同時に、現代を生きる多くの人々にとって共感できる等身大のメッセージを届ける一曲となっている。

●楽曲情報●

配信開始日：2025/10/17

アーティスト：CMM & SWAN

タイトル：味

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/CS_Aji

●SWAN（スワン）プロフィール●

1999年生まれ。

兵庫県西宮市出身の現役社会人ラッパー、トラックメイカー。

高校1年生で出会ったKREVA「愛・自分博」に衝撃を受け、ヒップホップミュージックにのめり込む。

2020年より本格的にラップ、トラックメイクを開始。

2021年1月31日に、全曲を自らが作詞作曲した1stアルバム「Prologue」をリリース。

8月にはシングル「街並み」を配信。

2022年3月Idiot Popのレーベルよりgummy3000とのコラボ作品”狭間”をリリース。

2023年1月27日に2ndアルバム「GarakutaSpace:01」をリリース。

今後の活躍が期待されるアーティスト。

各種リンク先：https://lit.link/SWAN

●CMMプロフィール●

トラックメイカー Idiot Pop の別名義「CMM（Candy Machine Music）」。

ダンスミュージックを基軸にしながらも、独自のアプローチでエネルギッシュで攻撃的な楽曲を作り出していく。

各種リンク先：https://linktr.ee/cmmcmm