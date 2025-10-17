『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（原作版）LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（原作版）（(C)ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』（100 コイン／250 円）
LINE STORE　　https://line.me/S/sticker/31776626


■『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』とは


逃げろ、可愛い猫が来た。20XX年、世界は猫に支配された。猫に触れた人間を猫に変えてしまうウィルスにより、全世界で”ニャンデミック”が発生。人々は猫にモフられ、次々と猫になっていく。果たして人類は猫に触りたい誘惑に抗い、猫だらけの世界を生き抜くことができるのか。


すべてが猫になるｰｰ。


衝撃のサバイバル・ネコメディ開幕！




【作品公式サイト】https://nyailivi.com/


【作品公式X】https://x.com/nyailivi



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




