ヴィジュアル系バンド【ΛrlequiΩ（アルルカン）】の結成12周年を記念したワンマン公演「声息」を、ニコニコ生放送にて独占生中継！放送は10月26日（日）17:30よりスタート

株式会社ドワンゴΛrlequiΩ（アルルカン）12th Anniversary Live「声息」ニコ生独占生中継番組ページはこちら :https://live.nicovideo.jp/watch/lv348915448

ΛrlequiΩ(アルルカン)12周年公演「声息」の模様がニコニコ生放送にて独占生中継されることが決定。

2025年10月26日(日)17時30分より放送開始。

ニコニコプレミアム会員は、リアルタイムの配信だけではなく期間中は何度でもタイムシフト視聴が可能。会場でライブを体感した方も、自宅で改めてライブ映像を楽しむことが出来る。

番組情報

＜番組名＞

ΛrlequiΩ（アルルカン）12th Anniversary Live「声息」ニコ生独占生中継

＜放送日時＞

2025年10月26日(日) 17：30開始予定

＜視聴URL＞

https://live.nicovideo.jp/watch/lv348915448

ライブの前半はどなたでも無料でご覧いただけますが、

全編の視聴にはニコニコプレミアム会員（月額790円）の加入が必要となります。

＜タイムシフト視聴期間＞

2025年11月9日(日) 23:59まで

※本番組はプレミアム会員の方ならタイムシフト視聴期間中に何度でも、放送終了後に視聴することができます。

※ 一般会員の方の場合は事前予約をする事でタイムシフト視聴が可能ですが、リアルタイム視聴の際と同様、全編の視聴にはプレミアム会員への加入が必要になります。

公演情報

ΛrlequiΩ 12th Anniversary Live「声息」

2025年10月26日（日）OPEN 17:00/ START 17:30

会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO

出演者：ΛrlequiΩ Vo. 暁 / Gt.來堵/ Gt.奈緒 / Ba.祥平



□ΛrlequiΩ 公式サイト：http://arlequin-web.com/

□ΛrlequiΩ Xアカウント：https://x.com/Arlequin_offi

□ΛrlequiΩ YouTube：ΛrlequiΩ -アルルカン- official(https://www.youtube.com/channel/UCOPNnrcIosNGA0ZwkJbFC5Q)