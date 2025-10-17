総合格闘家・秋元強真選手初のファンイベント『秋元強真ファン感謝祭 Presented by NATURECAN』開催決定！｜Naturecan Fitness

秋元強真選手による初のファン感謝イベントが開催！

Naturecan株式会社- 総合格闘家・秋元強真選手初のファンイベント『秋元強真ファン感謝祭 Presented by NATURECAN』を2025年11月9日（日）にJTTカフェ（東京都）で開催- 当日現地受付にて参加可能！- 握手・写真撮影など秋元選手と直接交流できる2つの参加プランをご用意◎- 会場ではプロテインの試飲や会場販売も予定イベントに関するお問い合わせはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/pages/contact-form

英国発のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、総合格闘家・秋元強真選手による初のファン感謝イベント『秋元強真ファン感謝祭 Presented by NATURECAN』を2025年11月9日（日）にJTTカフェ（東京都）で開催します。

ファンの皆さまへの感謝を込めた交流イベントとして、握手・写真撮影などの交流のほか、会場限定のサイン入りステッカープレゼントや、秋元選手愛用のサプリメント試飲・販売も実施予定です。

■イベント概要

秋元強真ファン感謝祭 Presented by NATURECAN

日時：2025年11月9日(日) 10時～16時

※混雑状況により、16時前に入場を終了する場合がございます。

会場：JTTカフェ (〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目10－4 赤坂 月世界ビル 2階)

定員：先着順

※混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。

参加方法：当日、会場受付にてチケットをお買い求めください。

チケット料金：

プランAチケット 握手のみ・・・1,000円

プランBチケット 握手+写真撮影+限定ステッカーお渡し・・・3,000円

※決済方法は、クレジットカード・QRコード決済のみ

イベント内容：

秋元選手との握手・写真撮影会

秋元選手が愛用するNaturecanサプリメントの試飲・販売

当日会場にてNaturecan商品を購入された方には、限定のサイン入りステッカーをプレゼント！

注意事項：

・当日は先着順となります。

・当日はイベントの様子を撮影させていただく場合がございます。

撮影や掲載について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

・混雑状況により、入場制限や内容の一部変更を行う場合がございます。

・イベントチケットは当日受付のみで販売いたします。

・決済方法は、クレジットカード・QRコード決済のみとなります。

・イベントに関するお問い合わせは、Naturecan Fitness公式サイト お問い合わせフォーム(https://www.naturecan-fitness.jp/pages/contact-form)よりご連絡ください。

秋元強真選手プロフィール

2006年生まれ、19歳の総合格闘家（MMA fighter）。

中学卒業後に格闘技を始め、アマチュア戦績は6戦無敗。

2022年にプロデビュー、現在戦績9勝1敗（KO・一本勝ち多数）。

2024年「RIZIN」初参戦で強豪に勝利し、一気に注目を集める。

YouTube：https://www.youtube.com/@kyoma.mma38/videos

Instagram：https://www.instagram.com/kyoma_mma?igsh=Mmpoc3FlMnlxMnR6

Naturecan Fitnessについて

Naturecan Fitnessは、確かな品質の商品を通じて、アクティブで健康的なライフスタイルをサポートすることを使命とするブランドです。

プロテインやアミノ酸、アシュワガンダをはじめとするフィットネスサプリメントから、健康的に美しく生きるあなたをサポートする美容/ロンジェビティサプリまで、幅広いラインナップを展開。単なる栄養補給にとどまらず、日々のパフォーマンスサポートから未来の健康まで、お客様の「なりたい自分」を叶えるパートナーを目指しています。

Naturecan Fitnessの製品は、トレーニングに励むアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方に向けて設計されています。

忙しい毎日の中でも、手軽にバランスの取れた栄養を取り入れられるよう、品質・成分・製造過程のすべてにこだわり抜いています。

あなたの健康とパフォーマンスを最大限に引き出すために、Naturecan Fitnessが寄り添います。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

X:https://x.com/naturecanfitjp

YouTube:https://www.youtube.com/@naturecanfitnessjp

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

