第52回NAGANOスポーツ・パラスポーツフェスティバルに新スポーツ「YOU.FO」が2年連続出展！

一般社団法人日本YOU.FO協会

オランダ発の新感覚スポーツ「YOU.FO」が、昨年に続き「第52回NAGANOスポーツ・パラスポーツフェスティバル」に出展します。専用スティックとリングを使い、年齢や性別を問わず誰もが楽しめる競技を、実際に体験できる貴重な機会です。

■ 開催概要

日時：令和7年10月19日（日）13:00～16:00

会場：長野運動公園総合運動場 総合体育館 サブアリーナ

参加対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

参加費：無料

公式サイト：https://nagano-sportsfes.city.nagano.nagano.jp

今年7月に東京で世界大会が開催されたばかりの「YOU.FO」。長野の皆さんにもその魅力を直接体験していただけるイベントとなっています。

■ 背景

NAGANOスポーツ・パラスポーツフェスティバルは、総合型地域スポーツクラブ、地域密着型プロスポーツチーム、行政機関等が連携し、市民すべてを対象にスポーツ参加の動機づけや健康増進を目的として開催されるイベントです。

YOU.FOは昨年に続く2年連続の出展となり、誰もが一緒に楽しめる“共生型スポーツ”として注目を集めています。

■ 今後の展望



日本YOU.FO協会では、地域イベントや教育現場への導入を通じて、全国各地での普及を進めています。今後も「共に楽しむスポーツ文化」の醸成に向け、行政・団体・教育機関との連携を強化してまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FOとは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhpFYqnfc ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本件に関するお問い合わせ先

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)