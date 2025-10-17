【ウェスティンホテル東京】「Day of the Dead」スカイバーエスカリエにて開催 、「Asia′s 50 Best Bars」選出のバーよりゲストバーテンダーを招聘

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、最上階スカイバー「エスカリエ」にて、2025年11月1日（土）および2日（日）の2日間限定で、ゲストバーテンダーに清崎 雄二郎氏を迎え、メキシコの伝統行事「Day of the Dead（死者の日）」をテーマに、プレミアムテキーラ「Clase Azul（クラセアスール）」を楽しむ特別イベント「Day of the Dead」を開催いたします。

本イベントでは、「Asia's 50 Best Bars」に選出された名店「 Bar LIBRE（バーリブレ）」より、代表バーテンダーであり、数々の世界大会で輝かしい優勝歴を誇る清崎雄二郎氏を1日に、同店の精鋭バーテンダー長尾和明氏を2日に迎え、清崎氏がこの日のために特別に創る限定カクテルをご提供、洗練された技と感性でゲストを魅了します。

両日とも昼と夜の2部で構成。昼の部では、お子様向けのフェイスペイントや本格的なモクテル、お菓子のプレゼントなど、家族でメキシコの祝祭気分を楽しめるコンテンツをご用意いたします。また、1日夜の部には、Tama Tsuboi氏によるライブミュージックも開催。ハスキーでソウルフルな歌声が、五感で楽しむラグジュアリーなひとときをさらに彩ります。

店内は、美しい装飾が施されたクラセアスールの死者の日限定ボトルやマリーゴールドなどで彩られ、鮮やかで幻想的な雰囲気に包まれます。異国の文化と洗練された空間が融合する、特別な時間を堪能いただけるイベントです。

Bar LIBRE（バーリブレ）清崎雄二郎氏２日間限定イベント「Day of the Dead 」（イメージ）

プレミアムテキーラ「クラセアスール 死者の日限定ボトル」（イメージ）

「Day of the Dead」イベント概要

- 期間：2025年11月1日（土）・2日（日）- 時間：昼の部 12:00～18:00／夜の部 19:00～23:00（1日 Bar LIBRE代表 清崎雄二郎氏・Tama Tsuboi氏出演、2日BarLIBRE池袋 マネージャー 長尾和明氏出演）- 営業時間：11月1日（土）12:00～24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）11月2日（日）12:00～23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）- 料金：当日はチケット制となります2枚綴り \7,000 / 3枚綴り \10,500 / 4枚綴り \14,000- 場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）- H P：https://www.escaliertokyo.com/jp/

イベント限定カクテル・フード詳細：

〇清崎雄二郎氏オリジナルカクテル 各\3,500

・Silent Temple（サイレントテンプル）

クラセアスール レポサドの芳醇な香りに、柚子緑茶とトニックの爽やかさが重なり、静寂の中に広がる深い余韻を感じる一杯。

・Eternal Bloom（エターナルブルーム）

クラセアスール プラタをベースに、ボタニカルティーの華やかな香りと柑橘のアクセントが織りなす、永遠に咲き続ける花をイメージしたカクテル。

〇フード 各\3,500

・恵比寿牛チリコンカンのナチョス

・生ハムとチーズの盛り合わせ

※カクテル及びフードは11月イベント終了後、11月末まで特別メニューとして販売いたします

イベント限定フード（イメージ）

ゲストバーテンダー Bar LIBRE代表 清崎 雄二郎氏プロフィール

1978年、熊本県生まれ。東京ドームホテルのメインバー「BAR2000」の立ち上げに携わる。その後、神楽坂「喜えん」にて店長として立ち上げから10年バーテンダーとして活躍し、2008年以降大手スピリッツメーカー主催のカクテルコンペ世界大会にて多数優勝。 2011年に自身の店、 池袋「Bar LIBRE」を開業。「Asia’s 50 Best Bars 2025」に選出。バーやレストランのコンサルティングやホテルスクールの講師も勤め、日本のバー業界において多岐にわたって活躍している。

ゲストバーテンダー Bar LIBRE池袋マネージャー 長尾 和明氏プロフィール

香川県高松市出身。2013年より地元のバーでバーテンダーとしての研鑽を積み、2017年に東京・池袋の「Bar LIBRE」に入社。同年、ベトナム・ダナンでの「Bar LIBRE Da Nang」立ち上げに参加し、マネージャーを務める。2020年に帰国後は「Bar LIBRE 池袋」のマネージャーとして、国内外でのゲストバーテンディングを数多く行い、その技術とホスピタリティで高い評価を得ている。

2025年には、自身がマネージャーを務める「Bar LIBRE 池袋」が『ASIA’S 50 BEST BARS 2025』で第49位に選出されるなど、世界からも注目を集めている。現在は「BAR TIMES store」グローバルアンバサダーとしても活躍中。

クラセアスールについて

クラセアスールは1997年に誕生したプレミアムテキーラブランドです。製法からボトル作りまで「100％メキシコ」にこだわり、陶器ボトルはすべて熟練の職人によるハンドメイド。11日以上かけて仕上げられるボトルには、メキシコの伝統工芸や文化への敬意が込められています。美しいデザインは芸術品としても評価され、飲み終えた後は花瓶やキャンドルホルダーとして再利用可能です。さらに、現地コミュニティへの雇用創出や文化継承活動など、サステナブルな取り組みも積極的に行っています。

「Day of the Dead」Escalier’sカクテル

- 期間：2025年10月20日（月）～11月2日（日）- 時間：月～木曜日：14:00～23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）日・祝 日：12:00～23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）金 曜 日：14:00～24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）土・祝前日：12:00～24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）- 料金：各\4,000（税・サービス込）- 場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

カクテル詳細：

〇Daisy’s Night（デイジーズナイト）

闇夜を思わせるブラックマルガリータ。ゴールドのテキーラとマリーゴールドを象徴するオレンジスライスが、静謐で神秘的なコントラストを描きます。

〇Mari Lord（マリー・ロード）

マリーゴールド茶をふんだんに使い、クランベリーの酸味とクラセアスールの芳醇な甘みが響き合う一杯。花々の余韻に包まれるラグジュアリーなカクテルです。

写真左：Mari Lord、右：Daisy’s Night

ご予約・お問い合わせ：

22F スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

HP : https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。