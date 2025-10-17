¡Ú¿·¥Æー¥ÞÄÉ²Ã¡Û¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¡¢¿·ºî¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¸÷¤È±Æ¡×Á´15ÏÃ¤ò10·î17Æü(¶â)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ï¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¡ØMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤ÎÎ¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¥Æー¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¸÷¤È±Æ¡×(Á´15ÏÃ)¤ò2025Ç¯10·î17Æü(¶â)19:00¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Mr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¦´Ø¶ÇÉ×¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÎ¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤ä³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¡¢Ëè²ó¥Æー¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ºÇ¿·¤Î¥Ç¥£ー¥×¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¸÷¤È±Æ¡×¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÇSNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÆâ»³¤µ¤ó¤È¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò¶¯¤¯°ú¤¯¥Ð¥º¤ê¤Î¶Ë°Õ¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ä»öÌ³½ê¤Î°Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÅýÀ©¤Ê¤É¡¢SNS¿·»þÂå¤Î¿¿¼Â¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·ºî¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¸÷¤È±Æ¡×¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡Û
2025Ç¯10·î17Æü(¶â)19:00
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×
¡Ú¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¡Û
Á´15ÏÃ
¡ã¼ç¤ÊÆâÍÆ¡ä
¡¦»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤»¤º¡Ö¥Õ¥êー¡×¤òÁª¤ó¤À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¼ÒÄ¹¤Î²Ô¤®Êý
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë°Æ·ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈSNS¥³¥ó¥µ¥ë¤Î°Ç
¡¦¸½ÌòTikToker¤¬¸ì¤ëSNS¤Î¿¼¤¤°Ç¤È¸ÀÏÀÅýÀ©¤Î¥ê¥¢¥ë
¡¦SNS¿·»þÂå¤ËÀäÂÐ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¿¿¼Â
¡¦¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬ÃÇ¸À¡ª¼¡¤ËÍè¤ëSNS¡ÖRoblox¡×¤È¤Ï
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Mr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×
¡¦Î¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¥Ö¥íー¥«ー
¤¹¤ß¤Ý¤ó
¡¦¥²¥¹¥È
Æâ»³¤µ¤ó
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬1,700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
6Ç¯È¾°Ê¾åËèÆüSNS¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëËµ¤é¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ
ÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ
Ãæ³Ø¹»¤Î²»³Ú¤È¼Ò²ñ¤Î¶µ»Õ¤ò10Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤¿¸å¡¢
2020Ç¯¤«¤é¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤ÆSNS¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï
SNS¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¤Î¼¹É®¤ä¡¢¹Ö±é¤â¹Ô¤¦
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
ÅÔ»ÔÅÁÀâ――¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡ÖÉ½¤ÎÏÃ¡×¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Mr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¦´Ø¶ÇÉ×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢°Õ³°¤È¡È±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿¿¼Â¡¢Â¾¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼¤¤ÏÃ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈËÜÅö¤ÎÊª¸ì¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚMr.ÅÔ»ÔÅÁÀâ ´Ø¶ÇÉ×¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1975Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉÔ»×µÄ¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¥Æ¥éー¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡×¤ò·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ËÆüËÜ¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¼«Í³¤¬µÖ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬¥ªー¥Êー¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ö¥»¥¥ë¥Ðー¥°¥«¥Õ¥§¡×¤ò·Ð±Ä¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ëµ®½Å¤ÊÅ¸¼¨ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¾ðÇ®¥¯¥é¥Ö¡×¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÈËÉºÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡¢¼ñÌ£¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª
¢£¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1ÏÃ2Ê¬ÄøÅÙ¤ËÊ¬¤±¤ÆÏ¢Â³¤·¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¿¥Æ¥É¥é¡×³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë : ¥¿¥Æ¥É¥é
¥¸¥ã¥ó¥ë : ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê
ÇÛ¿®·Á¼° : ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(iOS¡¢Android)¸þ¤±¥¢¥×¥ê
Ãøºî¸¢É½µ : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
ÈÎÇä²Á³Ê : ÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1 ¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー8³¬
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Â¼·¼À®
ÀßÎ© : 2007Ç¯2·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¡¢°åÎÅ»ö¶È¡¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡
´ë¶È¥µ¥¤¥È : https://www.donuts.ne.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/
