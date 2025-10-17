砂月凜々香、松隈ケンタプロデュース楽曲第二弾「Just take it slow tomorrow」リリース　Music Videoも公開

アソビシステム株式会社

福岡県出身のシンガーソングライター・砂月凜々香が、新曲「Just take it slow tomorrow」を10月17日（金）に配信リリース。YouTubeにて本楽曲のMusic Videoが公開された。

2017年よりアーティスト活動を開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞。ABEMA「恋する週末ホームステイ」をはじめ、数々の番組に出演し、高い歌唱力でも話題を呼んだ砂月凜々香。また、YouTubeの優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得するなど、ネクストブレイク候補として注目を浴びている。

今作は、前作「START DASH★」に引き続き、同郷である福岡県出身の松隈ケンタ氏が楽曲提供・プロデュースを担当。「毎日頑張らなくてもいい、時には力を抜いてゆっくり明日も自分のペースで頑張っていこう」というメッセージが込められた応援ソングになっている。

また、本日19時にはYouTubeにてMusic Videoが公開。少し疲れたときもこの曲を聴いて、元気をもらってほしい。

Just take it slow tomorrow - 砂月凜々香【Official Music Video】

URL：https://youtu.be/bBubgF_rdQ0

■砂月凜々香コメント

疲れているときや、リラックスしたいとき、あるいはプレッシャーを感じているとき、この曲を聴いて“自分のペースでいいんだ”と、明日も頑張ろうと思ってもらえたら嬉しいです。小さな一歩踏み出すだけでも何かが変わるかもしれない。その勇気が明日を照らしてくれると信じて、歌詞に注目して聴いてほしい曲です。

＜リリース概要＞

砂月凜々香 5th Digital Single「Just take it slow tomorrow」

配信日：2025年10月17日（金）

配信URL：https://lnk.to/Just_take_it_slow_tomorrow

＜砂月凜々香 Profile＞

2000年8月17日生まれ、福岡県出身の25歳。

2017年よりアーティスト活動を開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞し、路上ライブなど精力的に活動。

2019年にはABEMA「恋する週末ホームステイ」に出演し話題を呼んだ。

その後、日本テレビ「ものまねグランプリ」や「熱唱!ミリオンシンガー」に出演し高い歌唱力で注目を集める。

優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得し、さらなる活躍に向け日々躍進中。

天然泣きハスキーボイスで、そっとあなたの心に突き刺さる。

YouTube：https://www.youtube.com/@satsuki_ririka

X：https://twitter.com/satsuki_ririka

Instagram：https://www.instagram.com/satsuki_ririka_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@satsuki_ririka