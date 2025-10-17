「一式さんは恋を知りたい。」祝アニメ化決定記念！ポップアップストアを2025年11月8日(土)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2025年11月8日(土)より「一式さんは恋を知りたい。」祝アニメ化決定記念！ポップアップストアを開催することをお知らせいたします。

ー 開催概要 ー

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6821https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6821

開催期間：2025年11月8日(土)～11月24日(月・祝)

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店1F (営業時間:平日▶10:00～22:00 土日祝▶10:00～21:00)・ゲーマーズオンラインショップ

開催内容：『一式さんは恋を知りたい。』関連商品の販売



※ゲーマーズオンラインショップでも受注販売を行います。

店舗キャンペーン

【抽選会】

期間中に会場内にて、『一式さんは恋を知りたい。』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、抽選会に1回ご参加いただけます。



＜景品内容はこちら！＞



特大アクリルフィギュア 全2種

サイズ：約30cm

※景品は先着順にて絵柄をお選び頂けます。

※景品は無くなり次第終了となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。

【購入特典】

期間中に会場内にて、『一式さんは恋を知りたい。 』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全6種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!



■ブロマイド 全6種(ランダム)

※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

オンラインショップキャンペーン

【オンラインショップ 抽選会】

期間中、『一式さんは恋を知りたい。』催事商品を3,000円以上(税込)ご購入の方、抽選会に1回ご参加いただけます。



＜景品内容はこちら！＞



特大アクリルフィギュア 全2種

サイズ：約30cm

※催事期間中に条件を満たしましたお客様全員の中から抽選をさせていただきます。

※絵柄はお選び頂けません。当選は発送をもって代えさせていただきます。

※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の「一式さんは恋を知りたい。」祝アニメ化決定記念！ポップアップストア 抽選会 「特大アクリルフィギュア(全2種)」と同一となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。

【オンラインショップ購入特典】

期間中に『一式さんは恋を知りたい。 催事商品をご購入3,000円(税込)毎に、ブロマイド (全6種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!



■ブロマイド 全6種(ランダム)

※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の「一式さんは恋を知りたい。」祝アニメ化決定記念！ポップアップストア 抽選会「ブロマイド(全6種)」と同一となります。

※特典はなくなり次第終了となります。

受注商品

受注期間：2025年11月8日(土)～11月24日(月・祝)

発売日：2026年1月上旬

【メモリアルアート】

額外寸:340×430mm/イラストA4

樹脂製 面材:無反射樹脂

販売商品

■直筆サイン入りメモリアルアート 一式リンナミルフォード お祝いバニー ver.価格：16,500円(税込)※シリアルナンバー入り

■ホログラムカンバッジ(ランダム) vol.2

価格：660円(税込)

コンプリートセット：3,960円 (税込) ※AKIHABARAゲーマーズ本店にて販売予定



■SNS風アクリルキーホルダー 一式リンナミルフォード お祝いバニー ver.

価格：1,320円(税込)



■SNS風アクリルキーホルダー 一式リンナミルフォード 抱き枕イラスト ver.

価格：1,320円(税込)



■デカアクリルスタンド 一式リンナミルフォード お祝いバニー ver.

価格：2,200円(税込)



■デカアクリルスタンド 一式リンナミルフォード 抱き枕イラスト ver.

価格：2,200円(税込)



■アクリルスマホスタンド 一式リンナミルフォード 白ビキニ ver.

価格：1,870円(税込)



■ミニアクリルアート 一式リンナミルフォード おはよう ver.

価格：2,530円(税込)



■ミニアクリルアート 一式リンナミルフォード シスター ver.

価格：2,530円(税込)



■ミニアクリルアート 一式リンナミルフォード 寝起き ver.

価格：2,530円(税込)



■マイクロファイバー 一式リンナミルフォード 幼少期 ver.

価格：770円(税込)



■マイクロファイバー 一式リンナミルフォード チャイナドレス ver.

価格：770円(税込)



■ラバーデスクマット 一式リンナミルフォード 温泉 ver.

価格：3,850円(税込)



■特大ブランケット 一式リンナミルフォード 黒ビキニ ver.

価格：7,700円(税込)



■抱き枕カバー 一式リンナミルフォード

価格：13,200円(税込)



■特大タペストリー 一式リンナミルフォード お祝いバニー ver.

価格：7,700円(税込)

【権利表記】(C)Ayune Araragi 2025

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。