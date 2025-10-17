【社会貢献活動「S-Ring」プロジェクト】オフィシャルサポーターに永吉佑也選手が就任！

株式会社サンロッカーズ

これを記念し、10月19日（日）開催の長崎ヴェルカ戦では、S-Ring活動を中心に稼働する社用車「サンロッカーズ号」を展示するとともに、永吉選手のサイン入りS-Ring Tシャツが当たる抽選会を実施いたします。

今後、永吉選手はさまざまな地域貢献活動に中心メンバーとして参加し、社会課題に向き合いながら、サンロッカーズと地域の皆さまとの輪をさらに広げてまいります。





引き続き、S-Ringプロジェクトおよび永吉選手の活動にご注目ください。

■#43 永吉佑也

ポジション：PF/C

生年月日：1991年7月14日

身長/体重：198cm/108kg

出身地：鹿児島県

出身校：青山学院大学

在籍年数：3シーズン目



■S-Ringサポーター就任にあたってのコメント

この度、サンロッカーズのS-Ringサポーターに就任しました、永吉佑也です。



12年間プロバスケットボール選手として活動させてもらった中で、僕たちにしかできないことがあると思っています。社会にどのような形で貢献していくかを考える中で、バスケットボール以上のことを僕たちはやっていかなければならないと、常々感じてきました。



サンロッカーズには、さまざまなキャリアや経験を持った選手たちがいるので、そうした選手たちと一緒に、地域のために精一杯貢献できるような活動ができればいいなと思っています。

■「S-Ring」とは

S-Ringは「社会を一つの輪に。」をコンセプトにSDGs活動を行う社会貢献プロジェクトです。

サンロッカーズに関わる全ての人々と自治体、地域社会が手を取り合いながら、より良い社会の実現を目指して活動を続けていきます。

特設サイトはこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/s-ring/

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ