高濃度CBDリキッドが楽しめる″40％CBD充填済みカートリッジ″に新フレーバー「HAWAIIAN HAZE」&「BERRY GELATO」が登場！｜Naturecan

・Naturecan公式サイトにて「40％CBD充填済みカートリッジ」の新フレーバーが2種同時発売

・トロピカルな「HAWAIIAN HAZE」&フルーティーな「BERRY GELATO」

・400mgの高品質CBDアイソレートを配合、100％植物由来リキッド

・快適な吸い心地を追求した平型マウスピース&510規格バッテリー対応でカスタマイズも自在

・THC新基準に適合するCBDリキッド

高濃度CBDリキッドカートリッジに2種類の新フレーバーが登場！

英国発CBD専門店Naturecan（ https://www.naturecan.jp/ ）は、10/17(金)19:00より、公式サイトにて「40％CBD充填済みカートリッジ HAWAIIAN HAZE」と「40％CBD充填済みカートリッジ BERRY GELATO」を販売開始いたしました。

CBDリキッド初心者から上級者まで幅広く使いやすい仕様で、リラックスタイムやチルタイムのお供として気分に合わせたフレーバーを手軽にお楽しみいただけます。

■40％CBD充填済みカートリッジ

通常販売価格:\2,500（税込）

製品仕様:

トロピカルな爽やかさとベリーの濃厚さ。2つの新フレーバーで広がるアロマ体験

- 5種類のフレーバーの充填済みカートリッジ- 1mlタンク（約300回分）- 510規格- 1.2Ωセラミックコイル- 商品特徴- 100%植物由来のリキッド- カートリッジ1本当たり400mg CBDアイソレート含有- 平型マウスピースで快適な吸い心地とフィット感- 510規格のバッテリーに対応- THC新基準に適合

南国の楽園を思わせる、トロピカルなブレンド。

パイナップルやマンゴーの甘くジューシーな香りに、レモンやオレンジのシトラスが爽やかさを添えて仕上げました。

さらに、ココナッツのまろやかさとフローラルの華やかさが調和し、リゾートにいるかのような心地よいトロピカルフレーバーをお楽しみいただけます。

おすすめのシーン

・日中のリフレッシュや気分転換に

・活力のサポートに

・フルーティー＆フローラルな華やかな香りを楽しみたいときに

BERRY GELATO

熟したベリーとクリーミーな香りが織りなす、贅沢なブレンド。

ブルーベリーやミックスベリーの濃厚な甘みにクリーミーなまろやかさが重なり、まるでデザートな華やかなアロマ体験をお楽しみいただけます。

ラベンダーやミントを思わせるフローラル＆ハーバルの爽やかさがアクセントとなり、甘さの中に上品さを感じる仕上がりです。

おすすめのシーン

・夕方から夜にかけての使用

・映画や音楽を楽しむリラックスタイムに

・創作活動のときに

・友人との集まりやチルなひとときに

CBDとは？

CBD(カンナビジオール)とは、ヘンプやカンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの1種のこと。

全ての哺乳類が生まれながらに持つ身体調節機能(ECS)にCBDが直接働きかけることで、さまざまな身体の不調を改善することが科学的に証明されています。

ECSが十分に働かなくなると、免疫機能や睡眠の質の低下、気分の落ち込みや痛覚の異常など、さまざまな疾患につながる恐れがあります。

2017年には世界保健機関(WHO)によって安全性が発表され、欧米では根本的な身体の不調の改善策の一つとして昨今大注目されてきました。

Naturecanについて

公式サイトはこちら :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」（自然に寄り添って/できるだけ自然に近く）というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使う・環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

